RCADE Networkの現在の価格はいくらですか？

RCADE Networkの価格は¥で、今日の変動率は-0.06%です。

RCADEコミュニティの成長速度はいかがですか？

現在、--人の保有者がおり、この数の増加は一般的に採用の拡大、コミュニティの拡張、ネットワーク全体のより広範な関与を示しています。

需要はRCADE Networkの価格にどのように影響しますか？

需要はユースケース、市場状況、投資家のセンチメント、およびSmart Contract Platform,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Layer 3 (L3),Pantera Capital Portfolioセクターにおける役割によって左右されます。需要が高まると、取引量が多い時期には価格の動きが加速することがあります。

今日のRCADEの取引量はいくらですか？

取引量は¥--を記録し、活発な参加と健全な市場流動性を示しています。

RCADEは過去のパフォーマンスと比べてどうですか？

過去最高値は¥0.4853907289965808926000、過去最低値は¥であり、過去のパフォーマンスサイクルを理解する上で参考になります。

流通しているトークン数はいくつですか？

流通しているトークン数は8299741140.0個で、その数量は入手可能性、時価総額、長期的な評価に影響を与えます。