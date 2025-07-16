MEXC 데이터 순위 확인 방법





플랫폼 사용자가 MEXC의 현재 인기 거래 섹션, 암호화폐 및 관련 이벤트를 확인할 수 있도록 MEXC는 사용자가 참고하고 사용할 수 있도록 다양한 유형의 데이터 순위를 제공합니다.













MEXC 앱 실행 후 아래로 스크롤하여 [인기], [상승률 순위], [뉴 토큰 순위] 및 [24시간 금액] 순위를 확인하세요.













MEXC 공식 홈페이지에 접속하여 네비게이션 바에서 [시장]을 클릭하세요. 시장 페이지에서 오른쪽의 [시장 데이터]를 클릭하면 순위 페이지로 접속하실 수 있습니다.













웹사이트에서 제공되는 데이터 순위는 앱에서보다 더욱 포괄적이고 광범위합니다. MEXC에서 제공하는 데이터 순위 설명을 위해 웹사이트를 예로 들어보겠습니다.









"인기 이벤트"는 선물 이벤트, M-Day, Launchpool 등 MEXC 플랫폼에서 현재 진행되고 있는 이벤트입니다. 클릭하면 해당 이벤트 페이지로 접속됩니다.









MEXC는 선물 매니아들의 다양한 거래 경험을 제공하기 위해 매달 다양한 유형의 이벤트를 소개하고 있습니다.













MEXC는 현재 시장 동향과 하이라이트를 기반으로 다양한 인기 존을 만들었습니다. 각 존에는 현재 인기 있는 거래 암호화폐가 포함되어 있습니다. "핫 존" 오른쪽의 [>] 버튼을 클릭하면 다른 존을 볼 수 있습니다.









관심 있는 존을 선택하고 해당 존 오른쪽의 [모두] 버튼을 클릭하면 선택한 섹션의 모든 토큰이 현재 수익률을 기준으로 내림차순으로 정렬된 것을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 Arbitrum 존을 선택한 경우, 클릭하면 해당 섹션 내에서 토큰의 수익률 순위를 확인할 수 있습니다.













이 섹션은 "인기", "인기 선물", "최신", "상승 순위" 및 "최고 거래량"의 다섯 부분으로 나누어져 있습니다. 여러분의 특정 거래 요구에 따라 각각의 순위를 확인할 수 있습니다.





현재 MEXC 플랫폼에서 어떤 토큰의 가격 상승폭이 가장 높은지 알아보려면 "상승 순위" 순위를 확인하여 가격 상승률이 가장 높은 상위 10개 토큰을 확인할 수 있습니다.













시장 데이터 페이지 상단과 하단에는 두 가지 형태의 데이터 차트가 있습니다. 페이지 상단의 시장 개요 차트는 시장의 전반적인 등락을 요약하여 제공하며, 이는 실시간으로 계속해서 업데이트됩니다.





가격 변동 분포 차트는 MEXC 현물 시장의 USDT 거래 페어에 대한 시장 통계를 수집합니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 현물 시장의 개 1793 USDT 거래 페어 중 82개는 가격 변동이 없었고, 927개는 가격 상승, 784개는 가격 하락을 보였습니다. 가격이 상승한 토큰은 대부분 0~3% 범위에 집중되어 있으며, 가격이 하락한 토큰도 마찬가지입니다.









데이터 순위를 사용하면 MEXC 플랫폼에서 다양한 암호화폐의 현재 거래 활동, 토큰의 전체 롱-숏 비율, 사용자 거래 선호도를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 데이터를 통해 시장에서 인기 있고 유동성이 좋은 토큰을 거래할 수 있습니다.



