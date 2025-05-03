ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້
-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
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Tune.FM ລາຄາ (JAM)
ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Tune.FM(JAM) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0000576USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.71MUSD. ລາຄາ JAM ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Tune.FM ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 25.75K USD
- Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -15.29%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 29.71B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJAM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JAM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tune.FM ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000010397
|-15.29%
|30 ມື້
|$ -0.0000163
|-22.06%
|60 ວັນ
|$ -0.0000578
|-50.09%
|90 ວັນ
|$ -0.0000073
|-11.25%
ໃນມື້ນີ້, JAMບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000010397 (-15.29%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້
ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0000163 (-22.06%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້
ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, JAM ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0000578 (-50.09%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.Tune.FM ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້
ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0000073 (-11.25%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.
ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Tune.FM: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-3.68%
-15.29%
-23.51%
ເຂົ້າໄປໃນສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ການສະໜອງ:
Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.
Tune.FM ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Tune.FM ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງJAM ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTune.FM ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTune.FM ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: Tune.FM, Bitcoin ຫຼື Ethereum. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ JAM ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Tune.FMໜ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ JAM ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ JAM ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າTune.FMປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Tune.FM ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Tune.FM ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາລະອຽດ ແລະ ວິດີໂອ tutorials, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຊໍາລະສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
|1 JAM ເຖິງ VND
₫1.515744
|1 JAM ເຖິງ AUD
A$0.00008928
|1 JAM ເຖິງ GBP
￡0.0000432
|1 JAM ເຖິງ EUR
€0.000050688
|1 JAM ເຖິງ USD
$0.0000576
|1 JAM ເຖິງ MYR
RM0.000245952
|1 JAM ເຖິງ TRY
₺0.002221632
|1 JAM ເຖິງ JPY
¥0.00834624
|1 JAM ເຖິງ RUB
₽0.004765824
|1 JAM ເຖິງ INR
₹0.004874688
|1 JAM ເຖິງ IDR
Rp0.944262144
|1 JAM ເຖິງ KRW
₩0.080672256
|1 JAM ເຖິງ PHP
₱0.003206016
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￡E.0.002923776
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|1 JAM ເຖິງ MXN
$0.001127808
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Tune.FM ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
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