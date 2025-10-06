SP500 xStock の本日のライブ価格は 671.65 USD です。SPYX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで SPYX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。SP500 xStock の本日のライブ価格は 671.65 USD です。SPYX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで SPYX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

SPYX についての詳細

SPYX 価格情報

SPYX 公式ウェブサイト

SPYX トケノミクス

SPYX 価格予測

SPYX 履歴

SPYX 購入ガイド

SPYX から法定通貨への変換

SPYX 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

SP500 xStock ロゴ

SP500 xStock価格(SPYX)

1 SPYX から USD へのライブ価格：

$671.72
$671.72$671.72
-0.83%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:11:22 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 668.17
$ 668.17$ 668.17
24H 最安値
$ 700
$ 700$ 700
24H 最高値

$ 668.17
$ 668.17$ 668.17

$ 700
$ 700$ 700

$ 679.1891630881652
$ 679.1891630881652$ 679.1891630881652

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

-1.35%

-0.83%

+1.06%

+1.06%

SP500 xStock (SPYX) のリアルタイム価格は $ 671.65 です。過去24時間、SPYX は最低 $ 668.17 から最高 $ 700 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。SPYX の史上最高値は $ 679.1891630881652 で、史上最安値は $ 594.884270877716 です。

短期的なパフォーマンスでは、SPYX は過去1時間で -1.35%、過去24時間で -0.83% 、過去7日間で +1.06% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

SP500 xStock (SPYX) 市場情報

No.1043

$ 12.86M
$ 12.86M$ 12.86M

$ 59.61K
$ 59.61K$ 59.61K

$ 12.86M
$ 12.86M$ 12.86M

19.15K
19.15K 19.15K

--
----

19,149.15301544
19,149.15301544 19,149.15301544

SOL

SP500 xStock の現在の時価総額は $ 12.86M、24時間取引高は $ 59.61K です。SPYX の循環供給量は 19.15K、総供給量は 19149.15301544 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 12.86M です。

SP500 xStock (SPYX) 価格履歴 USD

SP500 xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -5.6219-0.83%
30日$ +13.29+2.01%
60日$ +29.45+4.58%
90日$ +49.25+7.91%
SP500 xStock 本日の価格変動

本日 SPYX は、 $ -5.6219 (-0.83%) の変動を記録しました。

SP500 xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +13.29 (+2.01%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

SP500 xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SPYX は、 $ +29.45 (+4.58%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

SP500 xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +49.25 (+7.91%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

SP500 xStock (SPYX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

SP500 xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

SP500 xStock ( SPYX ) とは何か

SP500 xStock（SPYx）は、ソラナのSPLトークンおよびERC-20トークンとして発行されるトラッカー証券です。このトークンは、SPDR S&P 500 ETF Trust（原資産）の価格に連動するよう設計されており、ブロックチェーン技術の利点を活かしながら、適格な暗号資産市場の参加者に対して、同社株価への規制準拠のアクセスを提供します。

SP500 xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 SP500 xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- SPYX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で SP500 xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が SP500 xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

SP500 xStock 価格予測 (USD)

SP500 xStock (SPYX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの SP500 xStock (SPYX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば SP500 xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ SP500 xStock の価格予測 をチェック！

SP500 xStock (SPYX) トケノミクス

SP500 xStock (SPYX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ SPYX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

SP500 xStock ( SPYX ) の購入方法

SP500 xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの SP500 xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

SPYX を現地通貨に

1 SP500 xStock (SPYX) からVND
17,674,469.75
1 SP500 xStock (SPYX) からAUD
A$1,034.341
1 SP500 xStock (SPYX) からGBP
503.7375
1 SP500 xStock (SPYX) からEUR
577.619
1 SP500 xStock (SPYX) からUSD
$671.65
1 SP500 xStock (SPYX) からMYR
RM2,834.363
1 SP500 xStock (SPYX) からTRY
28,189.1505
1 SP500 xStock (SPYX) からJPY
¥101,419.15
1 SP500 xStock (SPYX) からARS
ARS$979,077.638
1 SP500 xStock (SPYX) からRUB
54,900.671
1 SP500 xStock (SPYX) からINR
58,937.2875
1 SP500 xStock (SPYX) からIDR
Rp11,194,162.189
1 SP500 xStock (SPYX) からPHP
39,257.9425
1 SP500 xStock (SPYX) からEGP
￡E.31,936.9575
1 SP500 xStock (SPYX) からBRL
R$3,613.477
1 SP500 xStock (SPYX) からCAD
C$940.31
1 SP500 xStock (SPYX) からBDT
82,042.0475
1 SP500 xStock (SPYX) からNGN
984,820.2455
1 SP500 xStock (SPYX) からCOP
$2,613,423.7325
1 SP500 xStock (SPYX) からZAR
R.11,733.7255
1 SP500 xStock (SPYX) からUAH
28,081.6865
1 SP500 xStock (SPYX) からTZS
T.Sh.1,662,494.946
1 SP500 xStock (SPYX) からVES
Bs137,688.25
1 SP500 xStock (SPYX) からCLP
$637,395.85
1 SP500 xStock (SPYX) からPKR
Rs190,265.012
1 SP500 xStock (SPYX) からKZT
362,267.8605
1 SP500 xStock (SPYX) からTHB
฿22,090.5685
1 SP500 xStock (SPYX) からTWD
NT$20,646.521
1 SP500 xStock (SPYX) からAED
د.إ2,464.9555
1 SP500 xStock (SPYX) からCHF
Fr530.6035
1 SP500 xStock (SPYX) からHKD
HK$5,218.7205
1 SP500 xStock (SPYX) からAMD
֏257,530.7595
1 SP500 xStock (SPYX) からMAD
.د.م6,192.613
1 SP500 xStock (SPYX) からMXN
$12,358.36
1 SP500 xStock (SPYX) からSAR
ريال2,518.6875
1 SP500 xStock (SPYX) からETB
Br101,405.717
1 SP500 xStock (SPYX) からKES
KSh86,736.881
1 SP500 xStock (SPYX) からJOD
د.أ476.19985
1 SP500 xStock (SPYX) からPLN
2,451.5225
1 SP500 xStock (SPYX) からRON
лв2,941.827
1 SP500 xStock (SPYX) からSEK
kr6,333.6595
1 SP500 xStock (SPYX) からBGN
лв1,128.372
1 SP500 xStock (SPYX) からHUF
Ft225,607.235
1 SP500 xStock (SPYX) からCZK
14,091.217
1 SP500 xStock (SPYX) からKWD
د.ك205.5249
1 SP500 xStock (SPYX) からILS
2,209.7285
1 SP500 xStock (SPYX) からBOB
Bs4,641.1015
1 SP500 xStock (SPYX) からAZN
1,141.805
1 SP500 xStock (SPYX) からTJS
SM6,165.747
1 SP500 xStock (SPYX) からGEL
1,813.455
1 SP500 xStock (SPYX) からAOA
Kz612,255.9905
1 SP500 xStock (SPYX) からBHD
.د.ب252.5404
1 SP500 xStock (SPYX) からBMD
$671.65
1 SP500 xStock (SPYX) からDKK
kr4,325.426
1 SP500 xStock (SPYX) からHNL
L17,664.395
1 SP500 xStock (SPYX) からMUR
30,533.209
1 SP500 xStock (SPYX) からNAD
$11,639.6945
1 SP500 xStock (SPYX) からNOK
kr6,750.0825
1 SP500 xStock (SPYX) からNZD
$1,168.671
1 SP500 xStock (SPYX) からPAB
B/.671.65
1 SP500 xStock (SPYX) からPGK
K2,867.9455
1 SP500 xStock (SPYX) からQAR
ر.ق2,444.806
1 SP500 xStock (SPYX) からRSD
дин.67,950.8305
1 SP500 xStock (SPYX) からUZS
soʻm8,092,166.8135
1 SP500 xStock (SPYX) からALL
L55,901.4295
1 SP500 xStock (SPYX) からANG
ƒ1,202.2535
1 SP500 xStock (SPYX) からAWG
ƒ1,208.97
1 SP500 xStock (SPYX) からBBD
$1,343.3
1 SP500 xStock (SPYX) からBAM
KM1,128.372
1 SP500 xStock (SPYX) からBIF
Fr1,980,695.85
1 SP500 xStock (SPYX) からBND
$866.4285
1 SP500 xStock (SPYX) からBSD
$671.65
1 SP500 xStock (SPYX) からJMD
$108,115.5005
1 SP500 xStock (SPYX) からKHR
2,708,260.7125
1 SP500 xStock (SPYX) からKMF
Fr283,436.3
1 SP500 xStock (SPYX) からLAK
14,601,086.6645
1 SP500 xStock (SPYX) からLKR
රු203,839.0585
1 SP500 xStock (SPYX) からMDL
L11,411.3335
1 SP500 xStock (SPYX) からMGA
Ar3,011,880.095
1 SP500 xStock (SPYX) からMOP
P5,379.9165
1 SP500 xStock (SPYX) からMVR
10,276.245
1 SP500 xStock (SPYX) からMWK
MK1,166,058.2815
1 SP500 xStock (SPYX) からMZN
MT42,925.1515
1 SP500 xStock (SPYX) からNPR
रु94,595.186
1 SP500 xStock (SPYX) からPYG
4,763,341.8
1 SP500 xStock (SPYX) からRWF
Fr975,907.45
1 SP500 xStock (SPYX) からSBD
$5,520.963
1 SP500 xStock (SPYX) からSCR
9,181.4555
1 SP500 xStock (SPYX) からSRD
$26,644.3555
1 SP500 xStock (SPYX) からSVC
$5,876.9375
1 SP500 xStock (SPYX) からSZL
L11,632.978
1 SP500 xStock (SPYX) からTMT
m2,350.775
1 SP500 xStock (SPYX) からTND
د.ت1,969.94945
1 SP500 xStock (SPYX) からTTD
$4,553.787
1 SP500 xStock (SPYX) からUGX
Sh2,340,028.6
1 SP500 xStock (SPYX) からXAF
Fr380,153.9
1 SP500 xStock (SPYX) からXCD
$1,813.455
1 SP500 xStock (SPYX) からXOF
Fr380,153.9
1 SP500 xStock (SPYX) からXPF
Fr68,508.3
1 SP500 xStock (SPYX) からBWP
P8,966.5275
1 SP500 xStock (SPYX) からBZD
$1,350.0165
1 SP500 xStock (SPYX) からCVE
$63,786.6005
1 SP500 xStock (SPYX) からDJF
Fr119,553.7
1 SP500 xStock (SPYX) からDOP
$42,784.105
1 SP500 xStock (SPYX) からDZD
د.ج87,448.83
1 SP500 xStock (SPYX) からFJD
$1,538.0785
1 SP500 xStock (SPYX) からGNF
Fr5,839,996.75
1 SP500 xStock (SPYX) からGTQ
Q5,144.839
1 SP500 xStock (SPYX) からGYD
$140,683.809
1 SP500 xStock (SPYX) からISK
kr81,941.3

SP500 xStock資料

SP500 xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式SP500 xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： SP500 xStock に関するその他の質問

SP500 xStock (SPYX) の本日の価値はいくらですか？
SPYX の USD でのライブ価格は 671.65 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の SPYX から USD の価格はいくらですか？
SPYX から USD の現在価格は $ 671.65 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
SP500 xStock の時価総額はいくらですか？
SPYX の時価総額は $ 12.86M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
SPYX の循環供給量はどれくらいですか？
SPYX の循環供給量は 19.15K USD です。
SPYX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
SPYX は史上最高値 679.1891630881652 USD に達しました。
SPYX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
SPYX の史上最安値は 594.884270877716 USD です。
SPYX の取引高はいくらですか？
SPYX の24 時間ライブ取引高は $ 59.61K USD です。
SPYX は今年さらに上昇しますか？
SPYX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、SPYX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:11:22 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

SPYX から USD の計算機

金額

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 671.65 USD

SPYX を取引

SPYX/USDT
$671.72
$671.72$671.72
-0.82%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料