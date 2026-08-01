Vexanium 本日の価格

Vexanium (VEX) の本日のライブ価格は ¥ 0.002362 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の VEX から JPY への変換レートは、¥ 0.002362 につき VEX です。

Vexanium は現在、時価総額 ¥ 1.73M で #1836 位、循環供給量は 733.64M VEX です。直近24時間の VEX は、¥ 0.00236 (安値) から ¥ 0.002362 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 7.3980912、史上最安値は ¥ 0.019134490552 です。

短期的なパフォーマンスでは、VEX は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +1.81% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.13K に達しました。

Vexanium (VEX) 市場情報

ランキング No.1836 時価総額 ¥ 1.73M¥ 1.73M ¥ 1.73M 取引高 (24H) ¥ 53.13K¥ 53.13K ¥ 53.13K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.38M¥ 2.38M ¥ 2.38M 循環供給量 733.64M 733.64M 733.64M 最大供給量 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 総供給量 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 循環率 72.72% パブリックブロックチェーン VEX

Vexanium の現在の時価総額は ¥ 1.73M、24時間取引高は ¥ 53.13K です。VEX の循環供給量は 733.64M、総供給量は 1008772305 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.38M です。