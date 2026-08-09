Garlyの現在の価格はいくらですか？

Garly（GARLY）は、¥で取引されており、直近24時間の価格変動率は19.17%です。このリアルタイムデータは、世界中の取引所から集められた価格情報を統合し、トレーダーがいつでも正確な市場評価を得られるよう提供しています。

Garlyはそのエコシステムにおいてどのような役割を果たしていますか？

--ネットワークの中核的な資産であり、Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystemセクターの一員であるGARLYは、決済、ステーキング、ガバナンス投票、流動性インセンティブなど、重要な機能を支えることがよくあります。その設計次第で、エコシステム全体におけるアプリケーションやスマートコントラクトの動作に影響を及ぼすことがあります。

今日、GARLYはどの程度活発に取引されていますか？

直近24時間の取引量は¥--でした。高い取引量は通常、投資家の強い関心と健全な流動性、そして大小問わずトレーダーにとってより良い執行状況を示しています。

Garlyの流通供給量はいくらですか？

本日、流通しているトークン数は946420428.963252です。これは取引可能となる供給量を示します。流通供給量は、投資家が希少性やインフレ動向、長期的なトークン分配の可能性を推定するのに役立ちます。

GARLYの時価総額とランキングはいくらですか？

Garlyは現在、時価総額¥17459363.08609639680000でランキング#5633に位置しており、同セクター内で認知された資産の仲間入りを果たしています。これにより、投資家はその相対的な規模を測定することが可能です。

Garlyは過去24時間にどのように推移しましたか？

直近24時間の価格変動率は19.17%でした。短期的な価格変動は、取引心理や流動性の変化、あるいは--ネットワークに関連する出来事によって左右されることがあります。

Garlyは同じカテゴリーの類似資産と比べてどうでしょうか？

Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystemセグメント内では、GARLYは強力な取引水準と高い流動性、さらにエコシステム内での継続的なユースケースによって、競争力のある活動を示しています。