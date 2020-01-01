GPU ai Rich (RICH) токеномикасы

GPU ai Rich (RICH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, GPU ai Rich (RICH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

GPU ai Rich (RICH) туралы ақпарат

GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Ресми веб-сайт:
https://pump.fun/coin/GRQfnwWyhd4qeJqUVCZo9ku61p3YN7MWCCk8vBXnpump

GPU ai Rich (RICH) токеномикасы мен бағасын талдау

GPU ai Rich (RICH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 332.97K
$ 332.97K$ 332.97K
Жалпы қамтуы:
$ 969.06M
$ 969.06M$ 969.06M
Айналымдағы қамту:
$ 969.06M
$ 969.06M$ 969.06M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 332.97K
$ 332.97K$ 332.97K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02628079
$ 0.02628079$ 0.02628079
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00034359
$ 0.00034359$ 0.00034359

GPU ai Rich (RICH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

GPU ai Rich (RICH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RICH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RICH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RICH токеномикасын түсінген болсаңыз, RICH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

RICH бағасының болжамы

RICH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RICH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.