ລາຄາສົດOHO PLUSຂອງມື້ນີ້0.45368 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດOHOລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວOHOໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ OHO

OHO ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ OHO

OHO ເຈ້ຍຂາວ

OHO ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

OHO Tokenomics

OHO ການຄາດຄະເນລາຄາ

OHO ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ OHO

OHOຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

OHO Spot

ໂລໂກ້ OHO PLUS

OHO PLUS ລາຄາ (OHO)

1 OHO ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.453617
$0.453617$0.453617
-1.66%1D
USD
OHO PLUS (OHO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:29:37 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.431864
$ 0.431864$ 0.431864
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.472607
$ 0.472607$ 0.472607
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.431864
$ 0.431864$ 0.431864

$ 0.472607
$ 0.472607$ 0.472607

--
----

--
----

-0.46%

-1.66%

-10.50%

-10.50%

OHO PLUS (OHO) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.45368. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, OHOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.431864 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.472607, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. OHOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, OHOມີການປ່ຽນແປງ-0.46%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.66%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -10.50%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

OHO PLUS (OHO) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 210.65K
$ 210.65K$ 210.65K

$ 76.22M
$ 76.22M$ 76.22M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOHO PLUSການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 210.65K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງOHOແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ168000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 76.22M.

OHO PLUS (OHO) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OHO PLUS ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00765715-1.66%
30 ມື້$ -0.037469-7.63%
60 ວັນ$ +0.167265+58.39%
90 ວັນ$ +0.45268+45,268.00%
OHO PLUS ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, OHOບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00765715 (-1.66%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

OHO PLUS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.037469 (-7.63%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

OHO PLUS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, OHO ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.167265 (+58.39%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

OHO PLUS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.45268 (+45,268.00%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ OHO PLUS (OHO)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າOHO PLUSປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ OHO PLUS ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງOHO ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບOHO PLUS ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການOHO PLUS ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

OHO PLUS ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

OHO PLUS (OHO) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ OHO PLUS (OHO) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບOHO PLUS.

ກວດເບິ່ງການOHO PLUSຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

OHO PLUS (OHO) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOHO PLUS (OHO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ OHO ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື OHO PLUS(OHO)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ OHO PLUS ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ OHO PLUS ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

OHO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ VND
11,938.5892
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ AUD
A$0.6941304
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ GBP
0.3447968
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ EUR
0.3901648
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ USD
$0.45368
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MYR
RM1.905456
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ TRY
19.0863176
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ JPY
¥69.41304
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ ARS
ARS$671.1197504
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ RUB
36.7435432
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ INR
40.1824376
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ IDR
Rp7,561.3303088
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ PHP
26.6128688
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ EGP
￡E.21.43638
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BRL
R$2.427188
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ CAD
C$0.635152
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BDT
55.3671072
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ NGN
654.66024
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ COP
$1,751.65848
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ ZAR
R.7.8668112
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ UAH
19.0727072
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,114.69176
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ VES
Bs101.17064
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ CLP
$425.55184
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ PKR
Rs128.1918208
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ KZT
238.2772728
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ THB
฿14.7536736
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ TWD
NT$14.018712
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ AED
د.إ1.6650056
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ CHF
Fr0.362944
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ HKD
HK$3.5250936
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ AMD
֏173.555284
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MAD
.د.م4.2237608
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MXN
$8.39308
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ SAR
ريال1.7013
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ ETB
Br69.2406416
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ KES
KSh58.6109192
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ JOD
د.أ0.32165912
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ PLN
1.6740792
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ RON
лв2.0007288
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ SEK
kr4.3054232
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BGN
лв0.7667192
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ HUF
Ft152.5998048
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ CZK
9.5907952
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ KWD
د.ك0.13927976
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ ILS
1.47446
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BOB
Bs3.1440024
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ AZN
0.771256
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ TJS
SM4.1829296
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ GEL
1.2340096
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ AOA
Kz415.0763688
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BHD
.د.ب0.17103736
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BMD
$0.45368
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ DKK
kr2.9398464
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ HNL
L11.9499312
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MUR
20.9055744
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ NAD
$7.848664
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ NOK
kr4.6003152
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ NZD
$0.79394
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ PAB
B/.0.45368
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ PGK
K1.9099928
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ QAR
ر.ق1.6513952
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ RSD
дин.46.2118448
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ UZS
soʻm5,466.0228392
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ ALL
L38.10912
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ ANG
ƒ0.8120872
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ AWG
ƒ0.8120872
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BBD
$0.90736
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BAM
KM0.7667192
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BIF
Fr1,334.27288
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BND
$0.589784
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BSD
$0.45368
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ JMD
$72.8065664
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ KHR
1,822.0061008
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ KMF
Fr193.26768
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ LAK
9,862.6084984
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ LKR
රු138.1047288
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MDL
L7.6762656
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MGA
Ar2,043.60156
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MOP
P3.62944
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MVR
6.986672
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MWK
MK787.6383848
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ MZN
MT29.012836
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ NPR
रु64.3862656
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ PYG
3,217.49856
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ RWF
Fr658.28968
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ SBD
$3.7337864
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ SCR
6.8142736
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ SRD
$17.602784
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ SVC
$3.9651632
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ SZL
L7.848664
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ TMT
m1.5924168
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ TND
د.ت1.31839408
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ TTD
$3.0714136
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ UGX
Sh1,580.62112
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ XAF
Fr258.14392
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ XCD
$1.224936
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ XOF
Fr258.14392
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ XPF
Fr46.72904
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BWP
P6.0883856
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ BZD
$0.9118968
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ CVE
$43.4988384
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ DJF
Fr80.30136
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ DOP
$29.1852344
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ DZD
د.ج59.3095864
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ FJD
$1.0298536
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ GNF
Fr3,944.7476
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ GTQ
Q3.4751888
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ GYD
$94.8917088
1 OHO PLUS(OHO) ເຖິງ ISK
kr57.16368

ແຫຼງຂໍ້ມູນ OHO PLUS

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ OHO PLUS ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ OHO PLUS ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ OHO PLUS

ມື້ນີ້ມີOHO PLUS (OHO) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ OHOແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.45368 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາOHOປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​OHOປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.45368. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງOHO PLUS?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງOHO​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງOHO?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນOHOແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງOHO?
OHO ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງOHO?
OHOຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດOHO?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການOHOແມ່ນ$ 210.65K USD.
ປີນີ້OHOຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
OHO ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງOHOການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:29:37 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

