Guacamole (GUAC) деген не

GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience.

