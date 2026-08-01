この分析では、AIモデルを活用して VERONA の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の VERONA 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

**市場構造** XION_USDT の4時間足の現行価格は0.1214で、中枢値0.1176を3.23%上回り、ハブ体系の上半分に位置しています。MAグループおよびEMAグループともに1～2段階の買い比率を示しており、価格は短期移動平均線の上側で推移していますが、まだR1抵抗線である0.1186を突破には至っていません。全体として、短期的には強気優勢でありながら、中期的にはレンジ相場が継続している状態と言えます。 **勢い状況** MACDはデッドクロスを形成し、移動平均線群の買いシグナルと層別的な背離が見られます。RSIは中立ゾーンを維持しており、KDJおよびStochRSIのデータが欠如しているため、短期的な勢いの確認が困難です。ボラティリティ指標であるBOLLも明確な状態が示されておらず、勢いの集中度には不確定要素が残っています。 **重要な価格帯** 上方のR1抵抗線0.1186は現行価格から-2.31%の距離にあり、R2抵抗線0.1195は同-1.56%の位置にあります。これらは近隣の上値圧力帯を形成しています。一方、下方では中枢サポート0.1176が現行価格から3.23%の距離にあり、S1サポート0.1167は同-4.03%の位置にあります。これらの水準は、調整局面における第一義的な観察ポイントとなります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。