$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.
SMACKM (SMACKM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SMACKM (SMACKM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SMACKM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SMACKM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SMACKM токеномикасын түсінген болсаңыз, SMACKM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SMACKM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SMACKM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.