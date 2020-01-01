Kensei (KENSEI) токеномикасы
$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective.
More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.
Kensei (KENSEI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Kensei (KENSEI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kensei (KENSEI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KENSEI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KENSEI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KENSEI токеномикасын түсінген болсаңыз, KENSEI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.