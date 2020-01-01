Whale Intel (WINT) токеномикасы
Whale Intel (WINT) туралы ақпарат
WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker
Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time.
🎲 Highlights & Innovations
- Full coverage of the Virtuals Ecosystem
- Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.
- Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.
Whale Intel (WINT) токеномикасы мен бағасын талдау
Whale Intel (WINT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Whale Intel (WINT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Whale Intel (WINT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WINT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WINT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WINT токеномикасын түсінген болсаңыз, WINT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
WINT бағасының болжамы
WINT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WINT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.