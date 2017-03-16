ページの最終更新日：2026-08-09 00:03:08 (UTC+8)
Qtum 本日の価格
Qtum (QTUM) の本日のライブ価格は ¥ 0.6606 で、直近24時間で 0.06% 変動しました。現在の QTUM から JPY への変換レートは、¥ 0.6606 につき QTUM です。
Qtum は現在、時価総額 ¥ 70.05M で #279 位、循環供給量は 106.05M QTUM です。直近24時間の QTUM は、¥ 0.6471 (安値) から ¥ 0.6662 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 16,779.5319137573252、史上最安値は ¥ 102.355573027872629 です。
短期的なパフォーマンスでは、QTUM は直近1時間で +0.16%、直近7日間で +2.16% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.52K に達しました。
Qtum (QTUM) 市場情報
107,822,406
107,822,406 107,822,406
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Qtum の現在の時価総額は ¥ 70.05M、24時間取引高は ¥ 56.52K です。QTUM の循環供給量は 106.05M、総供給量は 107822406 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 71.23M です。
Qtum 価格履歴 JPY
¥ 16,779.5319137573252
¥ 16,779.5319137573252¥ 16,779.5319137573252
¥ 102.355573027872629
¥ 102.355573027872629¥ 102.355573027872629
Qtum (QTUM) 価格履歴 JPY
Qtum の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.062201
|+0.06%
|30日
|¥ -0.0339
|-4.89%
|60日
|¥ -0.0396
|-5.66%
|90日
|¥ -0.4029
|-37.89%
Qtum 本日の価格変動
本日 QTUM は、 ¥ +0.062201 (+0.06%) の変動を記録しました。
Qtum 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.0339 (-4.89%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Qtum 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、QTUM は、 ¥ -0.0396 (-5.66%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Qtum 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.4029 (-37.89%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Qtum (QTUM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Qtum 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の QTUM 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
QTUM_USDTは4時間足チャートにおいて、0.6561の中枢上側で推移しており、現値0.6595がR1レジスタンス水準である0.6588を突破しました。価格構造は短期的に上昇傾向を示しており、ハブ体系からは上方へのポテンシャルがR2レベルまで開いていることが確認されます。多空双方が中枢エリアで持ち合いを終え、現在の価格は密集した成約帯から離れ、比較的独立した試行段階にあります。
短期移動平均線群とEMA群は同時に買いシグナルを発信しており、MACDもゴールデンクロスを形成して勢いの転換を確認しています。RSI指標は中立ゾーン内に位置し、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られていないため、上昇局面が過度な感情的な取引を伴っていないことを示唆しています。KDJおよびStochRSIの数値については、ボリンジャーバンドの広がり具合と併せて注視する必要があります。ボラティリティは通常の水準を維持しており、勢いの分布も比較的均一で、特定方向への極端な集中は認められません。
近隣の重要なサポートはR1から変化した0.6588であり、現値との差は0.2％未満です。さらに下部の中枢0.6561は第二の防衛ラインとして機能しており、こちらとの距離は約0.5％程度です。上昇における第一のテスト目標はR2水準である0.6613で、現値からの差は約0.3％となります。また、より長期的な目安となるS2ポイント0.6509は、構造的なブレイク後の深い調整局面における基準点として位置づけられ、現値との差は約1.3％となっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Qtum の価格に影響を与える要因は何ですか？
Qtum（QTUM）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場の動向
2. ビットコインの価格変動（相関効果）
3. 技術の進展とプラットフォームのアップグレード
4. 提携発表や企業による採用状況
5. 取引量と流動性の水準
6. スマートコントラクトプラットフォームに影響を及ぼす規制に関するニュース
7. Ethereum などの他のブロックチェーンプラットフォームとの競争
8. ネットワークの利用状況と取引活動
9. トークン供給の動向とステーキング報酬
10. 経済情勢全般および投資家のリスク許容度
人はなぜ今日 Qtum の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のQtum（QTUM）の価格を知りたがっています。その理由としては、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手などが挙げられます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがボラティリティを活かすのに役立ちます。
Qtum の価格予測
Qtum (QTUM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の QTUM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。Qtum (QTUM) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Qtum の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Qtum が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？QTUM の 2026–2027 年の価格予測は Qtum 価格予測
ページでご確認いただけます。
Qtum について
Qtum（QTUM）は、ビットコインのUTXOトランザクションモデルとイーサリアムのスマートコントラクト機能の強みを組み合わせたハイブリッドブロックチェーンプラットフォームです。開発者が分散型アプリケーション（dApps）やモバイル向けソリューションを構築するための安全でスケーラブルなインフラを提供することを目指して設計されています。Qtumは、ビットコインのProof-of-Work（PoW）システムよりもエネルギー消費が少ないProof-of-Stake（PoS）合意形成メカニズムを利用しています。プラットフォームのネイティブトークンであるQTUMは、スマートコントラクトの実行とネットワークのガバナンスへの参加に使用されます。Qtumのユニークな設計とモバイル互換性への重視は、金融から供給チェーン管理まで幅広いユースケースに対応する多機能ツールとして、ブロックチェーンエコシステム内での位置づけを確立しています。
日本 で Qtum を購入して投資する方法
Qtum を使用する準備はできていますか？MEXCでは、QTUM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Qtum の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Qtum (QTUM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Qtum が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Qtum でできること
Qtum を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Qtum (QTUM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Qtum ( QTUM ) とは何か
Qtum Blockchain（「QuantumChain」または「Qtum」と呼ばれる）は、ポイントツーポイントの値転送を実現するために、値転送プロトコル（「値転送プロトコル」）を通じて、ビットコインとイーサリアム以外の3番目のブロックチェーンエコシステムの開発に取り組んでいます、およびこの合意に従って、複数の業界（金融、モノのインターネット、サプライチェーン、ソーシャルネットワーキング、ゲームなど）をサポートする分散型アプリケーション開発プラットフォーム（「DAppプラットフォーム」）を構築します。改善されたバージョンのビットコインコアインフラストラクチャと相互に互換性のあるバージョンのイーサリアム仮想マシンをマージすることにより、カンタスはビットコインの破壊不可能なブロックチェーンネットワークとスマートコントラクトの無限の可能性の両方を備えています。 QTUMコインは、Dappアクセス、トークン投票、コミュニティの自律性、アプリケーション機能の消費/支払いに使用されます。
ホワイトペーパー
Qtumの開発は、2016年にシンガポールで登録されたQtum Chain Foundationが主導しており、長期的な実行を目的として構成されています。この財団は、CEO、CTO、Lead Developerとして務める3人の共同創設者によって率いられており、ビジネスリーダーシップとコアな技術専門性を兼ね備えています。また、事業開発、技術開発、マーケティング、管理の各部門が専任で設置され、調整されたデリバリーと成長を支援しています。プロジェクトの初期段階からチームは大幅に拡大しており、現在では世界中から集まった多数のブロックチェーン開発者、研究者、事業開発担当者が所属し、グローバル展開およびコミュニティエンゲージメントを重視した役割を担っています。さらに、財団は主要テクノロジー企業および学術機関との戦略的パートナーシップを結び、ブロックチェーン開発の推進を図っています。継続的な採用活動およびチーム拡大を通じて、進化する市場ニーズへの対応を図りながら、イノベーションを維持しています。
Qtumの中心的な要素は、UTXOモデルを用いるBitcoinスタイルのトランザクションと、アカウントモデルに依存するEthereumスタイルのスマートコントラクトとの互換性を提供する「アカウント抽象化レイヤー（AAL）」です。このブリッジは、以下の4つの特定のコマンドによって実現されています：新規スマートコントラクトのデプロイに使う<code>OPCREATE</code>、既存コントラクトとのインタラクションに使う<code>OPCALL</code>、コントラクト内でQTUMトークンを使用するための<code>OPSPEND</code>、および第三者がトランザクション手数料を支払えるようにする<code>OPSENDER</code>です。またQtumは、標準のEthereum仮想マシン（EVM）と並行して動作するx86仮想マシンを開発・実装しており、プラットフォーム上で構築可能なアプリケーションの範囲を拡大しています。x86対応により、開発者はC++、Rust、Pythonといったメジャーなプログラミング言語でスマートコントラクトを記述可能となり、従来型ソフトウェアチームにとってもエコシステムへの参入がより容易になります。コンセンサス方式には、エネルギー効率が高くセキュアな「MPoS（Mutualized Proof-of-Stake）」を採用しており、参加者は専用のマイニング機器ではなくQTUMをステーキングします。MPoSでは、ブロック報酬が複数のバリデータ間で共有され、配布に遅延が設けられており、これにより攻撃を大幅に非魅力的にする設計となっています。最近のアップグレードでは、オフラインステーキングやDeFi機能の強化が追加され、トークン保有者はアクティブなノードを運用しなくてもバリデーションに貢献できるようになり、同時に最新の金融サービスへのアクセスも可能になりました。
QTUMは、分散型所有権の促進および長期的なエコシステム成長を支援するため、初期供給量1億トークンでローンチしました。その内訳は、総供給量の51％が開発資金調達および広範なコミュニティ参加の促進を目的として一般に販売され、20％がチームおよび初期投資家に割り当てられ、残り29％は事業開発、研究、およびコミュニティ構築のイニシアチブのために確保されています。安定性の向上および操作リスクの低減を図るため、一部のトークンはロックされ、4年間のスケジュールに沿って段階的にリリースされます。継続的な新規発行はブロック報酬から行われ、開始時は1ブロックあたり4 QTUMで、検証者（validators）間で報酬が共有され、2045年まで4年ごとに半減する予定です。これはビットコインと同様の予測可能なスケジュールに従っています。検証者の報酬には新規に生成されたQTUMに加え、トランザクション手数料も含まれており、持続可能なインセンティブモデルを支えています。インフレ率は年率約1％から始まり、時間とともに低下しており、現在の流通供給量は目標水準に達しています。また、健全なトークン・ベロシティ（流通速度）および活発なコミュニティによるステーキング参加が確認されています。
Qtumは2016年3月に正式にローンチし、同年中にシンガポールでQtum財団が設立され、体系的かつ長期的な開発を支援しています。主なマイルストーンには、2017年9月のメインネット・ローンチ、および2018年5月のx86仮想マシン・プロトタイプのリリースが含まれます。2019年7月にはLightning Network機能が実装され、同年10月には包括的なQtum 2.0アップグレードが行われました。最近の進捗としては、オフライン・ステーキングの展開、DeFi機能の強化、および相互運用性を高めるためのクロスチェーン機能の改善があります。今後は、プライバシーをサポートするためのコンフィデンシャル・アセットの導入、エンタープライズ向けソリューションの拡充、およびチェーン・クラウド統合の推進を予定しています。また、チームは追加のスケーリングソリューションの開発や、DeFiエコシステムのさらなる強化にも取り組んでおり、将来的な開発目標は、強固なセキュリティと分散性を維持しつつ、ブロックチェーンを日常的なビジネス利用により実用的にすることです。
Qtumは、ビットコインおよびイーサリアムに共通する利点を統合しつつ、それ以前のブロックチェーン設計で見られた顕著な制約に対処することを目的として構築されたブロックチェーンプラットフォームです。Qtumは、アカウント抽象化レイヤー（AAL）、専用のプルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスモデル、およびオンチェーンガバナンスシステムを採用しており、これらにより協調性および日常的な実用性が強化されています。本プロジェクトは、エンタープライズ向けソリューション、実践的な実装、および拡張性の向上を重視することで、現実世界におけるビジネス導入を志向しています。開発を重ねる中で、Qtumはエンタープライズグレードのネットワークへと成熟し、高度化されたスマートコントラクト機能およびクロスチェーン機能を備えるようになりました。これらの機能は、従来のビジネスシステムとブロックチェーン技術を接続することを目的としています。
Qtum資料
Qtum についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Qtum に関するその他の質問
Qtum が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Qtum の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Qtum の価格は ¥ 103.7142 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Qtum は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、QTUM への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Qtum がMEXCで取引されました。
QTUM ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Qtum 価格を確認するには、QTUM 価格のページにアクセスしてください。
QTUM の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,096.53
+0.24%
ETH
1,922.28
+0.22%
GOLD(XAUT)
4,329.19
+0.18%
SOL
76.38
+3.35%
XMR
384.25
+3.97%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、QTUM/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Qtum の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Qtum 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Qtum (QTUM) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-09 00:03:08 (UTC+8)
Qtum (QTUM) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
QTUM USDT（先物取引）
QTUM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの QTUM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥103.5729
¥103.5729¥103.5729
+1.21%
86.06K (USDT)
¥103.6043
¥103.6043¥103.6043
+1.21%
83.93K (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。