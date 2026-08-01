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本日の HumidiFi のライブ価格は 0.0687 JPY です。WET の時価総額は 15,801,000 JPY です。日本 のリアルタイムの WET から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の HumidiFi のライブ価格は 0.0687 JPY です。WET の時価総額は 15,801,000 JPY です。日本 のリアルタイムの WET から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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HumidiFi価格(WET)

1 WET から JPY へのライブ価格：

¥10.78904
¥10.78904¥10.78904
+0.40%1D
JPY
HumidiFi (WET) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:26:16 (UTC+8)

HumidiFi 本日の価格

HumidiFi (WET) の本日のライブ価格は ¥ 0.0687 で、直近24時間で 0.40% 変動しました。現在の WET から JPY への変換レートは、¥ 0.0687 につき WET です。

HumidiFi は現在、時価総額 ¥ 15.80M#851 位、循環供給量は 230.00M WET です。直近24時間の WET は、¥ 0.06779 (安値) から ¥ 0.06975 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 52.75081585261588032、史上最安値は ¥ 8.16109114565202307 です。

短期的なパフォーマンスでは、WET は直近1時間で -0.48%、直近7日間で +2.47% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 68.90K に達しました。

HumidiFi (WET) 市場情報

No.851

¥ 15.80M
¥ 15.80M¥ 15.80M

¥ 68.90K
¥ 68.90K¥ 68.90K

¥ 68.70M
¥ 68.70M¥ 68.70M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

HumidiFi の現在の時価総額は ¥ 15.80M、24時間取引高は ¥ 68.90K です。WET の循環供給量は 230.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 68.70M です。

HumidiFi 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.06779
¥ 0.06779¥ 0.06779
24H 最安値
¥ 0.06975
¥ 0.06975¥ 0.06975
24H 最高値

¥ 0.06779
¥ 0.06779¥ 0.06779

¥ 0.06975
¥ 0.06975¥ 0.06975

¥ 52.75081585261588032
¥ 52.75081585261588032¥ 52.75081585261588032

¥ 8.16109114565202307
¥ 8.16109114565202307¥ 8.16109114565202307

-0.48%

+0.40%

+2.47%

+2.47%

HumidiFi (WET) 価格履歴 JPY

HumidiFi の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0429842+0.40%
30日¥ +0.00029+0.42%
60日¥ +0.01394+25.45%
90日¥ -0.02964-30.15%
HumidiFi 本日の価格変動

本日 WET は、 ¥ +0.0429842 (+0.40%) の変動を記録しました。

HumidiFi 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00029 (+0.42%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

HumidiFi 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、WET は、 ¥ +0.01394 (+25.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

HumidiFi 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02964 (-30.15%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

HumidiFi (WET) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

HumidiFi 価格履歴ページ を今すぐチェック。

HumidiFi の分析

この分析では、AIモデルを活用して HumidiFi の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

HumidiFi 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の WET 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

WET_USDTは4時間足で0.06928の水準に位置し、価格は中枢である0.0683を上回っています。ハブ体系ではR2が0.06902と示されており、現行価格はこのレジスタンスを突破しています。一方、S1のサポートは0.06786、S2は0.06758に設定されています。指標の整合性は強気優勢の配置となっており、価格はレンジの上端付近に位置しています。 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、デッドクロスから転じて短期的な上昇トレンドへと展開しています。RSIは中立ゾーンにあり、過買や過売の極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIも同様に上昇傾向を示しており、モメンタムの分布は集中しています。ボリンジャーバンドは拡張傾向を示しており、ボラティリティの水準も高まっています。移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）は現時点で明確な方向性を示しておらず、短期的な指標は同方向に推移しています。 現在の価格帯周辺では、強気勢力のエネルギーが集まっており、明らかなディバージェンスは見られません。直近の重要なレジスタンスは0.06902で、現行価格との差は約0.3%です。下方向の第一支持は0.06858にあり、非常に近い距離に位置しています。さらに遠方の参考サポートは0.06786で、現行価格から約2.0%の距離にあります。より深い層のサポートは0.06758に設定されており、下落時の緩衝材として機能します。上方向には目立った短期的なレジスタンスは確認されていないため、今後の動きとしては、ブレイクアウト後の出来高の持続性を注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

HumidiFi の価格に影響を与える要因は何ですか？

HumidiFi (WET) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 供給と需要の動向 - トークンの流通量と取引高
2. ディフィー（DeFi）プロトコルに対する市場センチメントと投資家の信頼度
3. 仮想通貨市場全体のトレンドおよびビットコインとの相関関係
4. プラットフォームの採用状況とユーザー成長指標
5. トークンエコノミクス（ステーキング報酬やバーンメカニズムを含む）
6. DeFi セクターに影響を及ぼす規制に関するニュース
7. 技術的な進展とプロトコルのアップグレード
8. 流動性提供のインセンティブおよびイールドファーミングの機会
9. 他の DeFi トークンとの競争状況
10. マクロ経済要因とリスクテイク意欲

人はなぜ今日 HumidiFi の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のHumidiFi（WET）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、売買注文のタイミング決定、ポートフォリオの評価、投資パフォーマンスの追跡、市場動向の分析、そしてポジションのエントリー／エグジットポイントの判断が含まれます。

HumidiFi の価格予測

HumidiFi (WET) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の WET の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
HumidiFi (WET) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、HumidiFi の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
HumidiFi が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？WET の 2026–2027 年の価格予測は HumidiFi 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で HumidiFi を購入して投資する方法

HumidiFi を使用する準備はできていますか？MEXCでは、WET の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は HumidiFi の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、HumidiFi (WET) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、HumidiFi が即座にあなたのウォレットに入金されます。
HumidiFi (WET) の購入ガイド

HumidiFi でできること

HumidiFi を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで HumidiFi (WET) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

HumidiFi ( WET ) とは何か

HumidiFiのビジョンは、Solanaを世界で最も効率的かつ応答性が高く、透明性のある市場――すなわち真のインターネット資本市場の拠点とすることです。本プロトコルは、オンチェーン実行と機関レベルのマーケットメイキングロジックを統合することで、分散型取引の概念を再定義します。これにより、流動性が常に稼働し、適応し、パフォーマンス最適化された状態で維持されるシステムを構築します。

HumidiFi資料

HumidiFi についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式HumidiFiウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

よくある質問： HumidiFi に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:26:16 (UTC+8)

HumidiFi (WET) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

HumidiFi についてさらに詳しく知る

WET USDT（先物取引）

WET をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの WET USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの HumidiFi (WET) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、HumidiFi ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WET/USDT
¥10.83614
¥10.83614¥10.83614
+0.75%
1.01M (USDT)
WET/USDC
¥10.82986
¥10.82986¥10.82986
+0.70%
789.73K (USDT)

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¥44.57230
¥44.57230¥44.57230

+13.15%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.5832
¥200.5832¥200.5832

+8.50%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.1055
¥143.1055¥143.1055

-5.87%

STONK

STONK

STONK

¥1.133069
¥1.133069¥1.133069

+2.85%

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¥0.0353878
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¥3.238439
¥3.238439¥3.238439

+16.83%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥11.592095
¥11.592095¥11.592095

+3.70%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

WET から JPY の計算機

金額

WET
WET
JPY
JPY

1 WET = 10.7859 JPY