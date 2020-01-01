Metacade (MCADE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Metacade (MCADE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Metacade (MCADE) туралы ақпарат

The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate.

Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer...

In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal.

You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community

We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme.

Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned.

https://metacade.co
https://metacade.gitbook.io/metacade-whitepaper

Metacade (MCADE) токеномикасы мен бағасын талдау

Metacade (MCADE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 20.76M
$ 20.76M$ 20.76M
Жалпы қамтуы:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.72B
$ 1.72B$ 1.72B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.04720046
$ 0.04720046$ 0.04720046
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00456835
$ 0.00456835$ 0.00456835
Қазіргі баға:
$ 0.01210601
$ 0.01210601$ 0.01210601

Metacade (MCADE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Metacade (MCADE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MCADE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MCADE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MCADE токеномикасын түсінген болсаңыз, MCADE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

MCADE бағасының болжамы

MCADE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MCADE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

