БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
basilica ағымдағы бағасы: 3.86 USD. Нақты уақыттағы SN39-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SN39 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!basilica ағымдағы бағасы: 3.86 USD. Нақты уақыттағы SN39-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SN39 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SN39 туралы толығырақ

SN39 Баға туралы ақпарат

SN39 деген не

SN39 Ресми веб-сайт

SN39 Токеномикасы

SN39 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

basilica Логотип

basilica Баға (SN39)

Листингтен жойылды

1 SN39-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$3.86
$3.86$3.86
-0.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
basilica (SN39) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:42:49 (UTC+8)

basilica (SN39) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 3.64
$ 3.64$ 3.64
24 сағаттық төмен
$ 3.98
$ 3.98$ 3.98
24 сағаттық жоғары

$ 3.64
$ 3.64$ 3.64

$ 3.98
$ 3.98$ 3.98

$ 15.73
$ 15.73$ 15.73

$ 0.517387
$ 0.517387$ 0.517387

+2.20%

-0.94%

+5.05%

+5.05%

basilica (SN39) нақты уақыттағы баға $3.86. Соңғы 24 сағат ішінде SN39 мен $ 3.64 аралығында сауда жасалып, ал $ 3.98 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SN39 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 15.73, ал ең төменгісі — $ 0.517387.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SN39 соңғы бір сағатта +2.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.94%, ал соңғы 7 күнде +5.05% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

basilica (SN39) Нарықтық ақпарат

$ 10.24M
$ 10.24M$ 10.24M

--
----

$ 10.24M
$ 10.24M$ 10.24M

2.65M
2.65M 2.65M

2,653,016.960136392
2,653,016.960136392 2,653,016.960136392

basilica нарықтық капитализациясы $ 10.24M, тәуліктік сауда көлемі --. SN39 айналымдағы мөлшері 2.65M, жалпы мөлшері 2653016.960136392. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.24M.

basilica (SN39) Баға тарихы USD

Бүгін, basilica - USD баға өзгерісі $ -0.036727577933008 болды.
Соңғы 30 күнде basilica - USD баға өзгерісі $ +0.1956251860 болды.
Соңғы 60 күнде basilica - USD баға өзгерісі $ -0.6817794480 болды.
Соңғы 90 күнде basilica - USD баға өзгерісі $ -2.575391072130939 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.036727577933008-0.94%
30 күн$ +0.1956251860+5.07%
60 күн$ -0.6817794480-17.66%
90 күн$ -2.575391072130939-40.01%

basilica (SN39) деген не

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

basilica (SN39) Ресурс

Ресми веб-сайт

basilica Баға болжамы (USD)

basilica (SN39) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін basilica (SN39) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: basilica.

Қазір basilica баға болжамын тексеріңіз!

SN39 - жергілікті валюталарға

basilica (SN39) токеномикасы

basilica (SN39) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SN39 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: basilica (SN39) туралы басқа сұрақтар

basilica (SN39) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SN39 бағасы — 3.86 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SN39-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SN39-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 3.86. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
basilica үшін нарықтық капитализация қандай?
SN39 үшін нарықтық капитализация: $ 10.24M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SN39 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SN39 айналымдағы ұсынысы: 2.65M USD.
SN39 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SN39 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 15.73 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SN39 бағасы қандай болды?
SN39 0.517387 USD ATL бағасына жетті.
SN39 үшін сауда көлемі қандай?
SN39 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SN39 өседі ме?
SN39 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SN39 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:42:49 (UTC+8)

basilica (SN39) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,536.60
$106,536.60$106,536.60

+0.74%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,607.08
$3,607.08$3,607.08

+0.50%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.05
$168.05$168.05

+0.78%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9608
$0.9608$0.9608

+2.02%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,536.60
$106,536.60$106,536.60

+0.74%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,607.08
$3,607.08$3,607.08

+0.50%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.05
$168.05$168.05

+0.78%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3685
$2.3685$2.3685

+1.78%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$995.51
$995.51$995.51

+1.56%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0796
$0.0796$0.0796

+59.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05731
$0.05731$0.05731

+473.10%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000010387
$0.0000010387$0.0000010387

+160.84%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002640
$0.0000000000002640$0.0000000000002640

+164.00%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000345
$0.0000345$0.0000345

+163.35%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0796
$0.0796$0.0796

+59.20%