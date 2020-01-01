Brume (BRUME) токеномикасы

Brume (BRUME) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Brume (BRUME) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Brume (BRUME) туралы ақпарат

Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you.

By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Ресми веб-сайт:
https://brume.money

Brume (BRUME) токеномикасы мен бағасын талдау

Brume (BRUME) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 149.24K
Жалпы қамтуы:
$ 2.76M
Айналымдағы қамту:
$ 2.76M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 149.24K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5.07
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01944995
Қазіргі баға:
$ 0.054156
Brume (BRUME) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Brume (BRUME) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BRUME токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BRUME токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BRUME токеномикасын түсінген болсаңыз, BRUME токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BRUME бағасының болжамы

BRUME қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BRUME бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

