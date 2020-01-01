Hestia (HESTIA) токеномикасы

Hestia (HESTIA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hestia (HESTIA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Hestia (HESTIA) туралы ақпарат

HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.

Ресми веб-сайт:
https://ultraroundmoney.com/hestia
Whitepaper:
https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf

Hestia (HESTIA) токеномикасы мен бағасын талдау

Hestia (HESTIA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.85M
Жалпы қамтуы:
$ 559.44K
Айналымдағы қамту:
$ 559.44K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.85M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.36
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.668389
Қазіргі баға:
$ 3.39
Hestia (HESTIA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hestia (HESTIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HESTIA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HESTIA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HESTIA токеномикасын түсінген болсаңыз, HESTIA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

HESTIA бағасының болжамы

HESTIA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HESTIA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

