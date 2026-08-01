Zylo Ecosystem 本日の価格

Zylo Ecosystem (ZYLO) の本日のライブ価格は ¥ 0.03277 で、直近24時間で 0.86% 変動しました。現在の ZYLO から JPY への変換レートは、¥ 0.03277 につき ZYLO です。

Zylo Ecosystem は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ZYLO です。直近24時間の ZYLO は、¥ 0.03159 (安値) から ¥ 0.03582 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ZYLO は直近1時間で +0.98%、直近7日間で +9.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 80.36K に達しました。

Zylo Ecosystem (ZYLO) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 80.36K¥ 80.36K ¥ 80.36K 完全希薄化後時価総額 ¥ 32.77M¥ 32.77M ¥ 32.77M 循環供給量 ---- -- 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

Zylo Ecosystem の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 80.36K です。ZYLO の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 32.77M です。