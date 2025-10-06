OpenPad AI の本日のライブ価格は 0.001497 USD です。OPAD から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで OPAD の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。OpenPad AI の本日のライブ価格は 0.001497 USD です。OPAD から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで OPAD の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

OpenPad AI ロゴ

OpenPad AI価格(OPAD)

1 OPAD から USD へのライブ価格：

$0.001497
$0.001497
-1.57%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) ライブ価格チャート
OpenPad AI (OPAD) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.001491
$ 0.001491
24H 最安値
$ 0.001533
$ 0.001533
24H 最高値

$ 0.001491
$ 0.001491

$ 0.001533
$ 0.001533

--
--

--
--

+0.26%

-1.56%

-0.07%

-0.07%

OpenPad AI (OPAD) のリアルタイム価格は $ 0.001497 です。過去24時間、OPAD は最低 $ 0.001491 から最高 $ 0.001533 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。OPAD の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、OPAD は過去1時間で +0.26%、過去24時間で -1.56% 、過去7日間で -0.07% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

OpenPad AI (OPAD) 市場情報

--
--

$ 24.15K
$ 24.15K

$ 1.50M
$ 1.50M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

OpenPad AI の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 24.15K です。OPAD の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.50M です。

OpenPad AI (OPAD) 価格履歴 USD

OpenPad AI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00002388-1.56%
30日$ -0.008493-85.02%
60日$ -0.053833-97.30%
90日$ -0.018503-92.52%
OpenPad AI 本日の価格変動

本日 OPAD は、 $ -0.00002388 (-1.56%) の変動を記録しました。

OpenPad AI 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.008493 (-85.02%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

OpenPad AI 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、OPAD は、 $ -0.053833 (-97.30%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

OpenPad AI 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.018503 (-92.52%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

OpenPad AI (OPAD) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

OpenPad AI 価格履歴ページ を今すぐチェック。

OpenPad AI ( OPAD ) とは何か

OPENPAD AIは、次世代の自律型アプリケーションとスーパーdAppsを可能にする垂直統合型分散型AI（deAI）プラットフォームです。当社のプラットフォームは、高性能かつコスト効率の高いAIを活用した分散型イノベーションを構築するための必須コンポーネントを統合しています。

OpenPad AI は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 OpenPad AI への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- OPAD のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で OpenPad AI に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が OpenPad AI の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

OpenPad AI 価格予測 (USD)

OpenPad AI (OPAD) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの OpenPad AI (OPAD) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば OpenPad AI の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ OpenPad AI の価格予測 をチェック！

OpenPad AI (OPAD) トケノミクス

OpenPad AI (OPAD) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ OPAD トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

OpenPad AI ( OPAD ) の購入方法

OpenPad AI の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの OpenPad AI 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

OPAD を現地通貨に

1 OpenPad AI (OPAD) からVND
39.393555
1 OpenPad AI (OPAD) からAUD
A$0.00230538
1 OpenPad AI (OPAD) からGBP
0.00112275
1 OpenPad AI (OPAD) からEUR
0.00128742
1 OpenPad AI (OPAD) からUSD
$0.001497
1 OpenPad AI (OPAD) からMYR
RM0.00631734
1 OpenPad AI (OPAD) からTRY
0.06282909
1 OpenPad AI (OPAD) からJPY
¥0.226047
1 OpenPad AI (OPAD) からARS
ARS$2.18220684
1 OpenPad AI (OPAD) からRUB
0.12236478
1 OpenPad AI (OPAD) からINR
0.13136175
1 OpenPad AI (OPAD) からIDR
Rp24.94999002
1 OpenPad AI (OPAD) からPHP
0.08749965
1 OpenPad AI (OPAD) からEGP
￡E.0.07118235
1 OpenPad AI (OPAD) からBRL
R$0.00805386
1 OpenPad AI (OPAD) からCAD
C$0.0020958
1 OpenPad AI (OPAD) からBDT
0.18285855
1 OpenPad AI (OPAD) からNGN
2.19500619
1 OpenPad AI (OPAD) からCOP
$5.82490185
1 OpenPad AI (OPAD) からZAR
R.0.02615259
1 OpenPad AI (OPAD) からUAH
0.06258957
1 OpenPad AI (OPAD) からTZS
T.Sh.3.70543428
1 OpenPad AI (OPAD) からVES
Bs0.306885
1 OpenPad AI (OPAD) からCLP
$1.420653
1 OpenPad AI (OPAD) からPKR
Rs0.42407016
1 OpenPad AI (OPAD) からKZT
0.80743689
1 OpenPad AI (OPAD) からTHB
฿0.04923633
1 OpenPad AI (OPAD) からTWD
NT$0.04601778
1 OpenPad AI (OPAD) からAED
د.إ0.00549399
1 OpenPad AI (OPAD) からCHF
Fr0.00118263
1 OpenPad AI (OPAD) からHKD
HK$0.01163169
1 OpenPad AI (OPAD) からAMD
֏0.57399471
1 OpenPad AI (OPAD) からMAD
.د.م0.01380234
1 OpenPad AI (OPAD) からMXN
$0.0275448
1 OpenPad AI (OPAD) からSAR
ريال0.00561375
1 OpenPad AI (OPAD) からETB
Br0.22601706
1 OpenPad AI (OPAD) からKES
KSh0.19332258
1 OpenPad AI (OPAD) からJOD
د.أ0.001061373
1 OpenPad AI (OPAD) からPLN
0.00546405
1 OpenPad AI (OPAD) からRON
лв0.00655686
1 OpenPad AI (OPAD) からSEK
kr0.01411671
1 OpenPad AI (OPAD) からBGN
лв0.00251496
1 OpenPad AI (OPAD) からHUF
Ft0.5028423
1 OpenPad AI (OPAD) からCZK
0.03140706
1 OpenPad AI (OPAD) からKWD
د.ك0.000458082
1 OpenPad AI (OPAD) からILS
0.00492513
1 OpenPad AI (OPAD) からBOB
Bs0.01034427
1 OpenPad AI (OPAD) からAZN
0.0025449
1 OpenPad AI (OPAD) からTJS
SM0.01374246
1 OpenPad AI (OPAD) からGEL
0.0040419
1 OpenPad AI (OPAD) からAOA
Kz1.36462029
1 OpenPad AI (OPAD) からBHD
.د.ب0.000562872
1 OpenPad AI (OPAD) からBMD
$0.001497
1 OpenPad AI (OPAD) からDKK
kr0.00964068
1 OpenPad AI (OPAD) からHNL
L0.0393711
1 OpenPad AI (OPAD) からMUR
0.06805362
1 OpenPad AI (OPAD) からNAD
$0.02594301
1 OpenPad AI (OPAD) からNOK
kr0.01504485
1 OpenPad AI (OPAD) からNZD
$0.00260478
1 OpenPad AI (OPAD) からPAB
B/.0.001497
1 OpenPad AI (OPAD) からPGK
K0.00639219
1 OpenPad AI (OPAD) からQAR
ر.ق0.00544908
1 OpenPad AI (OPAD) からRSD
дин.0.15145149
1 OpenPad AI (OPAD) からUZS
soʻm18.03614043
1 OpenPad AI (OPAD) からALL
L0.12459531
1 OpenPad AI (OPAD) からANG
ƒ0.00267963
1 OpenPad AI (OPAD) からAWG
ƒ0.0026946
1 OpenPad AI (OPAD) からBBD
$0.002994
1 OpenPad AI (OPAD) からBAM
KM0.00251496
1 OpenPad AI (OPAD) からBIF
Fr4.414653
1 OpenPad AI (OPAD) からBND
$0.00193113
1 OpenPad AI (OPAD) からBSD
$0.001497
1 OpenPad AI (OPAD) からJMD
$0.24097209
1 OpenPad AI (OPAD) からKHR
6.03627825
1 OpenPad AI (OPAD) からKMF
Fr0.631734
1 OpenPad AI (OPAD) からLAK
32.54347761
1 OpenPad AI (OPAD) からLKR
රු0.45432453
1 OpenPad AI (OPAD) からMDL
L0.02543403
1 OpenPad AI (OPAD) からMGA
Ar6.7129971
1 OpenPad AI (OPAD) からMOP
P0.01199097
1 OpenPad AI (OPAD) からMVR
0.0229041
1 OpenPad AI (OPAD) からMWK
MK2.59895667
1 OpenPad AI (OPAD) からMZN
MT0.09567327
1 OpenPad AI (OPAD) からNPR
रु0.21083748
1 OpenPad AI (OPAD) からPYG
10.616724
1 OpenPad AI (OPAD) からRWF
Fr2.175141
1 OpenPad AI (OPAD) からSBD
$0.01230534
1 OpenPad AI (OPAD) からSCR
0.02046399
1 OpenPad AI (OPAD) からSRD
$0.05938599
1 OpenPad AI (OPAD) からSVC
$0.01309875
1 OpenPad AI (OPAD) からSZL
L0.02592804
1 OpenPad AI (OPAD) からTMT
m0.0052395
1 OpenPad AI (OPAD) からTND
د.ت0.004390701
1 OpenPad AI (OPAD) からTTD
$0.01014966
1 OpenPad AI (OPAD) からUGX
Sh5.215548
1 OpenPad AI (OPAD) からXAF
Fr0.847302
1 OpenPad AI (OPAD) からXCD
$0.0040419
1 OpenPad AI (OPAD) からXOF
Fr0.847302
1 OpenPad AI (OPAD) からXPF
Fr0.152694
1 OpenPad AI (OPAD) からBWP
P0.01998495
1 OpenPad AI (OPAD) からBZD
$0.00300897
1 OpenPad AI (OPAD) からCVE
$0.14217009
1 OpenPad AI (OPAD) からDJF
Fr0.266466
1 OpenPad AI (OPAD) からDOP
$0.0953589
1 OpenPad AI (OPAD) からDZD
د.ج0.1949094
1 OpenPad AI (OPAD) からFJD
$0.00342813
1 OpenPad AI (OPAD) からGNF
Fr13.016415
1 OpenPad AI (OPAD) からGTQ
Q0.01146702
1 OpenPad AI (OPAD) からGYD
$0.31356162
1 OpenPad AI (OPAD) からISK
kr0.182634

OpenPad AI資料

OpenPad AI についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式OpenPad AIウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： OpenPad AI に関するその他の質問

OpenPad AI (OPAD) の本日の価値はいくらですか？
OPAD の USD でのライブ価格は 0.001497 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の OPAD から USD の価格はいくらですか？
OPAD から USD の現在価格は $ 0.001497 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
OpenPad AI の時価総額はいくらですか？
OPAD の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
OPAD の循環供給量はどれくらいですか？
OPAD の循環供給量は -- USD です。
OPAD の史上最高値（ATH）はいくらですか？
OPAD は史上最高値 -- USD に達しました。
OPAD の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
OPAD の史上最安値は -- USD です。
OPAD の取引高はいくらですか？
OPAD の24 時間ライブ取引高は $ 24.15K USD です。
OPAD は今年さらに上昇しますか？
OPAD は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、OPAD 価格予測 をご覧ください。
OpenPad AI (OPAD) 業界の重要最新情報

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

