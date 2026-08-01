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本日の The White Whale のライブ価格は 0.001229 JPY です。WHITEWHALE の時価総額は 1,228,781.948362 JPY です。日本 のリアルタイムの WHITEWHALE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の The White Whale のライブ価格は 0.001229 JPY です。WHITEWHALE の時価総額は 1,228,781.948362 JPY です。日本 のリアルタイムの WHITEWHALE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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The White Whale価格(WHITEWHALE)

1 WHITEWHALE から JPY へのライブ価格：

¥0.192953
¥0.192953¥0.192953
+0.73%1D
JPY
The White Whale (WHITEWHALE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:27:20 (UTC+8)

The White Whale 本日の価格

The White Whale (WHITEWHALE) の本日のライブ価格は ¥ 0.001229 で、直近24時間で 0.73% 変動しました。現在の WHITEWHALE から JPY への変換レートは、¥ 0.001229 につき WHITEWHALE です。

The White Whale は現在、時価総額 ¥ 1.23M#1370 位、循環供給量は 999.82M WHITEWHALE です。直近24時間の WHITEWHALE は、¥ 0.001172 (安値) から ¥ 0.00125 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.3481793623661057、史上最安値は ¥ 0.00051006556081641 です。

短期的なパフォーマンスでは、WHITEWHALE は直近1時間で +0.16%、直近7日間で +0.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 5.96K に達しました。

The White Whale (WHITEWHALE) 市場情報

No.1370

¥ 1.23M
¥ 1.23M¥ 1.23M

¥ 5.96K
¥ 5.96K¥ 5.96K

¥ 1.23M
¥ 1.23M¥ 1.23M

999.82M
999.82M 999.82M

999,822,578
999,822,578 999,822,578

999,822,578
999,822,578 999,822,578

100.00%

SOL

The White Whale の現在の時価総額は ¥ 1.23M、24時間取引高は ¥ 5.96K です。WHITEWHALE の循環供給量は 999.82M、総供給量は 999822578 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.23M です。

The White Whale 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001172
¥ 0.001172¥ 0.001172
24H 最安値
¥ 0.00125
¥ 0.00125¥ 0.00125
24H 最高値

¥ 0.001172
¥ 0.001172¥ 0.001172

¥ 0.00125
¥ 0.00125¥ 0.00125

¥ 31.3481793623661057
¥ 31.3481793623661057¥ 31.3481793623661057

¥ 0.00051006556081641
¥ 0.00051006556081641¥ 0.00051006556081641

+0.16%

+0.73%

+0.57%

+0.57%

The White Whale (WHITEWHALE) 価格履歴 JPY

The White Whale の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.00139835+0.73%
30日¥ -0.001278-50.98%
60日¥ -0.002589-67.82%
90日¥ -0.006131-83.31%
The White Whale 本日の価格変動

本日 WHITEWHALE は、 ¥ +0.00139835 (+0.73%) の変動を記録しました。

The White Whale 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.001278 (-50.98%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

The White Whale 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、WHITEWHALE は、 ¥ -0.002589 (-67.82%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

The White Whale 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.006131 (-83.31%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

The White Whale (WHITEWHALE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

The White Whale 価格履歴ページ を今すぐチェック。

The White Whale の分析

この分析では、AIモデルを活用して The White Whale の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

The White Whale 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の WHITEWHALE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)売られ過ぎ< 30やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

**市場構造** WHITEWHALE_USDT の4時間足チャートにおいて、現在価格は0.001686 USDTで、中枢値である0.001795を6.07%下回る位置にあります。このため、中枢体系の下半部に位置しています。MA群およびEMA群ともに7つの買いシグナルを示しており、価格は移動平均線システムの上側で推移していますが、まだ中枢レジスタンスには到達していません。 **勢力状態** MACDはデッドクロスの形を呈しており、短期線が長期線を下回っています。RSIは超売られゾーンにあり、短期的な調整の勢いは十分に放出されています。複数期間の移動平均線は依然として強気な並びを維持しており、遅行指標と速行指標の間では方向性の乖離が見られます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

The White Whale の価格に影響を与える要因は何ですか？

ホワイトホエールトークンの価格は、以下の要因によって影響を受けます：市場センチメントと全体的な暗号資産トレンド、取引量と流動性、トークノミクスと供給メカニズム、プロジェクトの開発状況の最新情報、コミュニティのエンゲージメント、取引所への上場、ホエールの動向、規制関連のニュース、ビットコイン／イーサリアムとの相関関係、DeFiセクターのパフォーマンス、パートナーシップの発表、さらにはリスク資産に影響を及ぼす広範な経済的要因です。

人はなぜ今日 The White Whale の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のホワイトホエールの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格情報は、ボラティリティや潜在的な利益・損失を評価するのに役立ちます。

The White Whale の価格予測

The White Whale (WHITEWHALE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の WHITEWHALE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
The White Whale (WHITEWHALE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、The White Whale の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
The White Whale が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？WHITEWHALE の 2026–2027 年の価格予測は The White Whale 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で The White Whale を購入して投資する方法

The White Whale を使用する準備はできていますか？MEXCでは、WHITEWHALE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は The White Whale の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、The White Whale (WHITEWHALE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、The White Whale が即座にあなたのウォレットに入金されます。
The White Whale (WHITEWHALE) の購入ガイド

The White Whale でできること

The White Whale を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで The White Whale (WHITEWHALE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

The White Whale ( WHITEWHALE ) とは何か

The White Whale は、ソラナ上のミームコインであり、「ホワイトホエール（白いクジラ）」をシンボルとしています。これは、長い年月と暗号資産市場の洗礼を乗り越えてきたクジラを象徴しています。

The White Whale資料

The White Whale についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式The White Whaleウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

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よくある質問： The White Whale に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:27:20 (UTC+8)

The White Whale (WHITEWHALE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

The White Whale についてさらに詳しく知る

WHITEWHALE USDT（先物取引）

WHITEWHALE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの WHITEWHALE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの The White Whale (WHITEWHALE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、The White Whale ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WHITEWHALE/USDT
¥0.192639
¥0.192639¥0.192639
+0.57%
4.89M (USDT)

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AurumX

AurumX

UMX

¥42.07600
¥42.07600¥42.07600

+6.81%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.7088
¥200.7088¥200.7088

+8.56%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0741
¥143.0741¥143.0741

-5.89%

STONK

STONK

STONK

¥1.133854
¥1.133854¥1.133854

+2.92%

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Squid

QUID

¥14.30270
¥14.30270¥14.30270

+0.38%

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Isekai Blade

ISEK

¥1.020500
¥1.020500¥1.020500

+272.27%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.1906
¥7.1906¥7.1906

+74.80%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0347441
¥0.0347441¥0.0347441

+47.53%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.189769
¥3.189769¥3.189769

+15.07%

Bitway

Bitway

BTW

¥30.057336
¥30.057336¥30.057336

+8.37%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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WHITEWHALE
WHITEWHALE
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1 WHITEWHALE = 0.192953 JPY