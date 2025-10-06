Minutes Networ の本日のライブ価格は 0.1757 USD です。MNTX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MNTX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Minutes Networ の本日のライブ価格は 0.1757 USD です。MNTX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MNTX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Minutes Networ ロゴ

Minutes Networ価格(MNTX)

1 MNTX から USD へのライブ価格：

-23.57%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:35:21 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
24H 最安値
24H 最高値

0.00%

-23.57%

+2.27%

+2.27%

Minutes Networ (MNTX) のリアルタイム価格は $ 0.1757 です。過去24時間、MNTX は最低 $ 0.1713 から最高 $ 0.23 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。MNTX の史上最高値は $ 0.5035847309180984 で、史上最安値は $ 0.12356632139260672 です。

短期的なパフォーマンスでは、MNTX は過去1時間で 0.00%、過去24時間で -23.57% 、過去7日間で +2.27% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Minutes Networ (MNTX) 市場情報

No.1013

15.53%

ETH

Minutes Networ の現在の時価総額は $ 13.65M、24時間取引高は $ 680.98 です。MNTX の循環供給量は 77.67M、総供給量は 78609344.87437962 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 87.85M です。

Minutes Networ (MNTX) 価格履歴 USD

Minutes Networ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.054184-23.57%
30日$ -0.0446-20.25%
60日$ -0.1688-49.00%
90日$ -0.2219-55.81%
Minutes Networ 本日の価格変動

本日 MNTX は、 $ -0.054184 (-23.57%) の変動を記録しました。

Minutes Networ 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0446 (-20.25%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Minutes Networ 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MNTX は、 $ -0.1688 (-49.00%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Minutes Networ 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.2219 (-55.81%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Minutes Networ (MNTX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Minutes Networ 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Minutes Networ ( MNTX ) とは何か

Minutes Network Token は、世界の通信業界を変革しています。MNTx DePINノードは音声トラフィックをルーティングし、コストを削減し、$2,500億規模の業界へのアクセスを開放します。

Minutes Networ は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Minutes Networ への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- MNTX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Minutes Networ に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Minutes Networ の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Minutes Networ 価格予測 (USD)

Minutes Networ (MNTX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Minutes Networ (MNTX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Minutes Networ の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Minutes Networ の価格予測 をチェック！

Minutes Networ (MNTX) トケノミクス

Minutes Networ (MNTX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MNTX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Minutes Networ ( MNTX ) の購入方法

Minutes Networ の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Minutes Networ 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

MNTX を現地通貨に

1 Minutes Networ (MNTX) からVND
4,623.5455
1 Minutes Networ (MNTX) からAUD
A$0.268821
1 Minutes Networ (MNTX) からGBP
0.131775
1 Minutes Networ (MNTX) からEUR
0.151102
1 Minutes Networ (MNTX) からUSD
$0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) からMYR
RM0.741454
1 Minutes Networ (MNTX) からTRY
7.374129
1 Minutes Networ (MNTX) からJPY
¥26.5307
1 Minutes Networ (MNTX) からARS
ARS$256.121404
1 Minutes Networ (MNTX) からRUB
14.361718
1 Minutes Networ (MNTX) からINR
15.415918
1 Minutes Networ (MNTX) からIDR
Rp2,928.332162
1 Minutes Networ (MNTX) からPHP
10.273179
1 Minutes Networ (MNTX) からEGP
￡E.8.358049
1 Minutes Networ (MNTX) からBRL
R$0.945266
1 Minutes Networ (MNTX) からCAD
C$0.24598
1 Minutes Networ (MNTX) からBDT
21.461755
1 Minutes Networ (MNTX) からNGN
257.623639
1 Minutes Networ (MNTX) からCOP
$683.657485
1 Minutes Networ (MNTX) からZAR
R.3.064208
1 Minutes Networ (MNTX) からUAH
7.346017
1 Minutes Networ (MNTX) からTZS
T.Sh.434.899668
1 Minutes Networ (MNTX) からVES
Bs36.0185
1 Minutes Networ (MNTX) からCLP
$167.0907
1 Minutes Networ (MNTX) からPKR
Rs49.772296
1 Minutes Networ (MNTX) からKZT
94.767309
1 Minutes Networ (MNTX) からTHB
฿5.775259
1 Minutes Networ (MNTX) からTWD
NT$5.401018
1 Minutes Networ (MNTX) からAED
د.إ0.644819
1 Minutes Networ (MNTX) からCHF
Fr0.138803
1 Minutes Networ (MNTX) からHKD
HK$1.363432
1 Minutes Networ (MNTX) からAMD
֏67.368651
1 Minutes Networ (MNTX) からMAD
.د.م1.619954
1 Minutes Networ (MNTX) からMXN
$3.231123
1 Minutes Networ (MNTX) からSAR
ريال0.658875
1 Minutes Networ (MNTX) からETB
Br26.527186
1 Minutes Networ (MNTX) からKES
KSh22.689898
1 Minutes Networ (MNTX) からJOD
د.أ0.1245713
1 Minutes Networ (MNTX) からPLN
0.641305
1 Minutes Networ (MNTX) からRON
лв0.769566
1 Minutes Networ (MNTX) からSEK
kr1.656851
1 Minutes Networ (MNTX) からBGN
лв0.295176
1 Minutes Networ (MNTX) からHUF
Ft58.959649
1 Minutes Networ (MNTX) からCZK
3.682672
1 Minutes Networ (MNTX) からKWD
د.ك0.0537642
1 Minutes Networ (MNTX) からILS
0.578053
1 Minutes Networ (MNTX) からBOB
Bs1.214087
1 Minutes Networ (MNTX) からAZN
0.29869
1 Minutes Networ (MNTX) からTJS
SM1.612926
1 Minutes Networ (MNTX) からGEL
0.47439
1 Minutes Networ (MNTX) からAOA
Kz160.162849
1 Minutes Networ (MNTX) からBHD
.د.ب0.0660632
1 Minutes Networ (MNTX) からBMD
$0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) からDKK
kr1.131508
1 Minutes Networ (MNTX) からHNL
L4.62091
1 Minutes Networ (MNTX) からMUR
7.987322
1 Minutes Networ (MNTX) からNAD
$3.044881
1 Minutes Networ (MNTX) からNOK
kr1.764028
1 Minutes Networ (MNTX) からNZD
$0.305718
1 Minutes Networ (MNTX) からPAB
B/.0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) からPGK
K0.750239
1 Minutes Networ (MNTX) からQAR
ر.ق0.639548
1 Minutes Networ (MNTX) からRSD
дин.17.766784
1 Minutes Networ (MNTX) からUZS
soʻm2,116.866983
1 Minutes Networ (MNTX) からALL
L14.623511
1 Minutes Networ (MNTX) からANG
ƒ0.314503
1 Minutes Networ (MNTX) からAWG
ƒ0.31626
1 Minutes Networ (MNTX) からBBD
$0.3514
1 Minutes Networ (MNTX) からBAM
KM0.295176
1 Minutes Networ (MNTX) からBIF
Fr518.1393
1 Minutes Networ (MNTX) からBND
$0.226653
1 Minutes Networ (MNTX) からBSD
$0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) からJMD
$28.282429
1 Minutes Networ (MNTX) からKHR
708.466325
1 Minutes Networ (MNTX) からKMF
Fr74.1454
1 Minutes Networ (MNTX) からLAK
3,819.565141
1 Minutes Networ (MNTX) からLKR
රු53.323193
1 Minutes Networ (MNTX) からMDL
L2.985143
1 Minutes Networ (MNTX) からMGA
Ar787.89151
1 Minutes Networ (MNTX) からMOP
P1.407357
1 Minutes Networ (MNTX) からMVR
2.68821
1 Minutes Networ (MNTX) からMWK
MK305.034527
1 Minutes Networ (MNTX) からMZN
MT11.228987
1 Minutes Networ (MNTX) からNPR
रु24.745588
1 Minutes Networ (MNTX) からPYG
1,246.0644
1 Minutes Networ (MNTX) からRWF
Fr255.2921
1 Minutes Networ (MNTX) からSBD
$1.444254
1 Minutes Networ (MNTX) からSCR
2.401819
1 Minutes Networ (MNTX) からSRD
$6.970019
1 Minutes Networ (MNTX) からSVC
$1.537375
1 Minutes Networ (MNTX) からSZL
L3.043124
1 Minutes Networ (MNTX) からTMT
m0.61495
1 Minutes Networ (MNTX) からTND
د.ت0.5153281
1 Minutes Networ (MNTX) からTTD
$1.191246
1 Minutes Networ (MNTX) からUGX
Sh612.1388
1 Minutes Networ (MNTX) からXAF
Fr99.2705
1 Minutes Networ (MNTX) からXCD
$0.47439
1 Minutes Networ (MNTX) からXOF
Fr99.2705
1 Minutes Networ (MNTX) からXPF
Fr17.9214
1 Minutes Networ (MNTX) からBWP
P2.345595
1 Minutes Networ (MNTX) からBZD
$0.353157
1 Minutes Networ (MNTX) からCVE
$16.686229
1 Minutes Networ (MNTX) からDJF
Fr31.2746
1 Minutes Networ (MNTX) からDOP
$11.19209
1 Minutes Networ (MNTX) からDZD
د.ج22.930607
1 Minutes Networ (MNTX) からFJD
$0.402353
1 Minutes Networ (MNTX) からGNF
Fr1,527.7115
1 Minutes Networ (MNTX) からGTQ
Q1.345862
1 Minutes Networ (MNTX) からGYD
$36.802122
1 Minutes Networ (MNTX) からISK
kr21.4354

Minutes Networ資料

Minutes Networ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Minutes Networウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Minutes Networ に関するその他の質問

Minutes Networ (MNTX) の本日の価値はいくらですか？
MNTX の USD でのライブ価格は 0.1757 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の MNTX から USD の価格はいくらですか？
MNTX から USD の現在価格は $ 0.1757 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Minutes Networ の時価総額はいくらですか？
MNTX の時価総額は $ 13.65M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
MNTX の循環供給量はどれくらいですか？
MNTX の循環供給量は 77.67M USD です。
MNTX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
MNTX は史上最高値 0.5035847309180984 USD に達しました。
MNTX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
MNTX の史上最安値は 0.12356632139260672 USD です。
MNTX の取引高はいくらですか？
MNTX の24 時間ライブ取引高は $ 680.98 USD です。
MNTX は今年さらに上昇しますか？
MNTX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、MNTX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:35:21 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

