플랫폼 사용자가 MEXC의 현재 인기 거래 섹션, 암호화폐 및 관련 이벤트를 확인할 수 있도록 MEXC는 사용자가 참고하고 사용할 수 있도록 다양한 유형의 데이터 순위를 제공합니다. 1. 데이터 순위 확인 방법 1.1 앱 MEXC 앱 실행 후 아래로 스크롤하여 [인기], [상승률 순위], [뉴 토큰 순위] 및 [24시간 금액] 순위를 확인하세요. 1.2 웹플랫폼 사용자가 MEXC의 현재 인기 거래 섹션, 암호화폐 및 관련 이벤트를 확인할 수 있도록 MEXC는 사용자가 참고하고 사용할 수 있도록 다양한 유형의 데이터 순위를 제공합니다. 1. 데이터 순위 확인 방법 1.1 앱 MEXC 앱 실행 후 아래로 스크롤하여 [인기], [상승률 순위], [뉴 토큰 순위] 및 [24시간 금액] 순위를 확인하세요. 1.2 웹
튜토리얼/초보자 가이드/사용자 가이드/MEXC 데이터 순위 확인 방법

MEXC 데이터 순위 확인 방법

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#초보자
MemeCore
M$2.0576-2.97%

플랫폼 사용자가 MEXC의 현재 인기 거래 섹션, 암호화폐 및 관련 이벤트를 확인할 수 있도록 MEXC는 사용자가 참고하고 사용할 수 있도록 다양한 유형의 데이터 순위를 제공합니다.

1. 데이터 순위 확인 방법


1.1 앱


MEXC 앱 실행 후 아래로 스크롤하여 [인기], [상승률 순위], [뉴 토큰 순위] 및 [24시간 금액] 순위를 확인하세요.


1.2 웹


MEXC 공식 홈페이지에 접속하여 네비게이션 바에서 [시장]을 클릭하세요. 시장 페이지에서 오른쪽의 [시장 데이터]를 클릭하면 순위 페이지로 접속하실 수 있습니다.


2. MEXC 데이터 순위 유형


웹사이트에서 제공되는 데이터 순위는 앱에서보다 더욱 포괄적이고 광범위합니다. MEXC에서 제공하는 데이터 순위 설명을 위해 웹사이트를 예로 들어보겠습니다.

2.1 인기 이벤트


"인기 이벤트"는 선물 이벤트, M-Day, Launchpool 등 MEXC 플랫폼에서 현재 진행되고 있는 이벤트입니다. 클릭하면 해당 이벤트 페이지로 접속됩니다.


MEXC는 선물 매니아들의 다양한 거래 경험을 제공하기 위해 매달 다양한 유형의 이벤트를 소개하고 있습니다.

M-Day 및 Launchpool 관련 이벤트에 대한 자세한 내용은 "Launchpool란 무엇인가요?"와 "M-Day에 참여하는 방법은?"을 참고하시기 바랍니다.

2.2 핫 존


MEXC는 현재 시장 동향과 하이라이트를 기반으로 다양한 인기 존을 만들었습니다. 각 존에는 현재 인기 있는 거래 암호화폐가 포함되어 있습니다. "핫 존" 오른쪽의 [>] 버튼을 클릭하면 다른 존을 볼 수 있습니다.


관심 있는 존을 선택하고 해당 존 오른쪽의 [모두] 버튼을 클릭하면 선택한 섹션의 모든 토큰이 현재 수익률을 기준으로 내림차순으로 정렬된 것을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 Arbitrum 존을 선택한 경우, 클릭하면 해당 섹션 내에서 토큰의 수익률 순위를 확인할 수 있습니다.


2.3 다양한 토큰 지표 존


이 섹션은 "인기", "인기 선물", "최신", "상승 순위" 및 "최고 거래량"의 다섯 부분으로 나누어져 있습니다. 여러분의 특정 거래 요구에 따라 각각의 순위를 확인할 수 있습니다.

현재 MEXC 플랫폼에서 어떤 토큰의 가격 상승폭이 가장 높은지 알아보려면 "상승 순위" 순위를 확인하여 가격 상승률이 가장 높은 상위 10개 토큰을 확인할 수 있습니다.


2.4 시장 개요 및 가격 변동 분포


시장 데이터 페이지 상단과 하단에는 두 가지 형태의 데이터 차트가 있습니다. 페이지 상단의 시장 개요 차트는 시장의 전반적인 등락을 요약하여 제공하며, 이는 실시간으로 계속해서 업데이트됩니다.

가격 변동 분포 차트는 MEXC 현물 시장의 USDT 거래 페어에 대한 시장 통계를 수집합니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 현물 시장의 개 1793 USDT 거래 페어 중 82개는 가격 변동이 없었고, 927개는 가격 상승, 784개는 가격 하락을 보였습니다. 가격이 상승한 토큰은 대부분 0~3% 범위에 집중되어 있으며, 가격이 하락한 토큰도 마찬가지입니다.



데이터 순위를 사용하면 MEXC 플랫폼에서 다양한 암호화폐의 현재 거래 활동, 토큰의 전체 롱-숏 비율, 사용자 거래 선호도를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 데이터를 통해 시장에서 인기 있고 유동성이 좋은 토큰을 거래할 수 있습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

암호화폐 시장에서 선물 거래는 높은 잠재 수익률로 유명하지만, 복잡성과 내재된 위험은 초보자들을 낙담시키는 경우가 많습니다. 이러한 진입 장벽을 낮추기 위해 MEXC는 널리 채택된 카피 트레이딩 기능을 도입했으며, 트레이더들이 직면한 주요 과제를 직접 해결하여 200만 명 이상의 사용자를 유치했습니다.이 기능을 통해 사용자는 플랫폼에서 최고 실적을 기록한

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요