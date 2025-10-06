Portal To Bitcoin の本日のライブ価格は 0.03334 USD です。PTB から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PTB の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Portal To Bitcoin の本日のライブ価格は 0.03334 USD です。PTB から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PTB の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

PTB についての詳細

PTB 価格情報

PTB ホワイトペーパー

PTB 公式ウェブサイト

PTB トケノミクス

PTB 価格予測

PTB 履歴

PTB 購入ガイド

PTB から法定通貨への変換

PTB 現物

PTB USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Portal To Bitcoin ロゴ

Portal To Bitcoin価格(PTB)

1 PTB から USD へのライブ価格：

$0.03331
$0.03331$0.03331
-18.39%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:06:37 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.03273
$ 0.03273$ 0.03273
24H 最安値
$ 0.04533
$ 0.04533$ 0.04533
24H 最高値

$ 0.03273
$ 0.03273$ 0.03273

$ 0.04533
$ 0.04533$ 0.04533

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

-1.66%

-18.39%

-28.29%

-28.29%

Portal To Bitcoin (PTB) のリアルタイム価格は $ 0.03334 です。過去24時間、PTB は最低 $ 0.03273 から最高 $ 0.04533 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。PTB の史上最高値は $ 0.08213221598557312 で、史上最安値は $ 0.023917348960866256 です。

短期的なパフォーマンスでは、PTB は過去1時間で -1.66%、過去24時間で -18.39% 、過去7日間で -28.29% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Portal To Bitcoin (PTB) 市場情報

No.432

$ 52.69M
$ 52.69M$ 52.69M

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

$ 280.06M
$ 280.06M$ 280.06M

1.58B
1.58B 1.58B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

18.81%

ETH

Portal To Bitcoin の現在の時価総額は $ 52.69M、24時間取引高は $ 3.25M です。PTB の循環供給量は 1.58B、総供給量は 5258400000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 280.06M です。

Portal To Bitcoin (PTB) 価格履歴 USD

Portal To Bitcoin の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0075061-18.39%
30日$ -0.02959-47.03%
60日$ +0.02334+233.40%
90日$ +0.02334+233.40%
Portal To Bitcoin 本日の価格変動

本日 PTB は、 $ -0.0075061 (-18.39%) の変動を記録しました。

Portal To Bitcoin 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.02959 (-47.03%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Portal To Bitcoin 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、PTB は、 $ +0.02334 (+233.40%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Portal To Bitcoin 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.02334 (+233.40%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Portal To Bitcoin (PTB) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Portal To Bitcoin 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Portal To Bitcoin ( PTB ) とは何か

PortalToBitcoin は、ビットコインとイーサリアムやソラナなどの他のブロックチェーン間で、安全かつ効率的で、信頼最小化された取引を可能にする革新的な非カストディアル型クロスチェーンインフラストラクチャを導入しています。PortalToBitcoin のインフラの中核は独自技術「BitScaler」によって支えられており、これはビットコインの取引を効果的かつ持続可能にスケールさせるために特別に開発された高度なフレームワークです。この技術により、分散型金融（DeFi）やより広範なブロックチェーンアプリケーションのサポート能力が強化されています。

Portal To Bitcoin は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Portal To Bitcoin への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- PTB のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Portal To Bitcoin に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Portal To Bitcoin の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Portal To Bitcoin 価格予測 (USD)

Portal To Bitcoin (PTB) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Portal To Bitcoin (PTB) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Portal To Bitcoin の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Portal To Bitcoin の価格予測 をチェック！

Portal To Bitcoin (PTB) トケノミクス

Portal To Bitcoin (PTB) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ PTB トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Portal To Bitcoin ( PTB ) の購入方法

Portal To Bitcoin の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Portal To Bitcoin 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

PTB を現地通貨に

1 Portal To Bitcoin (PTB) からVND
877.3421
1 Portal To Bitcoin (PTB) からAUD
A$0.0513436
1 Portal To Bitcoin (PTB) からGBP
0.025005
1 Portal To Bitcoin (PTB) からEUR
0.0286724
1 Portal To Bitcoin (PTB) からUSD
$0.03334
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMYR
RM0.1406948
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTRY
1.3992798
1 Portal To Bitcoin (PTB) からJPY
¥5.03434
1 Portal To Bitcoin (PTB) からARS
ARS$48.6003848
1 Portal To Bitcoin (PTB) からRUB
2.7252116
1 Portal To Bitcoin (PTB) からINR
2.925585
1 Portal To Bitcoin (PTB) からIDR
Rp555.6664444
1 Portal To Bitcoin (PTB) からPHP
1.948723
1 Portal To Bitcoin (PTB) からEGP
￡E.1.585317
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBRL
R$0.1793692
1 Portal To Bitcoin (PTB) からCAD
C$0.046676
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBDT
4.072481
1 Portal To Bitcoin (PTB) からNGN
48.8854418
1 Portal To Bitcoin (PTB) からCOP
$129.727607
1 Portal To Bitcoin (PTB) からZAR
R.0.5824498
1 Portal To Bitcoin (PTB) からUAH
1.3939454
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTZS
T.Sh.82.5245016
1 Portal To Bitcoin (PTB) からVES
Bs6.8347
1 Portal To Bitcoin (PTB) からCLP
$31.63966
1 Portal To Bitcoin (PTB) からPKR
Rs9.4445552
1 Portal To Bitcoin (PTB) からKZT
17.9825958
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTHB
฿1.0965526
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTWD
NT$1.0248716
1 Portal To Bitcoin (PTB) からAED
د.إ0.1223578
1 Portal To Bitcoin (PTB) からCHF
Fr0.0263386
1 Portal To Bitcoin (PTB) からHKD
HK$0.2590518
1 Portal To Bitcoin (PTB) からAMD
֏12.7835562
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMAD
.د.م0.3073948
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMXN
$0.613456
1 Portal To Bitcoin (PTB) からSAR
ريال0.125025
1 Portal To Bitcoin (PTB) からETB
Br5.0336732
1 Portal To Bitcoin (PTB) からKES
KSh4.3055276
1 Portal To Bitcoin (PTB) からJOD
د.أ0.02363806
1 Portal To Bitcoin (PTB) からPLN
0.121691
1 Portal To Bitcoin (PTB) からRON
лв0.1460292
1 Portal To Bitcoin (PTB) からSEK
kr0.3143962
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBGN
лв0.0560112
1 Portal To Bitcoin (PTB) からHUF
Ft11.198906
1 Portal To Bitcoin (PTB) からCZK
0.6994732
1 Portal To Bitcoin (PTB) からKWD
د.ك0.01020204
1 Portal To Bitcoin (PTB) からILS
0.1096886
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBOB
Bs0.2303794
1 Portal To Bitcoin (PTB) からAZN
0.056678
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTJS
SM0.3060612
1 Portal To Bitcoin (PTB) からGEL
0.090018
1 Portal To Bitcoin (PTB) からAOA
Kz30.3917438
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBHD
.د.ب0.01253584
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBMD
$0.03334
1 Portal To Bitcoin (PTB) からDKK
kr0.2147096
1 Portal To Bitcoin (PTB) からHNL
L0.876842
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMUR
1.5156364
1 Portal To Bitcoin (PTB) からNAD
$0.5777822
1 Portal To Bitcoin (PTB) からNOK
kr0.335067
1 Portal To Bitcoin (PTB) からNZD
$0.0580116
1 Portal To Bitcoin (PTB) からPAB
B/.0.03334
1 Portal To Bitcoin (PTB) からPGK
K0.1423618
1 Portal To Bitcoin (PTB) からQAR
ر.ق0.1213576
1 Portal To Bitcoin (PTB) からRSD
дин.3.3730078
1 Portal To Bitcoin (PTB) からUZS
soʻm401.6866546
1 Portal To Bitcoin (PTB) からALL
L2.7748882
1 Portal To Bitcoin (PTB) からANG
ƒ0.0596786
1 Portal To Bitcoin (PTB) からAWG
ƒ0.060012
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBBD
$0.06668
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBAM
KM0.0560112
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBIF
Fr98.31966
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBND
$0.0430086
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBSD
$0.03334
1 Portal To Bitcoin (PTB) からJMD
$5.3667398
1 Portal To Bitcoin (PTB) からKHR
134.435215
1 Portal To Bitcoin (PTB) からKMF
Fr14.06948
1 Portal To Bitcoin (PTB) からLAK
724.7825942
1 Portal To Bitcoin (PTB) からLKR
රු10.1183566
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMDL
L0.5664466
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMGA
Ar149.506562
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMOP
P0.2670534
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMVR
0.510102
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMWK
MK57.8819074
1 Portal To Bitcoin (PTB) からMZN
MT2.1307594
1 Portal To Bitcoin (PTB) からNPR
रु4.6956056
1 Portal To Bitcoin (PTB) からPYG
236.44728
1 Portal To Bitcoin (PTB) からRWF
Fr48.44302
1 Portal To Bitcoin (PTB) からSBD
$0.2740548
1 Portal To Bitcoin (PTB) からSCR
0.4557578
1 Portal To Bitcoin (PTB) からSRD
$1.3225978
1 Portal To Bitcoin (PTB) からSVC
$0.291725
1 Portal To Bitcoin (PTB) からSZL
L0.5774488
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTMT
m0.11669
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTND
د.ت0.09778622
1 Portal To Bitcoin (PTB) からTTD
$0.2260452
1 Portal To Bitcoin (PTB) からUGX
Sh116.15656
1 Portal To Bitcoin (PTB) からXAF
Fr18.87044
1 Portal To Bitcoin (PTB) からXCD
$0.090018
1 Portal To Bitcoin (PTB) からXOF
Fr18.87044
1 Portal To Bitcoin (PTB) からXPF
Fr3.40068
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBWP
P0.445089
1 Portal To Bitcoin (PTB) からBZD
$0.0670134
1 Portal To Bitcoin (PTB) からCVE
$3.1662998
1 Portal To Bitcoin (PTB) からDJF
Fr5.93452
1 Portal To Bitcoin (PTB) からDOP
$2.123758
1 Portal To Bitcoin (PTB) からDZD
د.ج4.340868
1 Portal To Bitcoin (PTB) からFJD
$0.0763486
1 Portal To Bitcoin (PTB) からGNF
Fr289.8913
1 Portal To Bitcoin (PTB) からGTQ
Q0.2553844
1 Portal To Bitcoin (PTB) からGYD
$6.9833964
1 Portal To Bitcoin (PTB) からISK
kr4.06748

Portal To Bitcoin資料

Portal To Bitcoin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Portal To Bitcoinウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Portal To Bitcoin に関するその他の質問

Portal To Bitcoin (PTB) の本日の価値はいくらですか？
PTB の USD でのライブ価格は 0.03334 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の PTB から USD の価格はいくらですか？
PTB から USD の現在価格は $ 0.03334 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Portal To Bitcoin の時価総額はいくらですか？
PTB の時価総額は $ 52.69M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
PTB の循環供給量はどれくらいですか？
PTB の循環供給量は 1.58B USD です。
PTB の史上最高値（ATH）はいくらですか？
PTB は史上最高値 0.08213221598557312 USD に達しました。
PTB の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
PTB の史上最安値は 0.023917348960866256 USD です。
PTB の取引高はいくらですか？
PTB の24 時間ライブ取引高は $ 3.25M USD です。
PTB は今年さらに上昇しますか？
PTB は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、PTB 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:06:37 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

PTB から USD の計算機

金額

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.03334 USD

PTB を取引

PTB/USDT
$0.03331
$0.03331$0.03331
-18.52%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料