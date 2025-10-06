Tesla xStock の本日のライブ価格は 442.4 USD です。TSLAX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで TSLAX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Tesla xStock の本日のライブ価格は 442.4 USD です。TSLAX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで TSLAX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Tesla xStock価格(TSLAX)

1 TSLAX から USD へのライブ価格：

$442.47
$442.47$442.47
-1.43%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:14:18 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 441.69
$ 441.69$ 441.69
24H 最安値
$ 450.25
$ 450.25$ 450.25
24H 最高値

$ 441.69
$ 441.69$ 441.69

$ 450.25
$ 450.25$ 450.25

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

-0.59%

-1.43%

+1.76%

+1.76%

Tesla xStock (TSLAX) のリアルタイム価格は $ 442.4 です。過去24時間、TSLAX は最低 $ 441.69 から最高 $ 450.25 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。TSLAX の史上最高値は $ 474.6824248978316 で、史上最安値は $ 290.2836164741007 です。

短期的なパフォーマンスでは、TSLAX は過去1時間で -0.59%、過去24時間で -1.43% 、過去7日間で +1.76% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Tesla xStock (TSLAX) 市場情報

No.600

$ 38.93M
$ 38.93M$ 38.93M

$ 77.25K
$ 77.25K$ 77.25K

$ 38.93M
$ 38.93M$ 38.93M

88.00K
88.00K 88.00K

--
----

87,998.21616169
87,998.21616169 87,998.21616169

SOL

Tesla xStock の現在の時価総額は $ 38.93M、24時間取引高は $ 77.25K です。TSLAX の循環供給量は 88.00K、総供給量は 87998.21616169 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 38.93M です。

Tesla xStock (TSLAX) 価格履歴 USD

Tesla xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -6.4191-1.43%
30日$ +13.25+3.08%
60日$ +101.13+29.63%
90日$ +127.02+40.27%
Tesla xStock 本日の価格変動

本日 TSLAX は、 $ -6.4191 (-1.43%) の変動を記録しました。

Tesla xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +13.25 (+3.08%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Tesla xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、TSLAX は、 $ +101.13 (+29.63%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Tesla xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +127.02 (+40.27%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Tesla xStock (TSLAX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Tesla xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Tesla xStock ( TSLAX ) とは何か

Tesla xStock（TSLAx）は、Solana SPLおよびERC-20トークンとして発行されるトラッカー証書です。TSLAxはTesla, Inc.（原資産）の価格を追跡します。TSLAxは、暗号資産市場の適格参加者に対して、ブロックチェーン技術の利点を維持しつつ、Tesla, Inc.の株価に規制順守した形でアクセスできるよう設計されています。

Tesla xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Tesla xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

- TSLAX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Tesla xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Tesla xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Tesla xStock 価格予測 (USD)

Tesla xStock (TSLAX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Tesla xStock (TSLAX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Tesla xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Tesla xStock の価格予測 をチェック！

Tesla xStock (TSLAX) トケノミクス

Tesla xStock (TSLAX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ TSLAX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Tesla xStock ( TSLAX ) の購入方法

Tesla xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Tesla xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

TSLAX を現地通貨に

1 Tesla xStock (TSLAX) からVND
11,641,756
1 Tesla xStock (TSLAX) からAUD
A$681.296
1 Tesla xStock (TSLAX) からGBP
331.8
1 Tesla xStock (TSLAX) からEUR
380.464
1 Tesla xStock (TSLAX) からUSD
$442.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からMYR
RM1,866.928
1 Tesla xStock (TSLAX) からTRY
18,567.528
1 Tesla xStock (TSLAX) からJPY
¥66,802.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からARS
ARS$644,895.328
1 Tesla xStock (TSLAX) からRUB
36,161.776
1 Tesla xStock (TSLAX) からINR
38,820.6
1 Tesla xStock (TSLAX) からIDR
Rp7,373,330.384
1 Tesla xStock (TSLAX) からPHP
25,858.28
1 Tesla xStock (TSLAX) からEGP
￡E.21,036.12
1 Tesla xStock (TSLAX) からBRL
R$2,380.112
1 Tesla xStock (TSLAX) からCAD
C$619.36
1 Tesla xStock (TSLAX) からBDT
54,039.16
1 Tesla xStock (TSLAX) からNGN
648,677.848
1 Tesla xStock (TSLAX) からCOP
$1,721,400.52
1 Tesla xStock (TSLAX) からZAR
R.7,728.728
1 Tesla xStock (TSLAX) からUAH
18,496.744
1 Tesla xStock (TSLAX) からTZS
T.Sh.1,095,046.176
1 Tesla xStock (TSLAX) からVES
Bs90,692
1 Tesla xStock (TSLAX) からCLP
$419,837.6
1 Tesla xStock (TSLAX) からPKR
Rs125,323.072
1 Tesla xStock (TSLAX) からKZT
238,617.288
1 Tesla xStock (TSLAX) からTHB
฿14,550.536
1 Tesla xStock (TSLAX) からTWD
NT$13,599.376
1 Tesla xStock (TSLAX) からAED
د.إ1,623.608
1 Tesla xStock (TSLAX) からCHF
Fr349.496
1 Tesla xStock (TSLAX) からHKD
HK$3,437.448
1 Tesla xStock (TSLAX) からAMD
֏169,629.432
1 Tesla xStock (TSLAX) からMAD
.د.م4,078.928
1 Tesla xStock (TSLAX) からMXN
$8,140.16
1 Tesla xStock (TSLAX) からSAR
ريال1,659
1 Tesla xStock (TSLAX) からETB
Br66,793.552
1 Tesla xStock (TSLAX) からKES
KSh57,131.536
1 Tesla xStock (TSLAX) からJOD
د.أ313.6616
1 Tesla xStock (TSLAX) からPLN
1,614.76
1 Tesla xStock (TSLAX) からRON
лв1,937.712
1 Tesla xStock (TSLAX) からSEK
kr4,171.832
1 Tesla xStock (TSLAX) からBGN
лв743.232
1 Tesla xStock (TSLAX) からHUF
Ft148,602.16
1 Tesla xStock (TSLAX) からCZK
9,281.552
1 Tesla xStock (TSLAX) からKWD
د.ك135.3744
1 Tesla xStock (TSLAX) からILS
1,455.496
1 Tesla xStock (TSLAX) からBOB
Bs3,056.984
1 Tesla xStock (TSLAX) からAZN
752.08
1 Tesla xStock (TSLAX) からTJS
SM4,061.232
1 Tesla xStock (TSLAX) からGEL
1,194.48
1 Tesla xStock (TSLAX) からAOA
Kz403,278.568
1 Tesla xStock (TSLAX) からBHD
.د.ب166.3424
1 Tesla xStock (TSLAX) からBMD
$442.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からDKK
kr2,849.056
1 Tesla xStock (TSLAX) からHNL
L11,635.12
1 Tesla xStock (TSLAX) からMUR
20,111.504
1 Tesla xStock (TSLAX) からNAD
$7,666.792
1 Tesla xStock (TSLAX) からNOK
kr4,446.12
1 Tesla xStock (TSLAX) からNZD
$769.776
1 Tesla xStock (TSLAX) からPAB
B/.442.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からPGK
K1,889.048
1 Tesla xStock (TSLAX) からQAR
ر.ق1,610.336
1 Tesla xStock (TSLAX) からRSD
дин.44,757.608
1 Tesla xStock (TSLAX) からUZS
soʻm5,330,119.256
1 Tesla xStock (TSLAX) からALL
L36,820.952
1 Tesla xStock (TSLAX) からANG
ƒ791.896
1 Tesla xStock (TSLAX) からAWG
ƒ796.32
1 Tesla xStock (TSLAX) からBBD
$884.8
1 Tesla xStock (TSLAX) からBAM
KM743.232
1 Tesla xStock (TSLAX) からBIF
Fr1,304,637.6
1 Tesla xStock (TSLAX) からBND
$570.696
1 Tesla xStock (TSLAX) からBSD
$442.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からJMD
$71,213.128
1 Tesla xStock (TSLAX) からKHR
1,783,867.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からKMF
Fr186,692.8
1 Tesla xStock (TSLAX) からLAK
9,617,391.112
1 Tesla xStock (TSLAX) からLKR
රු134,263.976
1 Tesla xStock (TSLAX) からMDL
L7,516.376
1 Tesla xStock (TSLAX) からMGA
Ar1,983,854.32
1 Tesla xStock (TSLAX) からMOP
P3,543.624
1 Tesla xStock (TSLAX) からMVR
6,768.72
1 Tesla xStock (TSLAX) からMWK
MK768,055.064
1 Tesla xStock (TSLAX) からMZN
MT28,273.784
1 Tesla xStock (TSLAX) からNPR
रु62,307.616
1 Tesla xStock (TSLAX) からPYG
3,137,500.8
1 Tesla xStock (TSLAX) からRWF
Fr642,807.2
1 Tesla xStock (TSLAX) からSBD
$3,636.528
1 Tesla xStock (TSLAX) からSCR
6,047.608
1 Tesla xStock (TSLAX) からSRD
$17,550.008
1 Tesla xStock (TSLAX) からSVC
$3,871
1 Tesla xStock (TSLAX) からSZL
L7,662.368
1 Tesla xStock (TSLAX) からTMT
m1,548.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からTND
د.ت1,297.5592
1 Tesla xStock (TSLAX) からTTD
$2,999.472
1 Tesla xStock (TSLAX) からUGX
Sh1,541,321.6
1 Tesla xStock (TSLAX) からXAF
Fr250,398.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からXCD
$1,194.48
1 Tesla xStock (TSLAX) からXOF
Fr250,398.4
1 Tesla xStock (TSLAX) からXPF
Fr45,124.8
1 Tesla xStock (TSLAX) からBWP
P5,906.04
1 Tesla xStock (TSLAX) からBZD
$889.224
1 Tesla xStock (TSLAX) からCVE
$42,014.728
1 Tesla xStock (TSLAX) からDJF
Fr78,747.2
1 Tesla xStock (TSLAX) からDOP
$28,180.88
1 Tesla xStock (TSLAX) からDZD
د.ج57,600.48
1 Tesla xStock (TSLAX) からFJD
$1,013.096
1 Tesla xStock (TSLAX) からGNF
Fr3,846,668
1 Tesla xStock (TSLAX) からGTQ
Q3,388.784
1 Tesla xStock (TSLAX) からGYD
$92,665.104
1 Tesla xStock (TSLAX) からISK
kr53,972.8

Tesla xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Tesla xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Tesla xStock に関するその他の質問

Tesla xStock (TSLAX) の本日の価値はいくらですか？
TSLAX の USD でのライブ価格は 442.4 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の TSLAX から USD の価格はいくらですか？
TSLAX から USD の現在価格は $ 442.4 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Tesla xStock の時価総額はいくらですか？
TSLAX の時価総額は $ 38.93M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
TSLAX の循環供給量はどれくらいですか？
TSLAX の循環供給量は 88.00K USD です。
TSLAX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
TSLAX は史上最高値 474.6824248978316 USD に達しました。
TSLAX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
TSLAX の史上最安値は 290.2836164741007 USD です。
TSLAX の取引高はいくらですか？
TSLAX の24 時間ライブ取引高は $ 77.25K USD です。
TSLAX は今年さらに上昇しますか？
TSLAX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、TSLAX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:14:18 (UTC+8)

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

