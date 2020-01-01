Scallop (SCLP) токеномикасы

Scallop (SCLP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Scallop (SCLP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Scallop (SCLP) туралы ақпарат

Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem.

The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc.

Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions.

Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: -

Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers

Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets

Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.

https://scallopx.com/
https://whitepaper.emoney.network/

Scallop (SCLP) токеномикасы мен бағасын талдау

Scallop (SCLP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 907.22K
$ 907.22K$ 907.22K
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 55.66M
$ 55.66M$ 55.66M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 20.1
$ 20.1$ 20.1
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00799833
$ 0.00799833$ 0.00799833
Қазіргі баға:
$ 0.01627859
$ 0.01627859$ 0.01627859

Scallop (SCLP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Scallop (SCLP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SCLP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SCLP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SCLP токеномикасын түсінген болсаңыз, SCLP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

