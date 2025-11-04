БиржаDEX+
Fox inu ағымдағы бағасы: 0.00216904 USD. Нақты уақыттағы FINU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FINU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FINU туралы толығырақ

FINU Баға туралы ақпарат

FINU деген не

FINU Whitepaper

FINU Ресми веб-сайт

FINU Токеномикасы

FINU Баға болжамы

Fox inu Логотип

Fox inu Баға (FINU)

Листингтен жойылды

1 FINU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00216904
-21.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Fox inu (FINU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:46:53 (UTC+8)

Fox inu (FINU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00208276
24 сағаттық төмен
$ 0.00274931
24 сағаттық жоғары

$ 0.00208276
$ 0.00274931
$ 0.00865818
$ 0.00134613
+0.20%

-21.09%

-33.37%

-33.37%

Fox inu (FINU) нақты уақыттағы баға $0.00216904. Соңғы 24 сағат ішінде FINU мен $ 0.00208276 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00274931 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FINU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00865818, ал ең төменгісі — $ 0.00134613.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FINU соңғы бір сағатта +0.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -21.09%, ал соңғы 7 күнде -33.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Fox inu (FINU) Нарықтық ақпарат

$ 214.44K
--
$ 214.44K
98.86M
98,861,777.11371821
Fox inu нарықтық капитализациясы $ 214.44K, тәуліктік сауда көлемі --. FINU айналымдағы мөлшері 98.86M, жалпы мөлшері 98861777.11371821. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 214.44K.

Fox inu (FINU) Баға тарихы USD

Бүгін, Fox inu - USD баға өзгерісі $ -0.000580033495620131 болды.
Соңғы 30 күнде Fox inu - USD баға өзгерісі $ -0.0009989891 болды.
Соңғы 60 күнде Fox inu - USD баға өзгерісі $ -0.0004729003 болды.
Соңғы 90 күнде Fox inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000580033495620131-21.09%
30 күн$ -0.0009989891-46.05%
60 күн$ -0.0004729003-21.80%
90 күн$ 0--

Fox inu (FINU) деген не

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Fox inu (FINU) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Fox inu Баға болжамы (USD)

Fox inu (FINU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Fox inu (FINU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Fox inu.

Қазір Fox inu баға болжамын тексеріңіз!

FINU - жергілікті валюталарға

Fox inu (FINU) токеномикасы

Fox inu (FINU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FINU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Fox inu (FINU) туралы басқа сұрақтар

Fox inu (FINU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FINU бағасы — 0.00216904 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FINU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FINU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00216904. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Fox inu үшін нарықтық капитализация қандай?
FINU үшін нарықтық капитализация: $ 214.44K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FINU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FINU айналымдағы ұсынысы: 98.86M USD.
FINU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FINU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00865818 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FINU бағасы қандай болды?
FINU 0.00134613 USD ATL бағасына жетті.
FINU үшін сауда көлемі қандай?
FINU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FINU өседі ме?
FINU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FINU баға болжамын қарап көріңіз.
Fox inu (FINU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

