What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc.
What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more.
History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers.
What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene.
What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
PIXL (PIXL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
PIXL (PIXL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PIXL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PIXL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PIXL токеномикасын түсінген болсаңыз, PIXL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.