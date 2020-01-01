Paca AI (PACA) токеномикасы

Paca AI (PACA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Paca AI (PACA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Paca AI (PACA) туралы ақпарат

Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.

Ресми веб-сайт:
https://www.alpacanetwork.ai/
Whitepaper:
https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper

Paca AI (PACA) токеномикасы мен бағасын талдау

Paca AI (PACA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Жалпы қамтуы:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Айналымдағы қамту:
$ 753.69M
$ 753.69M$ 753.69M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01178802
$ 0.01178802$ 0.01178802
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00159191
$ 0.00159191$ 0.00159191

Paca AI (PACA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Paca AI (PACA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PACA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PACA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PACA токеномикасын түсінген болсаңыз, PACA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PACA бағасының болжамы

PACA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PACA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.