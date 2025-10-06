ລາຄາສົດBNKRຂອງມື້ນີ້0.0003679 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBNKRລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBNKRໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດBNKRຂອງມື້ນີ້0.0003679 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBNKRລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBNKRໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ BNKR

BNKR ລາຄາ (BNKR)

1 BNKR ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0003679
$0.0003679$0.0003679
+0.84%1D
USD
BNKR (BNKR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-19 06:06:40 (UTC+8)

BNKR (BNKR)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537

$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395

--
----

--
----

+0.05%

+0.84%

-7.75%

-7.75%

BNKR (BNKR) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0003679. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BNKRມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0003537 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.000395, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BNKRລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BNKRມີການປ່ຽນແປງ+0.05%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.84%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -7.75%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

BNKR (BNKR) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 59.89K
$ 59.89K$ 59.89K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBNKRການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 59.89K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBNKRແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.

BNKR (BNKR) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BNKR ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.000003065+0.84%
30 ມື້$ -0.0002612-41.52%
60 ວັນ$ -0.0002691-42.25%
90 ວັນ$ +0.0000679+22.63%
BNKR ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BNKRບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.000003065 (+0.84%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

BNKR ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0002612 (-41.52%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

BNKR ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BNKR ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0002691 (-42.25%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

BNKR ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0000679 (+22.63%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ BNKR (BNKR)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າBNKRປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ BNKR (BNKR)

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

BNKR ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ BNKR ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBNKR ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBNKR ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBNKR ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

BNKR ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

BNKR (BNKR) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ BNKR (BNKR) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBNKR.

ກວດເບິ່ງການBNKRຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

BNKR (BNKR) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBNKR (BNKR) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BNKR ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື BNKR(BNKR)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ BNKR ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ BNKR ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BNKR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BNKR(BNKR) ເຖິງ VND
9.6812885
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ AUD
A$0.000562887
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ GBP
0.000272246
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ EUR
0.000312715
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ USD
$0.0003679
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MYR
RM0.001552538
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ TRY
0.015403973
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ JPY
¥0.055185
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ ARS
ARS$0.53551524
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ RUB
0.029821974
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ INR
0.032382558
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ IDR
Rp6.131664214
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ PHP
0.021382348
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ EGP
￡E.0.017504682
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BRL
R$0.00198666
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ CAD
C$0.00051506
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BDT
0.044946343
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ NGN
0.541026382
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ COP
$1.4204619
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ ZAR
R.0.006386744
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ UAH
0.015400294
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.906156095
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ VES
Bs0.0739479
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ CLP
$0.3517124
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ PKR
Rs0.104454168
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ KZT
0.198540914
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ THB
฿0.012008256
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ TWD
NT$0.011268777
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ AED
د.إ0.001350193
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ CHF
Fr0.000290641
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ HKD
HK$0.002858583
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ AMD
֏0.14171508
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MAD
.د.م0.003373643
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MXN
$0.006758323
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ SAR
ريال0.001379625
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ ETB
Br0.05455957
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ KES
KSh0.047661445
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ JOD
د.أ0.0002608411
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ PLN
0.001339156
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ RON
лв0.001604044
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ SEK
kr0.003469297
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BGN
лв0.000614393
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ HUF
Ft0.122919069
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ CZK
0.007667036
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ KWD
د.ك0.0001122095
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ ILS
0.00121407
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BOB
Bs0.002549547
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ AZN
0.00062543
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ TJS
SM0.003403075
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ GEL
0.00099333
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ AOA
Kz0.337213461
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0001383304
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BMD
$0.0003679
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ DKK
kr0.00235456
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ HNL
L0.009690486
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MUR
0.016566537
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ NAD
$0.006434571
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ NOK
kr0.003701074
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ NZD
$0.000640146
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ PAB
B/.0.0003679
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ PGK
K0.001570933
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ QAR
ر.ق0.001342835
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ RSD
дин.0.036966592
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ UZS
soʻm4.486584648
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ ALL
L0.030502589
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ ANG
ƒ0.000658541
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ AWG
ƒ0.00066222
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BBD
$0.0007358
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BAM
KM0.000614393
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BIF
Fr1.0882482
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BND
$0.000474591
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BSD
$0.0003679
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ JMD
$0.059309159
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ KHR
1.483464775
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ KMF
Fr0.1552538
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ LAK
7.997825927
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ LKR
රු0.111720193
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MDL
L0.006221189
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MGA
Ar1.642408612
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MOP
P0.002950558
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MVR
0.00562887
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MWK
MK0.639825927
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ MZN
MT0.023512489
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ NPR
रु0.051969554
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ PYG
2.6275418
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ RWF
Fr0.5352945
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ SBD
$0.003027817
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ SCR
0.005117489
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ SRD
$0.014498939
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ SVC
$0.003226483
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ SZL
L0.006430892
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ TMT
m0.00128765
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ TND
د.ت0.0010772112
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ TTD
$0.00250172
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ UGX
Sh1.2861784
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ XAF
Fr0.2067598
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ XCD
$0.00099333
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ XOF
Fr0.2067598
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ XPF
Fr0.0375258
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BWP
P0.004944576
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ BZD
$0.000739479
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ CVE
$0.03480334
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ DJF
Fr0.0654862
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ DOP
$0.023295428
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ DZD
د.ج0.047683519
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ FJD
$0.000835133
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ GNF
Fr3.1988905
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ GTQ
Q0.002825472
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ GYD
$0.077189099
1 BNKR(BNKR) ເຖິງ ISK
kr0.0445159

ແຫຼງຂໍ້ມູນ BNKR

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ BNKR ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BNKR

ມື້ນີ້ມີBNKR (BNKR) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BNKRແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0003679 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBNKRປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BNKRປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0003679. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBNKR?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBNKR​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBNKR?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBNKRແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBNKR?
BNKR ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBNKR?
BNKRຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBNKR?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBNKRແມ່ນ$ 59.89K USD.
ປີນີ້BNKRຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BNKR ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBNKRການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-19 06:06:40 (UTC+8)

BNKR (BNKR) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
10-18 16:36:53ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

