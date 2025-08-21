



암호화폐 분야의 보안 문제는 플랫폼과 사용자 모두에게 항상 우려의 대상이었습니다. 마운트곡스(Mt. Gox) 사태의 영향은 아직 사라지지 않았고, 암호화폐 도난 사건은 계속해서 발생하고 있습니다. 사용자 자산을 보호하기 위해 MEXC는 2단계 인증(2FA)과 고급 보안 설정을 제공합니다.





출금을 시작할 때 이메일 인증 코드, 모바일 인증 코드, Google Authenticator 코드를 입력해야 합니다. 이는 모두 2단계 인증(2FA) 프레임워크 내의 보안 조치입니다. 계정의 보안을 유지하려면 적어도 한 가지 이상의 2단계 인증을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다. Google Authenticator를 설정하는 방법을 알아보려면 " Google Authenticator 바인딩 "이라는 제목의 글을 참조하세요. 고급 보안 설정에서 개인 자산의 안전을 보장하기 위해 출금을 설정할 수 있습니다.





웹사이트





앱









보안]을 선택합니다. "고급 보안"으로 스크롤하면 그 아래에 "자금 보안 설정"이 있습니다. MEXC에 로그인하고 홈페이지 우측 상단의 사용자 아이콘에 마우스를 갖다 대고 []을 선택합니다. "고급 보안"으로 스크롤하면 그 아래에 "자금 보안 설정"이 있습니다.









"자금 보안 설정"은 빠른 출금, 출금 화이트리스트, DEX+ 빠른 이체 총 세 가지 기능으로 나뉩니다.













"빠른 출금" 오른쪽에 있는 토글을 클릭하고 인증 없는 단일 출금/이체 한도를 선택합니다. 여기서는 500 USDT를 예로 들어보겠습니다. [확인]을 클릭합니다.









보안 인증 정보를 입력하고 [확인]을 클릭하여 빠른 출금을 활성화합니다.





사용자가 직접 구성한 2단계 인증(2FA) 설정에 따라 인증이 진행됩니다. 이미지에는 이메일 인증과 구글 인증 방법이 모두 표시되어 있습니다. 아래 예시에서 사용 가능한 인증 방법은 이메일 인증, Google Authenticator 인증, 모바일 SMS 인증입니다.









빠른 출금을 활성화한 후, 1회 출금 금액이 500 USDT 미만인 경우 더 이상 2단계 인증(2FA)을 거치지 않고 바로 출금이 완료됩니다.









출금 화이트리스트 오른쪽의 토글 버튼을 클릭하고 보안 인증을 완료하여 기능을 활성화하세요.





출금 화이트리스트를 활성화하기 전에는 모든 주소로 출금할 수 있다는 점에 유의하세요. 활성화 후에는 화이트리스트에 있는 주소로만 출금할 수 있습니다.









출금 화이트리스트가 성공적으로 활성화되면 화이트리스트 주소/연락처 관리를 클릭하여 출금 주소/연락처 설정 페이지로 이동합니다.









출금 주소 추가를 클릭하고 일반 주소를 선택한 후, 암호화폐, 이체 네트워크, 출금 주소, 주소 라벨(선택 사항)을 입력하세요. 그런 다음 "화이트리스트 주소로 설정" 옆의 체크박스를 선택하고 확인을 클릭하세요.









보안 인증 정보를 입력하고 확인을 클릭하면 출금 주소 추가가 완료됩니다. 마찬가지로, 직접 설정하신 2단계 인증(2FA) 설정을 기반으로 인증이 진행됩니다.









여러 주소를 화이트리스트에 대량으로 추가하려면 대량 추가를 클릭하세요. "출금 주소 대량 추가" 페이지에서 암호화폐, 이체 네트워크, 주소 라벨(선택 사항), 출금 주소, 메모/태그(선택 사항)를 입력하고 "화이트리스트" 옵션을 활성화하세요. 모든 주소를 추가한 후 "저장"을 클릭하세요.









화이트리스트 보안 제한 기능:





출금 화이트리스트가 활성화되면 화이트리스트 보안 제한 옵션이 나타납니다. 참고하세요:

활성화된 후 새로 추가된 화이트리스트 주소로 출금 시 24시간의 대기 시간이 필요합니다.

이 기능을 활성화한 후 비활성화하면, 출금이 다시 가능할 때까지 24시간의 대기 시간이 필요합니다.

자산 보안을 위해 이 기능을 활성화 상태로 유지하는 것이 좋습니다.













"DEX+ 빠른 이체" 옆에 있는 토글 버튼을 클릭하고 거래당 설정된 전송 한도(1~2,000 USDT, 예: 200 USDT)를 입력한 후 확인을 클릭하세요.





보안 인증 정보를 입력하고 확인을 다시 클릭하여 DEX+ 빠른 이체 기능을 활성화하세요.





활성화되면 DEX+ 계정과 현물 계정 간의 메인넷 토큰 소액 전송 시 더 이상 보안 인증이 필요하지 않습니다.













앱 내에서 왼쪽 상단 모서리에 있는 사용자 아이콘을 탭하고 '보안'을 선택하세요. 그런 다음 페이지 하단으로 스크롤하여 '자산 보안 설정'을 선택하세요.













1) '화이트리스트' 오른쪽에 있는 토글 버튼을 누르고 2단계 인증을 위한 인증 코드를 입력하면 화이트리스트 기능이 활성화됩니다. 화이트리스트 기능이 활성화되면 화이트리스트에 있는 주소로만 출금할 수 있으며, 다른 주소로는 출금할 수 없습니다.





2) 화이트리스트에 등록된 주소가 없는 경우, 아래의 출금 주소를 눌러 화이트리스트 주소를 추가할 수 있는 페이지로 이동합니다.





3) 주소 추가하기를 탭합니다.





4) 검색 바에서 추가하고자 하는 암호화폐를 입력합니다. 이 예시에서는 MX를 사용하겠습니다.





5) 암호화폐, 주소, 네트워크 등을 입력합니다. 그런 다음 '화이트리스트에 추가' 옆의 확인란을 선택하고 확인을 눌러 완료합니다.









화이트리스트 보안 제한:





출금 화이트리스트가 활성화되면 화이트리스트 보안 제한 옵션이 표시됩니다. 참고해 주세요:

활성화 후 새로 추가된 화이트리스트 주소로 출금하려면 24시간 대기 기간이 필요합니다.

이 기능을 활성화한 후 비활성화하면, 계정에서 다시 출금을 진행하기까지 24시간을 기다려야 합니다.

자산 보안을 위해 이 기능을 항상 활성화해 두실 것을 강력히 권장드립니다.













"빠른 출금"의 오른쪽에 있는 토글 버튼을 누르고 인증 없이 단일 출금 한도를 선택한 후, 확인을 탭하고 2단계 인증을 위한 인증 코드를 입력하면 빠른 출금 기능이 활성화됩니다. 아래 이미지는 500 USDT의 인증 없이 단일 출금 한도가 설정되어 있는 모습입니다.





빠른 출금 기능이 활성화되면 화이트리스트 주소로 소액 출금(예: 500 USDT)할 때 보안 확인이 더 이상 필요하지 않아 신속한 출금이 가능해집니다.













"DEX+ 빠른 이체" 옆에 있는 토글 버튼을 탭하고 거래당 설정된 전송 한도(1~2,000 USDT, 예: 200 USDT)를 입력한 후 확인을 탭하세요.





보안 인증 정보를 입력하고 확인을 다시 탭하여 DEX+ 빠른 이체 기능을 활성화하세요.





활성화되면 DEX+ 계정과 현물 계정 간의 메인넷 토큰 소액 전송 시 더 이상 보안 인증이 필요하지 않습니다.













자주 출금하는 경우, 출금 설정을 통해 효율성을 높이고 자산을 효과적으로 보호할 수 있습니다.





빠른 출금 기능을 사용하면 2단계 인증 없이도 특정 금액 범위 내에서 출금을 시작할 수 있어 빠르게 자금을 출금할 수 있습니다. 출금 화이트리스트와 함께 사용하면 매번 주소를 복사할 필요 없이 자주 사용하는 주소로 빠르게 출금할 수 있습니다. 화이트리스트를 설정할 때만 해당 주소에 라벨을 지정하면 됩니다.





실제 사용 시나리오에서 장기 투자하는 습관이 있는 경우, MEXC 플랫폼에서 투자하는 토큰을 구매한 다음 화이트리스트 기능을 사용하여 다양한 지갑 주소로 빠르게 출금할 수 있습니다. 동료에게 급여를 지급하는 등 특정 주소로 소액을 자주 이체하는 경우 빠른 출금 기능을 사용하면 효율성을 높일 수 있습니다.



