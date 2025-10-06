ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດUranusຂອງມື້ນີ້0.33511 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດURANUSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວURANUSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດUranusຂອງມື້ນີ້0.33511 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດURANUSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວURANUSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ URANUS

URANUS ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ URANUS

URANUS Tokenomics

URANUS ການຄາດຄະເນລາຄາ

URANUS ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ URANUS

URANUSຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

URANUS Spot

URANUS USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Uranus

Uranus ລາຄາ (URANUS)

1 URANUS ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.33503
$0.33503$0.33503
-5.58%1D
USD
Uranus (URANUS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:00:02 (UTC+8)

Uranus (URANUS)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.32084
$ 0.32084$ 0.32084
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.41913
$ 0.41913$ 0.41913
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.32084
$ 0.32084$ 0.32084

$ 0.41913
$ 0.41913$ 0.41913

--
----

--
----

-10.50%

-5.58%

-30.71%

-30.71%

Uranus (URANUS) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.33511. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, URANUSມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.32084 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.41913, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. URANUSລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, URANUSມີການປ່ຽນແປງ-10.50%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -5.58%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -30.71%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Uranus (URANUS) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 139.90K
$ 139.90K$ 139.90K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານUranusການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 139.90K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງURANUSແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.

Uranus (URANUS) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Uranus ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0197995-5.58%
30 ມື້$ +0.1476+78.71%
60 ວັນ$ +0.01103+3.40%
90 ວັນ$ -0.03489-9.43%
Uranus ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, URANUSບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0197995 (-5.58%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Uranus ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.1476 (+78.71%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Uranus ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, URANUS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.01103 (+3.40%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Uranus ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.03489 (-9.43%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Uranus (URANUS)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າUranusປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Uranus (URANUS)

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Uranus ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງURANUS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບUranus ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການUranus ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Uranus ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Uranus (URANUS) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Uranus (URANUS) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບUranus.

ກວດເບິ່ງການUranusຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Uranus (URANUS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງUranus (URANUS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ URANUS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Uranus(URANUS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Uranus ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Uranus ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

URANUS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Uranus(URANUS) ເຖິງ VND
8,818.41965
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ AUD
A$0.5127183
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ GBP
0.2546836
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ EUR
0.2881946
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ USD
$0.33511
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MYR
RM1.407462
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ TRY
14.0947266
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ JPY
¥51.27183
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ ARS
ARS$495.7215208
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ RUB
27.1405589
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ INR
29.6940971
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ IDR
Rp5,585.1644326
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ PHP
19.6575526
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ EGP
￡E.15.8339475
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BRL
R$1.7928385
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ CAD
C$0.469154
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BDT
40.8968244
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ NGN
483.56373
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ COP
$1,293.85971
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ ZAR
R.5.8175096
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ UAH
14.0880244
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ TZS
T.Sh.825.3926855
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ VES
Bs74.72953
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ CLP
$314.33318
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ PKR
Rs94.6886816
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ KZT
176.0031231
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ THB
฿10.8977772
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ TWD
NT$10.3582501
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ AED
د.إ1.2298537
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ CHF
Fr0.268088
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ HKD
HK$2.6038047
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ AMD
֏128.1963305
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MAD
.د.م3.1198741
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MXN
$6.2028861
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ SAR
ريال1.2566625
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ ETB
Br51.1444882
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ KES
KSh43.3096164
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ JOD
د.أ0.23759299
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ PLN
1.2365559
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ RON
лв1.4778351
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ SEK
kr3.183545
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BGN
лв0.5663359
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ HUF
Ft112.6773864
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ CZK
7.0808743
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ KWD
د.ك0.10287877
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ ILS
1.0891075
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BOB
Bs2.3223123
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ AZN
0.569687
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ TJS
SM3.0897142
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ GEL
0.9114992
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ AOA
Kz306.5954901
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BHD
.د.ب0.12633647
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BMD
$0.33511
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ DKK
kr2.1715128
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ HNL
L8.8267974
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MUR
15.4418688
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ NAD
$5.797403
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ NOK
kr3.3980154
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ NZD
$0.5897936
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ PAB
B/.0.33511
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ PGK
K1.4108131
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ QAR
ر.ق1.2198004
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ RSD
дин.34.1175491
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ UZS
soʻm4,037.4689509
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ ALL
L28.14924
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ ANG
ƒ0.5998469
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ AWG
ƒ0.5998469
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BBD
$0.67022
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BAM
KM0.5663359
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BIF
Fr985.55851
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BND
$0.435643
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BSD
$0.33511
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ JMD
$53.7784528
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ KHR
1,345.8218666
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ KMF
Fr142.75686
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ LAK
7,284.9998543
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ LKR
රු102.0108351
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MDL
L5.6700612
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MGA
Ar1,509.502995
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MOP
P2.68088
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MVR
5.160694
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MWK
MK581.7878221
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ MZN
MT21.4302845
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ NPR
रु47.5588112
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ PYG
2,376.60012
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ RWF
Fr486.24461
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ SBD
$2.7579553
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ SCR
4.8222329
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ SRD
$13.002268
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ SVC
$2.9288614
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ SZL
L5.797403
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ TMT
m1.1762361
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ TND
د.ت0.97382966
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ TTD
$2.2686947
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ UGX
Sh1,167.52324
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ XAF
Fr190.67759
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ XCD
$0.904797
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ XOF
Fr190.67759
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ XPF
Fr34.51633
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BWP
P4.4971762
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ BZD
$0.6735711
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ CVE
$32.1303468
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ DJF
Fr59.31447
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ DOP
$21.5576263
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ DZD
د.ج43.8390902
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ FJD
$0.7606997
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ GNF
Fr2,913.78145
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ GTQ
Q2.5669426
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ GYD
$70.0916076
1 Uranus(URANUS) ເຖິງ ISK
kr42.22386

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Uranus

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Uranus ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Uranus

ມື້ນີ້ມີUranus (URANUS) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ URANUSແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.33511 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາURANUSປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​URANUSປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.33511. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງUranus?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງURANUS​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງURANUS?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນURANUSແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງURANUS?
URANUS ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງURANUS?
URANUSຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດURANUS?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການURANUSແມ່ນ$ 139.90K USD.
ປີນີ້URANUSຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
URANUS ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງURANUSການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:00:02 (UTC+8)

Uranus (URANUS) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

URANUS -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.33511 USD

ຊື້ຂາຍ URANUS

URANUS/USDT
$0.33503
$0.33503$0.33503
-5.53%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,277.07
$104,277.07$104,277.07

-1.39%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,496.13
$3,496.13$3,496.13

-2.58%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.83
$157.83$157.83

-5.34%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1836
$1.1836$1.1836

-22.24%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,277.07
$104,277.07$104,277.07

-1.39%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,496.13
$3,496.13$3,496.13

-2.58%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.83
$157.83$157.83

-5.34%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2467
$2.2467$2.2467

-3.45%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16128
$0.16128$0.16128

-3.40%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000015599
$0.0000015599$0.0000015599

+291.73%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03409
$0.03409$0.03409

+240.90%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08177
$0.08177$0.08177

+192.87%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$51.430
$51.430$51.430

+141.50%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000054
$0.000054$0.000054

+145.45%