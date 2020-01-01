TheCat (THECAT) токеномикасы

TheCat (THECAT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TheCat (THECAT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

TheCat (THECAT) туралы ақпарат

On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies

In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world.

$THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.

Ресми веб-сайт:
https://thecat.meme/

TheCat (THECAT) токеномикасы мен бағасын талдау

TheCat (THECAT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 562.17K
$ 562.17K$ 562.17K
Жалпы қамтуы:
$ 790.02M
$ 790.02M$ 790.02M
Айналымдағы қамту:
$ 790.02M
$ 790.02M$ 790.02M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 562.17K
$ 562.17K$ 562.17K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00705905
$ 0.00705905$ 0.00705905
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00071159
$ 0.00071159$ 0.00071159

TheCat (THECAT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TheCat (THECAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын THECAT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша THECAT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз THECAT токеномикасын түсінген болсаңыз, THECAT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

THECAT бағасының болжамы

THECAT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің THECAT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.