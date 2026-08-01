The White Whale 本日の価格

The White Whale (WHITEWHALE) の本日のライブ価格は ¥ 0.001229 で、直近24時間で 0.73% 変動しました。現在の WHITEWHALE から JPY への変換レートは、¥ 0.001229 につき WHITEWHALE です。

The White Whale は現在、時価総額 ¥ 1.23M で #1370 位、循環供給量は 999.82M WHITEWHALE です。直近24時間の WHITEWHALE は、¥ 0.001172 (安値) から ¥ 0.00125 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.3481793623661057、史上最安値は ¥ 0.00051006556081641 です。

短期的なパフォーマンスでは、WHITEWHALE は直近1時間で +0.16%、直近7日間で +0.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 5.96K に達しました。

The White Whale (WHITEWHALE) 市場情報

ランキング No.1370 時価総額 ¥ 1.23M¥ 1.23M ¥ 1.23M 取引高 (24H) ¥ 5.96K¥ 5.96K ¥ 5.96K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.23M¥ 1.23M ¥ 1.23M 循環供給量 999.82M 999.82M 999.82M 最大供給量 999,822,578 999,822,578 999,822,578 総供給量 999,822,578 999,822,578 999,822,578 循環率 100.00% パブリックブロックチェーン SOL

The White Whale の現在の時価総額は ¥ 1.23M、24時間取引高は ¥ 5.96K です。WHITEWHALE の循環供給量は 999.82M、総供給量は 999822578 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.23M です。