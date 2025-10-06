BNKR ລາຄາ (BNKR)
BNKR (BNKR) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $ 0.0003679. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BNKRມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0003537 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.000395, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BNKRລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BNKRມີການປ່ຽນແປງ+0.05%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.84%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -7.75%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
BASE
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBNKRການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 59.89K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBNKRແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.
ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BNKR ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.000003065
|+0.84%
|30 ມື້
|$ -0.0002612
|-41.52%
|60 ວັນ
|$ -0.0002691
|-42.25%
|90 ວັນ
|$ +0.0000679
|+22.63%
ໃນມື້ນີ້, BNKRບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.000003065 (+0.84%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.
ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0002612 (-41.52%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.
ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BNKR ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0002691 (-42.25%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.
ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0000679 (+22.63%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.
ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ BNKR (BNKR)? ບໍ?
ກວດເບິ່ງໜ້າBNKRປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.
BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|10-18 16:36:53
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
|10-18 09:33:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
|10-17 19:52:08
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
