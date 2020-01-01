SYLVI AGENT (SYLVIAI) токеномикасы
SYLVI AGENT (SYLVIAI) туралы ақпарат
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''.
Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits.
Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions.
Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims.
Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends.
- Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time.
Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels).
Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system.
Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder.
Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes.
Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly.
Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers.
General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
SYLVI AGENT (SYLVIAI) токеномикасы мен бағасын талдау
SYLVI AGENT (SYLVIAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
SYLVI AGENT (SYLVIAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SYLVI AGENT (SYLVIAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SYLVIAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SYLVIAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SYLVIAI токеномикасын түсінген болсаңыз, SYLVIAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SYLVIAI бағасының болжамы
SYLVIAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SYLVIAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.