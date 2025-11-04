AriaAI (ARIA) Баға болжамы (USD)

AriaAI үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ARIA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

AriaAI бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

AriaAI бағасын болжау
$0.16848
$0.16848$0.16848
+1.91%
USD
Нақты
Болжам
AriaAI 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

AriaAI (ARIA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AriaAI 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.16848 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AriaAI (ARIA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AriaAI 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.176904 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AriaAI (ARIA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ARIA $ 0.185749, ал өсу қарқыны 10.25%.

AriaAI (ARIA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ARIA $ 0.195036, ал өсу қарқыны 15.76%.

AriaAI (ARIA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ARIA $ 0.204788 және өсу қарқыны 21.55%.

AriaAI (ARIA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ARIA $ 0.215027 және өсу қарқыны 27.63%.

AriaAI (ARIA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы AriaAI бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.350257 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AriaAI (ARIA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы AriaAI бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.570533 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.16848
    0.00%
  • 2026
    $ 0.176904
    5.00%
  • 2027
    $ 0.185749
    10.25%
  • 2028
    $ 0.195036
    15.76%
  • 2029
    $ 0.204788
    21.55%
  • 2030
    $ 0.215027
    27.63%
  • 2031
    $ 0.225779
    34.01%
  • 2032
    $ 0.237068
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.248921
    47.75%
  • 2034
    $ 0.261367
    55.13%
  • 2035
    $ 0.274436
    62.89%
  • 2036
    $ 0.288157
    71.03%
  • 2037
    $ 0.302565
    79.59%
  • 2038
    $ 0.317694
    88.56%
  • 2039
    $ 0.333578
    97.99%
  • 2040
    $ 0.350257
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді AriaAI бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.16848
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.168503
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.168641
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.169172
    0.41%
Бүгінгі AriaAI (ARIA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ARIA үшін болжанған баға: $0.16848. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған AriaAI (ARIA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ARIA үшін баға туралы болжам: $0.168503. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы AriaAI (ARIA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ARIA үшін баға туралы болжам $0.168641 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

AriaAI (ARIA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ARIA үшін болжалды баға $0.169172 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы AriaAI баға статистикасы

$ 0.16848
$ 0.16848$ 0.16848

+1.91%

$ 39.46M
$ 39.46M$ 39.46M

234.22M
234.22M 234.22M

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--

Соңғы ARIA бағасы $ 0.16848. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +1.91%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 1.51M.
Сонымен қатар, ARIA айналымдағы ұсынысы 234.22M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 39.46M.

AriaAI (ARIA) қалай сатып алуға болады

ARIA сатып алмақшысыз ба? Енді ARIA арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. AriaAI сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір ARIA сатып алуды үйреніңіз

AriaAI Тарихи баға

AriaAI нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, AriaAI ағымдағы бағасы — 0.16848 USD. AriaAI(ARIA) айналымдағы мөлшері — 0.00 ARIA. Бұл оған $39.46M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0.000750
    $ 0.18579
    $ 0.14614
  • 7 күн
    -0.01%
    $ -0.001849
    $ 0.19284
    $ 0.14614
  • 30 күн
    -0.08%
    $ -0.016460
    $ 0.1989
    $ 0.06962
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, AriaAI токені $0.000750 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, AriaAI токені саудаланған ең жоғары баға $0.19284 және ең төмен баға $0.14614 болды. Ол -0.01% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ARIA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, AriaAI токені -0.08% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.016460 көрсетеді. Бұл жақын арада ARIA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық AriaAI баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық ARIA баға тарихын қарау.

AriaAI (ARIA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

AriaAI бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ARIA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін AriaAI бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ARIA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар AriaAI бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ARIA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ARIA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және AriaAI болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ARIA бағасын болжау неліктен маңызды?

ARIA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ARIA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ARIA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ARIA бағасы қандай болады?
AriaAI (ARIA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ARIA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ARIA қанша тұрады?
1 AriaAI (ARIA) бағасы бүгін $0.16848. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ARIA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ARIA бағасы қандай?
AriaAI (ARIA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ARIA болады.
2028 жылы болжамды ARIA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AriaAI (ARIA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ARIA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AriaAI (ARIA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ARIA қанша тұрады?
1 AriaAI (ARIA) бағасы бүгін $0.16848. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ARIA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ARIA баға болжамы қандай?
AriaAI (ARIA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ARIA болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.