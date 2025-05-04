AIRian ລາຄາ (AIR)

USD

AIRian (AIR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00280771
$0.00280771$0.00280771
+2.10%(1D)

ລາຄາຂອງ AIRian (AIR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ AIRian (AIR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00280781USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 367.82KUSD. AIR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAIRianຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- AIRian ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.17%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 131.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAIR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AIR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

AIRian (AIR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AIRian ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAIRian ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007377557.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AIRian ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0024170069.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AIRian ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02850520617298873.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+2.17%
30 ມື້$ -0.0007377557-26.27%
60 ວັນ$ -0.0024170069-86.08%
90 ວັນ$ -0.02850520617298873-91.03%

AIRian (AIR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AIRian: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00239931
$ 0.00239931$ 0.00239931

$ 0.00302178
$ 0.00302178$ 0.00302178

$ 0.116475
$ 0.116475$ 0.116475

-0.04%

+2.17%

-2.62%

AIRian (AIR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 367.82K
$ 367.82K$ 367.82K

--
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131.00M
131.00M 131.00M

ແມ່ນຫຍັງ AIRian (AIR)

Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ AIRian(AIR)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AIR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AIR ເຖິງ VND
73.88752015
1 AIR ເຖິງ AUD
A$0.0043521055
1 AIR ເຖິງ GBP
0.0021058575
1 AIR ເຖິງ EUR
0.0024708728
1 AIR ເຖິງ USD
$0.00280781
1 AIR ເຖິງ MYR
RM0.0119893487
1 AIR ເຖິງ TRY
0.1082972317
1 AIR ເຖິງ JPY
¥0.406851669
1 AIR ເຖິງ RUB
0.2321778089
1 AIR ເຖິງ INR
0.2376249603
1 AIR ເຖິງ IDR
Rp46.0296647664
1 AIR ເຖິງ KRW
3.9325063736
1 AIR ເຖິງ PHP
0.1562827046
1 AIR ເຖິງ EGP
￡E.0.1425244356
1 AIR ເຖິງ BRL
R$0.0158641265
1 AIR ເຖິງ CAD
C$0.0038747778
1 AIR ເຖິງ BDT
0.342272039
1 AIR ເຖິງ NGN
4.4996839936
1 AIR ເຖິງ UAH
0.116804896
1 AIR ເຖິງ VES
Bs0.24147166
1 AIR ເຖິງ PKR
Rs0.7915777952
1 AIR ເຖິງ KZT
1.4450674946
1 AIR ເຖິງ THB
฿0.092938511
1 AIR ເຖິງ TWD
NT$0.0862278451
1 AIR ເຖິງ AED
د.إ0.0103046627
1 AIR ເຖິງ CHF
Fr0.0023024042
1 AIR ເຖິງ HKD
HK$0.0217605275
1 AIR ເຖິງ MAD
.د.م0.0260003206
1 AIR ເຖິງ MXN
$0.0549769198