Panther Protocol 本日の価格

Panther Protocol (PANTHER) の本日のライブ価格は ¥ 0.002806 で、直近24時間で 5.49% 変動しました。現在の PANTHER から JPY への変換レートは、¥ 0.002806 につき PANTHER です。

Panther Protocol は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3690 位、循環供給量は 0.00 PANTHER です。直近24時間の PANTHER は、¥ 0.002662 (安値) から ¥ 0.002981 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 68.93629256128426212、史上最安値は ¥ 0.54694899320126134 です。

短期的なパフォーマンスでは、PANTHER は直近1時間で +0.10%、直近7日間で -6.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.06K に達しました。

Panther Protocol (PANTHER) 市場情報

ランキング No.3690 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 53.06K¥ 53.06K ¥ 53.06K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.81M¥ 2.81M ¥ 2.81M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 361,989,711 361,989,711 361,989,711 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン MATIC

Panther Protocol の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 53.06K です。PANTHER の循環供給量は 0.00、総供給量は 361989711 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.81M です。