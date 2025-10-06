Trading Payment の本日のライブ価格は 0.105 USD です。TPTU から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで TPTU の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Trading Payment の本日のライブ価格は 0.105 USD です。TPTU から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで TPTU の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

TPTU についての詳細

TPTU 価格情報

TPTU 公式ウェブサイト

TPTU トケノミクス

TPTU 価格予測

TPTU 履歴

TPTU 購入ガイド

TPTU から法定通貨への変換

TPTU 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Trading Payment ロゴ

Trading Payment価格(TPTU)

1 TPTU から USD へのライブ価格：

$0.105
$0.105$0.105
-4.54%1D
USD
Trading Payment (TPTU) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:13:42 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.101
$ 0.101$ 0.101
24H 最安値
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
24H 最高値

$ 0.101
$ 0.101$ 0.101

$ 0.11
$ 0.11$ 0.11

--
----

--
----

0.00%

-4.54%

-27.59%

-27.59%

Trading Payment (TPTU) のリアルタイム価格は $ 0.105 です。過去24時間、TPTU は最低 $ 0.101 から最高 $ 0.11 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。TPTU の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、TPTU は過去1時間で 0.00%、過去24時間で -4.54% 、過去7日間で -27.59% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Trading Payment (TPTU) 市場情報

--
----

$ 31.03K
$ 31.03K$ 31.03K

$ 630.00K
$ 630.00K$ 630.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Trading Payment の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 31.03K です。TPTU の循環供給量は --、総供給量は 6000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 630.00K です。

Trading Payment (TPTU) 価格履歴 USD

Trading Payment の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00499-4.54%
30日$ -1.069-91.06%
60日$ -1.027-90.73%
90日$ -0.995-90.46%
Trading Payment 本日の価格変動

本日 TPTU は、 $ -0.00499 (-4.54%) の変動を記録しました。

Trading Payment 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -1.069 (-91.06%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Trading Payment 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、TPTU は、 $ -1.027 (-90.73%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Trading Payment 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.995 (-90.46%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Trading Payment (TPTU) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Trading Payment 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Trading Payment ( TPTU ) とは何か

取引と決済トークン（TPT）—TPTは、Ultima Chainネットワークにおける取引および決済用トークンです。TPTを使用することで、自動取引の有効化、製品エコシステムへの参加、そしてブロックチェーンとの連携に対する報酬としてエナジートークン（UENERGY）を受け取ることができます。ユーザーはTPTトークンをロックすることで、見返りとしてUENERGYトークンを受け取ることが可能です。UENERGYトークンは、ULTIMAブロックチェーン上でネットワーク手数料を支払う際に、従来のエネルギーリソースの代替として利用されます。

Trading Payment は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Trading Payment への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- TPTU のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Trading Payment に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Trading Payment の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Trading Payment 価格予測 (USD)

Trading Payment (TPTU) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Trading Payment (TPTU) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Trading Payment の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Trading Payment の価格予測 をチェック！

Trading Payment (TPTU) トケノミクス

Trading Payment (TPTU) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ TPTU トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Trading Payment ( TPTU ) の購入方法

Trading Payment の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Trading Payment 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

TPTU を現地通貨に

1 Trading Payment (TPTU) からVND
2,763.075
1 Trading Payment (TPTU) からAUD
A$0.1617
1 Trading Payment (TPTU) からGBP
0.07875
1 Trading Payment (TPTU) からEUR
0.0903
1 Trading Payment (TPTU) からUSD
$0.105
1 Trading Payment (TPTU) からMYR
RM0.4431
1 Trading Payment (TPTU) からTRY
4.40685
1 Trading Payment (TPTU) からJPY
¥15.855
1 Trading Payment (TPTU) からARS
ARS$153.0606
1 Trading Payment (TPTU) からRUB
8.5827
1 Trading Payment (TPTU) からINR
9.21375
1 Trading Payment (TPTU) からIDR
Rp1,749.9993
1 Trading Payment (TPTU) からPHP
6.13725
1 Trading Payment (TPTU) からEGP
￡E.4.99275
1 Trading Payment (TPTU) からBRL
R$0.5649
1 Trading Payment (TPTU) からCAD
C$0.147
1 Trading Payment (TPTU) からBDT
12.82575
1 Trading Payment (TPTU) からNGN
153.95835
1 Trading Payment (TPTU) からCOP
$408.56025
1 Trading Payment (TPTU) からZAR
R.1.83435
1 Trading Payment (TPTU) からUAH
4.39005
1 Trading Payment (TPTU) からTZS
T.Sh.259.9002
1 Trading Payment (TPTU) からVES
Bs21.525
1 Trading Payment (TPTU) からCLP
$99.645
1 Trading Payment (TPTU) からPKR
Rs29.7444
1 Trading Payment (TPTU) からKZT
56.63385
1 Trading Payment (TPTU) からTHB
฿3.45345
1 Trading Payment (TPTU) からTWD
NT$3.2277
1 Trading Payment (TPTU) からAED
د.إ0.38535
1 Trading Payment (TPTU) からCHF
Fr0.08295
1 Trading Payment (TPTU) からHKD
HK$0.81585
1 Trading Payment (TPTU) からAMD
֏40.26015
1 Trading Payment (TPTU) からMAD
.د.م0.9681
1 Trading Payment (TPTU) からMXN
$1.932
1 Trading Payment (TPTU) からSAR
ريال0.39375
1 Trading Payment (TPTU) からETB
Br15.8529
1 Trading Payment (TPTU) からKES
KSh13.5597
1 Trading Payment (TPTU) からJOD
د.أ0.074445
1 Trading Payment (TPTU) からPLN
0.38325
1 Trading Payment (TPTU) からRON
лв0.4599
1 Trading Payment (TPTU) からSEK
kr0.99015
1 Trading Payment (TPTU) からBGN
лв0.1764
1 Trading Payment (TPTU) からHUF
Ft35.2695
1 Trading Payment (TPTU) からCZK
2.2029
1 Trading Payment (TPTU) からKWD
د.ك0.03213
1 Trading Payment (TPTU) からILS
0.34545
1 Trading Payment (TPTU) からBOB
Bs0.72555
1 Trading Payment (TPTU) からAZN
0.1785
1 Trading Payment (TPTU) からTJS
SM0.9639
1 Trading Payment (TPTU) からGEL
0.2835
1 Trading Payment (TPTU) からAOA
Kz95.71485
1 Trading Payment (TPTU) からBHD
.د.ب0.03948
1 Trading Payment (TPTU) からBMD
$0.105
1 Trading Payment (TPTU) からDKK
kr0.6762
1 Trading Payment (TPTU) からHNL
L2.7615
1 Trading Payment (TPTU) からMUR
4.7733
1 Trading Payment (TPTU) からNAD
$1.81965
1 Trading Payment (TPTU) からNOK
kr1.05525
1 Trading Payment (TPTU) からNZD
$0.1827
1 Trading Payment (TPTU) からPAB
B/.0.105
1 Trading Payment (TPTU) からPGK
K0.44835
1 Trading Payment (TPTU) からQAR
ر.ق0.3822
1 Trading Payment (TPTU) からRSD
дин.10.62285
1 Trading Payment (TPTU) からUZS
soʻm1,265.05995
1 Trading Payment (TPTU) からALL
L8.73915
1 Trading Payment (TPTU) からANG
ƒ0.18795
1 Trading Payment (TPTU) からAWG
ƒ0.189
1 Trading Payment (TPTU) からBBD
$0.21
1 Trading Payment (TPTU) からBAM
KM0.1764
1 Trading Payment (TPTU) からBIF
Fr309.645
1 Trading Payment (TPTU) からBND
$0.13545
1 Trading Payment (TPTU) からBSD
$0.105
1 Trading Payment (TPTU) からJMD
$16.90185
1 Trading Payment (TPTU) からKHR
423.38625
1 Trading Payment (TPTU) からKMF
Fr44.31
1 Trading Payment (TPTU) からLAK
2,282.60865
1 Trading Payment (TPTU) からLKR
රු31.86645
1 Trading Payment (TPTU) からMDL
L1.78395
1 Trading Payment (TPTU) からMGA
Ar470.8515
1 Trading Payment (TPTU) からMOP
P0.84105
1 Trading Payment (TPTU) からMVR
1.6065
1 Trading Payment (TPTU) からMWK
MK182.29155
1 Trading Payment (TPTU) からMZN
MT6.71055
1 Trading Payment (TPTU) からNPR
रु14.7882
1 Trading Payment (TPTU) からPYG
744.66
1 Trading Payment (TPTU) からRWF
Fr152.565
1 Trading Payment (TPTU) からSBD
$0.8631
1 Trading Payment (TPTU) からSCR
1.43535
1 Trading Payment (TPTU) からSRD
$4.16535
1 Trading Payment (TPTU) からSVC
$0.91875
1 Trading Payment (TPTU) からSZL
L1.8186
1 Trading Payment (TPTU) からTMT
m0.3675
1 Trading Payment (TPTU) からTND
د.ت0.307965
1 Trading Payment (TPTU) からTTD
$0.7119
1 Trading Payment (TPTU) からUGX
Sh365.82
1 Trading Payment (TPTU) からXAF
Fr59.43
1 Trading Payment (TPTU) からXCD
$0.2835
1 Trading Payment (TPTU) からXOF
Fr59.43
1 Trading Payment (TPTU) からXPF
Fr10.71
1 Trading Payment (TPTU) からBWP
P1.40175
1 Trading Payment (TPTU) からBZD
$0.21105
1 Trading Payment (TPTU) からCVE
$9.97185
1 Trading Payment (TPTU) からDJF
Fr18.69
1 Trading Payment (TPTU) からDOP
$6.6885
1 Trading Payment (TPTU) からDZD
د.ج13.671
1 Trading Payment (TPTU) からFJD
$0.24045
1 Trading Payment (TPTU) からGNF
Fr912.975
1 Trading Payment (TPTU) からGTQ
Q0.8043
1 Trading Payment (TPTU) からGYD
$21.9933
1 Trading Payment (TPTU) からISK
kr12.81

Trading Payment資料

Trading Payment についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Trading Paymentウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Trading Payment に関するその他の質問

Trading Payment (TPTU) の本日の価値はいくらですか？
TPTU の USD でのライブ価格は 0.105 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の TPTU から USD の価格はいくらですか？
TPTU から USD の現在価格は $ 0.105 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Trading Payment の時価総額はいくらですか？
TPTU の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
TPTU の循環供給量はどれくらいですか？
TPTU の循環供給量は -- USD です。
TPTU の史上最高値（ATH）はいくらですか？
TPTU は史上最高値 -- USD に達しました。
TPTU の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
TPTU の史上最安値は -- USD です。
TPTU の取引高はいくらですか？
TPTU の24 時間ライブ取引高は $ 31.03K USD です。
TPTU は今年さらに上昇しますか？
TPTU は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、TPTU 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:13:42 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

TPTU から USD の計算機

金額

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.105 USD

TPTU を取引

TPTU/USDT
$0.105
$0.105$0.105
-4.54%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料