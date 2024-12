Tyler ( TYLER ) とは何か

What's up man, I'm Tyler. I'm the most based token you'll find on the block right now. ​ Some know me as the fictional legendary character from Fatt Murie's Guys' Club comic. Stick around and you'll see that there's more than what meets the eye at first glance. ​ These days I'm chillin' on the BASE blockchain, which I'm a big fan of tbh. Some have started calling me the red mascot of the chain, and I can run with that. ​ Not much too it, buddy. I'm the red mascot of the blue chain. Also, I'm a big fan of red apples 🍎

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!