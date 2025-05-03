ໂລໂກ້ Tune.FM

Tune.FM ລາຄາ (JAM)

USD

Tune.FM (JAM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0000576
$0.0000576$0.0000576
-15.29%(1D)

JAM ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Tune.FM(JAM) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0000576USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.71MUSD. ລາຄາ JAM ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Tune.FM ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 25.75K USD
- Tune.FM ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -15.29%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 29.71B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJAM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JAM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

JAM ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tune.FM ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000010397-15.29%
30 ມື້$ -0.0000163-22.06%
60 ວັນ$ -0.0000578-50.09%
90 ວັນ$ -0.0000073-11.25%
Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, JAMບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000010397 (-15.29%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0000163 (-22.06%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, JAM ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0000578 (-50.09%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0000073 (-11.25%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ JAM

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Tune.FM: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0000534
$ 0.0000534$ 0.0000534

$ 0.0000701
$ 0.0000701$ 0.0000701

$ 0.01445
$ 0.01445$ 0.01445

-3.68%

-15.29%

-23.51%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ JAM

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 25.75K
$ 25.75K$ 25.75K

29.71B
29.71B 29.71B

ແມ່ນຫຍັງ Tune.FM (JAM)

Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.

Tune.FM ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Tune.FM ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງJAM ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTune.FM ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTune.FM ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Tune.FM ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: Tune.FM, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ JAM ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Tune.FMໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ Tune.FM

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ JAM ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ JAM ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າTune.FMປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື Tune.FM(JAM)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Tune.FM ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Tune.FM ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

JAM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 JAM ເຖິງ VND
1.515744
1 JAM ເຖິງ AUD
A$0.00008928
1 JAM ເຖິງ GBP
0.0000432
1 JAM ເຖິງ EUR
0.000050688
1 JAM ເຖິງ USD
$0.0000576
1 JAM ເຖິງ MYR
RM0.000245952
1 JAM ເຖິງ TRY
0.002221632
1 JAM ເຖິງ JPY
¥0.00834624
1 JAM ເຖິງ RUB
0.004765824
1 JAM ເຖິງ INR
0.004874688
1 JAM ເຖິງ IDR
Rp0.944262144
1 JAM ເຖິງ KRW
0.080672256
1 JAM ເຖິງ PHP
0.003206016
1 JAM ເຖິງ EGP
￡E.0.002923776
1 JAM ເຖິງ BRL
R$0.00032544
1 JAM ເຖິງ CAD
C$0.000079488
1 JAM ເຖິງ BDT
0.00702144
1 JAM ເຖິງ NGN
0.092307456
1 JAM ເຖິງ UAH
0.00239616
1 JAM ເຖິງ VES
Bs0.0049536
1 JAM ເຖິງ PKR
Rs0.016238592
1 JAM ເຖິງ KZT
0.029644416
1 JAM ເຖິງ THB
฿0.00190656
1 JAM ເຖິງ TWD
NT$0.001768896
1 JAM ເຖິງ AED
د.إ0.000211392
1 JAM ເຖິງ CHF
Fr0.000047232
1 JAM ເຖິງ HKD
HK$0.0004464
1 JAM ເຖິງ MAD
.د.م0.000533376
1 JAM ເຖິງ MXN
$0.001127808

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Tune.FM

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Tune.FM ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Tune.FM ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Tune.FM

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

JAM
USD

1 JAM = 0.0000576 USD

ການຊື້ຂາຍ

JAMUSDT
$0.0000576
$0.0000576$0.0000576
-16.16%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures