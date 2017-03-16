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本日の Qtum のライブ価格は 0.6606 JPY です。QTUM の時価総額は 70,053,623.6094 JPY です。日本 のリアルタイムの QTUM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Qtum のライブ価格は 0.6606 JPY です。QTUM の時価総額は 70,053,623.6094 JPY です。日本 のリアルタイムの QTUM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Qtum価格(QTUM)

1 QTUM から JPY へのライブ価格：

¥103.7299
¥103.7299¥103.7299
+0.06%1D
JPY
Qtum (QTUM) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:03:08 (UTC+8)

Qtum 本日の価格

Qtum (QTUM) の本日のライブ価格は ¥ 0.6606 で、直近24時間で 0.06% 変動しました。現在の QTUM から JPY への変換レートは、¥ 0.6606 につき QTUM です。

Qtum は現在、時価総額 ¥ 70.05M#279 位、循環供給量は 106.05M QTUM です。直近24時間の QTUM は、¥ 0.6471 (安値) から ¥ 0.6662 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 16,779.5319137573252、史上最安値は ¥ 102.355573027872629 です。

短期的なパフォーマンスでは、QTUM は直近1時間で +0.16%、直近7日間で +2.16% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.52K に達しました。

Qtum (QTUM) 市場情報

No.279

¥ 70.05M
¥ 70.05M¥ 70.05M

¥ 56.52K
¥ 56.52K¥ 56.52K

¥ 71.23M
¥ 71.23M¥ 71.23M

106.05M
106.05M 106.05M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.35%

2017-03-16 00:00:00

¥ 59.66
¥ 59.66¥ 59.66

QTUM

Qtum の現在の時価総額は ¥ 70.05M、24時間取引高は ¥ 56.52K です。QTUM の循環供給量は 106.05M、総供給量は 107822406 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 71.23M です。

Qtum 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.6471
¥ 0.6471¥ 0.6471
24H 最安値
¥ 0.6662
¥ 0.6662¥ 0.6662
24H 最高値

¥ 0.6471
¥ 0.6471¥ 0.6471

¥ 0.6662
¥ 0.6662¥ 0.6662

¥ 16,779.5319137573252
¥ 16,779.5319137573252¥ 16,779.5319137573252

¥ 102.355573027872629
¥ 102.355573027872629¥ 102.355573027872629

+0.16%

+0.06%

+2.16%

+2.16%

Qtum (QTUM) 価格履歴 JPY

Qtum の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.062201+0.06%
30日¥ -0.0339-4.89%
60日¥ -0.0396-5.66%
90日¥ -0.4029-37.89%
Qtum 本日の価格変動

本日 QTUM は、 ¥ +0.062201 (+0.06%) の変動を記録しました。

Qtum 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0339 (-4.89%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Qtum 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、QTUM は、 ¥ -0.0396 (-5.66%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Qtum 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.4029 (-37.89%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Qtum (QTUM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Qtum 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Qtum の分析

この分析では、AIモデルを活用して Qtum の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Qtum 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の QTUM 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

QTUM_USDTは4時間足チャートにおいて、0.6561の中枢上側で推移しており、現値0.6595がR1レジスタンス水準である0.6588を突破しました。価格構造は短期的に上昇傾向を示しており、ハブ体系からは上方へのポテンシャルがR2レベルまで開いていることが確認されます。多空双方が中枢エリアで持ち合いを終え、現在の価格は密集した成約帯から離れ、比較的独立した試行段階にあります。 短期移動平均線群とEMA群は同時に買いシグナルを発信しており、MACDもゴールデンクロスを形成して勢いの転換を確認しています。RSI指標は中立ゾーン内に位置し、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られていないため、上昇局面が過度な感情的な取引を伴っていないことを示唆しています。KDJおよびStochRSIの数値については、ボリンジャーバンドの広がり具合と併せて注視する必要があります。ボラティリティは通常の水準を維持しており、勢いの分布も比較的均一で、特定方向への極端な集中は認められません。 近隣の重要なサポートはR1から変化した0.6588であり、現値との差は0.2％未満です。さらに下部の中枢0.6561は第二の防衛ラインとして機能しており、こちらとの距離は約0.5％程度です。上昇における第一のテスト目標はR2水準である0.6613で、現値からの差は約0.3％となります。また、より長期的な目安となるS2ポイント0.6509は、構造的なブレイク後の深い調整局面における基準点として位置づけられ、現値との差は約1.3％となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Qtum の価格に影響を与える要因は何ですか？

Qtum（QTUM）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場の動向
2. ビットコインの価格変動（相関効果）
3. 技術の進展とプラットフォームのアップグレード
4. 提携発表や企業による採用状況
5. 取引量と流動性の水準
6. スマートコントラクトプラットフォームに影響を及ぼす規制に関するニュース
7. Ethereum などの他のブロックチェーンプラットフォームとの競争
8. ネットワークの利用状況と取引活動
9. トークン供給の動向とステーキング報酬
10. 経済情勢全般および投資家のリスク許容度

人はなぜ今日 Qtum の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のQtum（QTUM）の価格を知りたがっています。その理由としては、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手などが挙げられます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがボラティリティを活かすのに役立ちます。

Qtum の価格予測

Qtum (QTUM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の QTUM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Qtum (QTUM) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Qtum の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Qtum が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？QTUM の 2026–2027 年の価格予測は Qtum 価格予測 ページでご確認いただけます。

Qtum について

Qtum（QTUM）は、ビットコインのUTXOトランザクションモデルとイーサリアムのスマートコントラクト機能の強みを組み合わせたハイブリッドブロックチェーンプラットフォームです。開発者が分散型アプリケーション（dApps）やモバイル向けソリューションを構築するための安全でスケーラブルなインフラを提供することを目指して設計されています。Qtumは、ビットコインのProof-of-Work（PoW）システムよりもエネルギー消費が少ないProof-of-Stake（PoS）合意形成メカニズムを利用しています。プラットフォームのネイティブトークンであるQTUMは、スマートコントラクトの実行とネットワークのガバナンスへの参加に使用されます。Qtumのユニークな設計とモバイル互換性への重視は、金融から供給チェーン管理まで幅広いユースケースに対応する多機能ツールとして、ブロックチェーンエコシステム内での位置づけを確立しています。

日本 で Qtum を購入して投資する方法

Qtum を使用する準備はできていますか？MEXCでは、QTUM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Qtum の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Qtum (QTUM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Qtum が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Qtum (QTUM) の購入ガイド

Qtum でできること

Qtum を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Qtum (QTUM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Qtum ( QTUM ) とは何か

Qtum Blockchain（「QuantumChain」または「Qtum」と呼ばれる）は、ポイントツーポイントの値転送を実現するために、値転送プロトコル（「値転送プロトコル」）を通じて、ビットコインとイーサリアム以外の3番目のブロックチェーンエコシステムの開発に取り組んでいます、およびこの合意に従って、複数の業界（金融、モノのインターネット、サプライチェーン、ソーシャルネットワーキング、ゲームなど）をサポートする分散型アプリケーション開発プラットフォーム（「DAppプラットフォーム」）を構築します。改善されたバージョンのビットコインコアインフラストラクチャと相互に互換性のあるバージョンのイーサリアム仮想マシンをマージすることにより、カンタスはビットコインの破壊不可能なブロックチェーンネットワークとスマートコントラクトの無限の可能性の両方を備えています。 QTUMコインは、Dappアクセス、トークン投票、コミュニティの自律性、アプリケーション機能の消費/支払いに使用されます。

ホワイトペーパー

Qtum資料

Qtum についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Qtumウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

よくある質問： Qtum に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:03:08 (UTC+8)

Qtum (QTUM) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Qtum についてさらに詳しく知る

QTUM USDT（先物取引）

QTUM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの QTUM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Qtum (QTUM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Qtum ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
QTUM/USDT
¥103.5729
¥103.5729¥103.5729
+1.21%
86.06K (USDT)
QTUM/USDC
¥103.6043
¥103.6043¥103.6043
+1.21%
83.93K (USDT)

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ビットコイン

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AurumX

AurumX

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¥39.53260
¥39.53260¥39.53260

-47.20%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.1074
¥199.1074¥199.1074

-39.55%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.6040
¥152.6040¥152.6040

-29.38%

STONK

STONK

STONK

¥1.131342
¥1.131342¥1.131342

-14.62%

Squid

Squid

QUID

¥14.36236
¥14.36236¥14.36236

+0.58%

上昇率ランキング

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ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.1074
¥199.1074¥199.1074

-39.55%

xPayLink

xPayLink

XPLK

¥11.96968
¥11.96968¥11.96968

-23.76%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.6040
¥152.6040¥152.6040

-29.38%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

¥16.23537
¥16.23537¥16.23537

+2.90%

BICONOMY

BICONOMY

BICO

¥9.03849
¥9.03849¥9.03849

+8.74%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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QTUM
QTUM
JPY
JPY

1 QTUM = 103.7142 JPY