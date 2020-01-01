Maia (MAIA) токеномикасы
Maia (MAIA) туралы ақпарат
What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners.
What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes.
History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus.
What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features.
- Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch.
- Improved Earnings - New layer of revenue for Maians.
- Increased Utility - Additions to the token’s utility.
What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.
Maia (MAIA) токеномикасы мен бағасын талдау
Maia (MAIA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Maia (MAIA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Maia (MAIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MAIA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MAIA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MAIA токеномикасын түсінген болсаңыз, MAIA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
