단방향 모드와 양방향 모드의 차이점









암호화폐 거래에서 단방향 모드는 선물 페어에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 허용하지 않고 한 방향으로만 포지션을 보유하는 것을 말합니다. 양방향 모드는 선물 페어에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있어 시장에서 강세와 약세 포지션을 동시에 거래할 수 있습니다.









2.1 포지션은 한 방향으로만 보유할 수 있습니다. 거래자는 거래 방향만 선택할 수 있습니다. 반대 방향으로 주문하면 시스템이 자동으로 현재 포지션을 청산합니다.





2.2 단순화된 거래 전략. 단방향 모드는 거래자가 특정 시장 추세(강세 또는 약세)에 집중하는 것을 의미합니다. 거래자는 반대 방향의 포지션은 고려하지 않고 한 방향의 시장 움직임만 모니터링하면 됩니다. 따라서 의사결정의 복잡성이 줄어들고 보다 명확한 거래 전략을 수립할 수 있습니다.





2.3 빠른 진입에 적합. 단방향 모드의 특성상 거래자는 반대 포지션 청산을 기다릴 필요 없이 더 빨리 시장에 진입하고 청산할 수 있어 거래 체결 속도가 빨라집니다.





2.4 리스크와 수익에 집중. 거래자는 한 방향으로 리스크와 수익에 집중하여 특정 방향과 관련된 리스크를 더 잘 관리 및 제어하고 TP/SL 목표를 더 효과적으로 설정할 수 있습니다.





시장 추세가 반전되면 단방향 포지션을 보유한 거래자는 수익 기회를 놓치거나 더 큰 손실이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한 단방향 모드는 한 방향으로만 수익을 낼 수 있기 때문에 시장 변동성을 충분히 활용하지 못할 수도 있습니다.









3.1 양방향 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다. 거래자는 매수 및 매도 선물 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다.





3.2 유연한 거래 전략. 거래자는 시장 상황과 전략 필요에 따라 롱 포지션과 숏 포지션의 비중을 조절하거나 시장 추세에 따라 포지션 규모를 조정하여 유연한 거래를 실행할 수 있습니다.





3.3 리스크 헤징. 거래자는 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유함으로써 리스크를 헤지할 수 있습니다. 시장 추세가 불확실하거나 변동성이 큰 경우 헤지 포지션을 보유하면 전반적인 리스크를 줄이고 잠재적 손실을 최소화할 수 있습니다.





양방향 모드는 모든 거래자와 시장 상황에 적합하지 않을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 고급 기술 분석 및 위험 관리 기술과 시장에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 거래자는 양방향 모드 전략 선택을 신중히 고려하여 복잡하고 변화하는 시장 상황을 헤쳐나갈 수 있는 충분한 지식과 경험이 있는지 확인해야 합니다.









USDT-M 무기한 선물을 예로 들어보겠습니다. Coin-M 무기한 선물도 절차는 동일합니다.









MEXC 공식 웹사이트에 로그인합니다. 상단 안내 바의 [선물거래]에서 [USDT-M 무기한 선물]을 선택해 거래 페이지로 들어갑니다. 거래 페이지 우측 상단의 설정 [⚙️] 버튼을 클릭합니다.









환경설정 페이지에서 [포지션 모드]를 클릭합니다. [양방향 모드]와 [단방향 모드] 중에서 선택하여 전환할 수 있습니다. 선택 후 [확인]을 클릭하여 설정을 완료합니다.













1）MEXC 앱에 로그인한 후 홈 화면 하단의 [선물] 버튼을 누릅니다.





2）우측 상단의 [...]를 누릅니다.





3） [환경 설정]을 선택합니다.





4）[포지션 모드]를 누릅니다.





5） [양방향 모드]와 [단방향 모드] 중에서 선택할 수 있습니다. 전환 후 설정이 완료됩니다.













미체결 주문 또는 활성 포지션이 있는 경우 포지션 모드를 변경할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다. 먼저 주문을 취소하거나 포지션을 청산한 후에 포지션 모드를 변경할 수 있습니다.





면책 사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.