ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດRHEAຂອງມື້ນີ້0.01565 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRHEAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRHEAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດRHEAຂອງມື້ນີ້0.01565 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRHEAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRHEAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ RHEA

RHEA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ RHEA

RHEA ເຈ້ຍຂາວ

RHEA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

RHEA Tokenomics

RHEA ການຄາດຄະເນລາຄາ

RHEA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ RHEA

RHEAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

RHEA Spot

RHEA USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ RHEA

RHEA ລາຄາ (RHEA)

1 RHEA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01581
$0.01581$0.01581
-9.65%1D
USD
RHEA (RHEA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:55:10 (UTC+8)

RHEA (RHEA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01899
$ 0.01899$ 0.01899
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565

$ 0.01899
$ 0.01899$ 0.01899

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663$ 0.11587934887394663

$ 0.016146586202081793
$ 0.016146586202081793$ 0.016146586202081793

-6.29%

-9.65%

-31.24%

-31.24%

RHEA (RHEA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.01565. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, RHEAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01565 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01899, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. RHEAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.11587934887394663, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.016146586202081793.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, RHEAມີການປ່ຽນແປງ-6.29%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -9.65%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -31.24%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

RHEA (RHEA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1578

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

$ 80.62K
$ 80.62K$ 80.62K

$ 15.65M
$ 15.65M$ 15.65M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

NEAR

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານRHEAການຊື້ຂາຍ$ 3.13M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 80.62K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງRHEAແມ່ນ200.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 15.65M.

RHEA (RHEA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RHEA ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0016886-9.65%
30 ມື້$ -0.0136-46.50%
60 ວັນ$ -0.01645-51.25%
90 ວັນ$ -0.06425-80.42%
RHEA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, RHEAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0016886 (-9.65%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

RHEA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0136 (-46.50%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

RHEA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, RHEA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.01645 (-51.25%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

RHEA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.06425 (-80.42%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ RHEA (RHEA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າRHEAປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ RHEA ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງRHEA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບRHEA ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການRHEA ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

RHEA ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

RHEA (RHEA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ RHEA (RHEA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບRHEA.

ກວດເບິ່ງການRHEAຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

RHEA (RHEA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງRHEA (RHEA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ RHEA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື RHEA(RHEA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ RHEA ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ RHEA ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

RHEA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 RHEA(RHEA) ເຖິງ VND
411.82975
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ AUD
A$0.0239445
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ GBP
0.011894
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ EUR
0.013459
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ USD
$0.01565
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MYR
RM0.06573
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ TRY
0.658239
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ JPY
¥2.39445
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ ARS
ARS$23.150732
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ RUB
1.2674935
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ INR
1.3867465
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ IDR
Rp260.833229
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ PHP
0.9178725
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ EGP
￡E.0.7394625
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BRL
R$0.0837275
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ CAD
C$0.02191
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BDT
1.909926
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ NGN
22.58295
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ COP
$60.42465
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ ZAR
R.0.2715275
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ UAH
0.657926
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ TZS
T.Sh.38.45205
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ VES
Bs3.48995
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ CLP
$14.6797
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ PKR
Rs4.422064
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ KZT
8.2195365
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ THB
฿0.5087815
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ TWD
NT$0.483585
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ AED
د.إ0.0574355
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ CHF
Fr0.01252
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ HKD
HK$0.1216005
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ AMD
֏5.9869075
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MAD
.د.م0.1457015
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MXN
$0.2896815
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ SAR
ريال0.0586875
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ ETB
Br2.388503
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ KES
KSh2.0218235
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ JOD
د.أ0.01109585
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ PLN
0.0577485
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ RON
лв0.0690165
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ SEK
kr0.1485185
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BGN
лв0.0264485
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ HUF
Ft5.264034
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ CZK
0.3306845
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ KWD
د.ك0.00480455
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ ILS
0.0508625
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BOB
Bs0.1084545
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ AZN
0.026605
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ TJS
SM0.144293
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ GEL
0.042568
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ AOA
Kz14.3183415
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00590005
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BMD
$0.01565
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ DKK
kr0.101412
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ HNL
L0.412221
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MUR
0.721152
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ NAD
$0.270745
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ NOK
kr0.158691
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ NZD
$0.0273875
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ PAB
B/.0.01565
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ PGK
K0.0658865
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.056966
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ RSD
дин.1.593483
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ UZS
soʻm188.5541735
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ ALL
L1.3146
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ ANG
ƒ0.0280135
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ AWG
ƒ0.0280135
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BBD
$0.0313
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BAM
KM0.0264485
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BIF
Fr46.02665
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BND
$0.020345
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BSD
$0.01565
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ JMD
$2.511512
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ KHR
62.851339
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ KMF
Fr6.6669
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ LAK
340.2173845
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ LKR
රු4.7640165
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MDL
L0.264798
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MGA
Ar70.495425
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MOP
P0.1252
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MVR
0.24101
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MWK
MK27.1701215
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ MZN
MT1.0008175
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ NPR
रु2.221048
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ PYG
110.9898
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ RWF
Fr22.70815
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ SBD
$0.1287995
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ SCR
0.235063
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ SRD
$0.60722
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ SVC
$0.136781
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ SZL
L0.270745
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ TMT
m0.0549315
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ TND
د.ت0.0454789
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ TTD
$0.1059505
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ UGX
Sh54.5246
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ XAF
Fr8.90485
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ XCD
$0.042255
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ XOF
Fr8.90485
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ XPF
Fr1.61195
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BWP
P0.210023
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ BZD
$0.0314565
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ CVE
$1.500522
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ DJF
Fr2.77005
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ DOP
$1.0067645
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ DZD
د.ج2.047333
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ FJD
$0.0355255
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ GNF
Fr136.07675
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ GTQ
Q0.119879
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ GYD
$3.273354
1 RHEA(RHEA) ເຖິງ ISK
kr1.9719

ແຫຼງຂໍ້ມູນ RHEA

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ RHEA ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ RHEA ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ RHEA

ມື້ນີ້ມີRHEA (RHEA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ RHEAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01565 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາRHEAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​RHEAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01565. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງRHEA?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງRHEA​ແມ່ນ​$ 3.13M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງRHEA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນRHEAແມ່ນ 200.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງRHEA?
RHEA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.11587934887394663 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງRHEA?
RHEAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.016146586202081793 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດRHEA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການRHEAແມ່ນ$ 80.62K USD.
ປີນີ້RHEAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
RHEA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງRHEAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:55:10 (UTC+8)

RHEA (RHEA) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

RHEA -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0.01565 USD

ຊື້ຂາຍ RHEA

RHEA/USDT
$0.01581
$0.01581$0.01581
-9.76%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,537.68
$104,537.68$104,537.68

-1.14%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,508.77
$3,508.77$3,508.77

-2.23%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.81
$157.81$157.81

-5.35%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1988
$1.1988$1.1988

-21.24%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,537.68
$104,537.68$104,537.68

-1.14%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,508.77
$3,508.77$3,508.77

-2.23%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.81
$157.81$157.81

-5.35%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2484
$2.2484$2.2484

-3.37%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16147
$0.16147$0.16147

-3.28%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012959
$0.0000012959$0.0000012959

+225.43%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03400
$0.03400$0.03400

+240.00%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07989
$0.07989$0.07989

+186.13%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$55.825
$55.825$55.825

+162.13%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001841
$0.0000000000001841$0.0000000000001841

+84.10%