Janet (JANET) токеномикасы
Janet (JANET) туралы ақпарат
A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening.
Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening.
We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.
Janet (JANET) токеномикасы мен бағасын талдау
Janet (JANET) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Janet (JANET) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Janet (JANET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын JANET токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша JANET токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз JANET токеномикасын түсінген болсаңыз, JANET токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
JANET бағасының болжамы
JANET қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің JANET бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.