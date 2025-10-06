Marinade Finance の本日のライブ価格は 0.1081 USD です。MNDE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MNDE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Marinade Finance の本日のライブ価格は 0.1081 USD です。MNDE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MNDE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

$0.1081
-2.08%1D
Marinade Finance (MNDE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:41:05 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.107
24H 最安値
$ 0.1139
24H 最高値

$ 0.107
$ 0.1139
$ 0.6674570026607753
$ 0.028223705314342616
-0.19%

-2.08%

-11.03%

-11.03%

Marinade Finance (MNDE) のリアルタイム価格は $ 0.1081 です。過去24時間、MNDE は最低 $ 0.107 から最高 $ 0.1139 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。MNDE の史上最高値は $ 0.6674570026607753 で、史上最安値は $ 0.028223705314342616 です。

短期的なパフォーマンスでは、MNDE は過去1時間で -0.19%、過去24時間で -2.08% 、過去7日間で -11.03% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Marinade Finance (MNDE) 市場情報

No.3662

$ 0.00
$ 55.81K
$ 75.67M
0.00
700,000,000
SOL

Marinade Finance の現在の時価総額は $ 0.00、24時間取引高は $ 55.81K です。MNDE の循環供給量は 0.00、総供給量は 700000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 75.67M です。

Marinade Finance (MNDE) 価格履歴 USD

Marinade Finance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.002296-2.08%
30日$ -0.0325-23.12%
60日$ +0.0181+20.11%
90日$ +0.0181+20.11%
Marinade Finance 本日の価格変動

本日 MNDE は、 $ -0.002296 (-2.08%) の変動を記録しました。

Marinade Finance 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0325 (-23.12%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Marinade Finance 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MNDE は、 $ +0.0181 (+20.11%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Marinade Finance 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.0181 (+20.11%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Marinade Finance (MNDE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Marinade Finance 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Marinade Finance ( MNDE ) とは何か

Marinade Finance（marinade.finance）は、ソラナ上で提供されている主要な非カストディアル型ステーキングプロトコルであり、リキッドステーキングとネイティブステーキングの両方のソリューションを提供しています。TVLは20億ドル以上に達しており、ユーザーが利回りを最大化し、mSOLを活用してソラナ DeFiに参加することを支援するとともに、数百のバリデータを通じて分散化をサポートしています。

Marinade Finance は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Marinade Finance への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- MNDE のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Marinade Finance に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Marinade Finance の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Marinade Finance 価格予測 (USD)

Marinade Finance (MNDE) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Marinade Finance (MNDE) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Marinade Finance の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Marinade Finance の価格予測 をチェック！

Marinade Finance (MNDE) トケノミクス

Marinade Finance (MNDE) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MNDE トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Marinade Finance ( MNDE ) の購入方法

Marinade Finance の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Marinade Finance 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

MNDE を現地通貨に

1 Marinade Finance (MNDE) からVND
2,844.6515
1 Marinade Finance (MNDE) からAUD
A$0.166474
1 Marinade Finance (MNDE) からGBP
0.081075
1 Marinade Finance (MNDE) からEUR
0.092966
1 Marinade Finance (MNDE) からUSD
$0.1081
1 Marinade Finance (MNDE) からMYR
RM0.456182
1 Marinade Finance (MNDE) からTRY
4.536957
1 Marinade Finance (MNDE) からJPY
¥16.3231
1 Marinade Finance (MNDE) からARS
ARS$157.579532
1 Marinade Finance (MNDE) からRUB
8.828527
1 Marinade Finance (MNDE) からINR
9.485775
1 Marinade Finance (MNDE) からIDR
Rp1,801.665946
1 Marinade Finance (MNDE) からPHP
6.318445
1 Marinade Finance (MNDE) からEGP
￡E.5.142317
1 Marinade Finance (MNDE) からBRL
R$0.581578
1 Marinade Finance (MNDE) からCAD
C$0.15134
1 Marinade Finance (MNDE) からBDT
13.217387
1 Marinade Finance (MNDE) からNGN
158.271372
1 Marinade Finance (MNDE) からCOP
$420.622505
1 Marinade Finance (MNDE) からZAR
R.1.888507
1 Marinade Finance (MNDE) からUAH
4.515337
1 Marinade Finance (MNDE) からTZS
T.Sh.267.573444
1 Marinade Finance (MNDE) からVES
Bs22.1605
1 Marinade Finance (MNDE) からCLP
$102.695
1 Marinade Finance (MNDE) からPKR
Rs30.622568
1 Marinade Finance (MNDE) からKZT
58.243199
1 Marinade Finance (MNDE) からTHB
฿3.555409
1 Marinade Finance (MNDE) からTWD
NT$3.324075
1 Marinade Finance (MNDE) からAED
د.إ0.396727
1 Marinade Finance (MNDE) からCHF
Fr0.085399
1 Marinade Finance (MNDE) からHKD
HK$0.838856
1 Marinade Finance (MNDE) からAMD
֏41.353655
1 Marinade Finance (MNDE) からMAD
.د.م0.999925
1 Marinade Finance (MNDE) からMXN
$1.98904
1 Marinade Finance (MNDE) からSAR
ريال0.405375
1 Marinade Finance (MNDE) からETB
Br16.233377
1 Marinade Finance (MNDE) からKES
KSh13.958953
1 Marinade Finance (MNDE) からJOD
د.أ0.0766429
1 Marinade Finance (MNDE) からPLN
0.394565
1 Marinade Finance (MNDE) からRON
лв0.473478
1 Marinade Finance (MNDE) からSEK
kr1.019383
1 Marinade Finance (MNDE) からBGN
лв0.181608
1 Marinade Finance (MNDE) からHUF
Ft36.31079
1 Marinade Finance (MNDE) からCZK
2.267938
1 Marinade Finance (MNDE) からKWD
د.ك0.0330786
1 Marinade Finance (MNDE) からILS
0.355649
1 Marinade Finance (MNDE) からBOB
Bs0.74589
1 Marinade Finance (MNDE) からAZN
0.18377
1 Marinade Finance (MNDE) からTJS
SM0.996682
1 Marinade Finance (MNDE) からGEL
0.29187
1 Marinade Finance (MNDE) からAOA
Kz98.540717
1 Marinade Finance (MNDE) からBHD
.د.ب0.0406456
1 Marinade Finance (MNDE) からBMD
$0.1081
1 Marinade Finance (MNDE) からDKK
kr0.696164
1 Marinade Finance (MNDE) からHNL
L2.839787
1 Marinade Finance (MNDE) からMUR
4.914226
1 Marinade Finance (MNDE) からNAD
$1.888507
1 Marinade Finance (MNDE) からNOK
kr1.086405
1 Marinade Finance (MNDE) からNZD
$0.188094
1 Marinade Finance (MNDE) からPAB
B/.0.1081
1 Marinade Finance (MNDE) からPGK
K0.45402
1 Marinade Finance (MNDE) からQAR
ر.ق0.393484
1 Marinade Finance (MNDE) からRSD
дин.10.936477
1 Marinade Finance (MNDE) からUZS
soʻm1,302.409339
1 Marinade Finance (MNDE) からALL
L9.006892
1 Marinade Finance (MNDE) からANG
ƒ0.193499
1 Marinade Finance (MNDE) からAWG
ƒ0.19458
1 Marinade Finance (MNDE) からBBD
$0.2162
1 Marinade Finance (MNDE) からBAM
KM0.181608
1 Marinade Finance (MNDE) からBIF
Fr318.7869
1 Marinade Finance (MNDE) からBND
$0.139449
1 Marinade Finance (MNDE) からBSD
$0.1081
1 Marinade Finance (MNDE) からJMD
$17.375994
1 Marinade Finance (MNDE) からKHR
435.886225
1 Marinade Finance (MNDE) からKMF
Fr45.6182
1 Marinade Finance (MNDE) からLAK
2,349.999953
1 Marinade Finance (MNDE) からLKR
රු32.78673
1 Marinade Finance (MNDE) からMDL
L1.842024
1 Marinade Finance (MNDE) からMGA
Ar482.588668
1 Marinade Finance (MNDE) からMOP
P0.8648
1 Marinade Finance (MNDE) からMVR
1.65393
1 Marinade Finance (MNDE) からMWK
MK187.34811
1 Marinade Finance (MNDE) からMZN
MT6.908671
1 Marinade Finance (MNDE) からNPR
रु15.17724
1 Marinade Finance (MNDE) からPYG
766.6452
1 Marinade Finance (MNDE) からRWF
Fr156.8531
1 Marinade Finance (MNDE) からSBD
$0.888582
1 Marinade Finance (MNDE) からSCR
1.477727
1 Marinade Finance (MNDE) からSRD
$4.288327
1 Marinade Finance (MNDE) からSVC
$0.944794
1 Marinade Finance (MNDE) からSZL
L1.888507
1 Marinade Finance (MNDE) からTMT
m0.37835
1 Marinade Finance (MNDE) からTND
د.ت0.3170573
1 Marinade Finance (MNDE) からTTD
$0.732918
1 Marinade Finance (MNDE) からUGX
Sh376.6204
1 Marinade Finance (MNDE) からXAF
Fr61.1846
1 Marinade Finance (MNDE) からXCD
$0.29187
1 Marinade Finance (MNDE) からXOF
Fr61.1846
1 Marinade Finance (MNDE) からXPF
Fr11.0262
1 Marinade Finance (MNDE) からBWP
P1.552316
1 Marinade Finance (MNDE) からBZD
$0.217281
1 Marinade Finance (MNDE) からCVE
$10.270581
1 Marinade Finance (MNDE) からDJF
Fr19.2418
1 Marinade Finance (MNDE) からDOP
$6.870836
1 Marinade Finance (MNDE) からDZD
د.ج14.113536
1 Marinade Finance (MNDE) からFJD
$0.247549
1 Marinade Finance (MNDE) からGNF
Fr939.9295
1 Marinade Finance (MNDE) からGTQ
Q0.826965
1 Marinade Finance (MNDE) からGYD
$22.61452
1 Marinade Finance (MNDE) からISK
kr13.1882

Marinade Finance資料

Marinade Finance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Marinade Financeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Marinade Finance に関するその他の質問

Marinade Finance (MNDE) の本日の価値はいくらですか？
MNDE の USD でのライブ価格は 0.1081 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の MNDE から USD の価格はいくらですか？
MNDE から USD の現在価格は $ 0.1081 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Marinade Finance の時価総額はいくらですか？
MNDE の時価総額は $ 0.00 USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
MNDE の循環供給量はどれくらいですか？
MNDE の循環供給量は 0.00 USD です。
MNDE の史上最高値（ATH）はいくらですか？
MNDE は史上最高値 0.6674570026607753 USD に達しました。
MNDE の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
MNDE の史上最安値は 0.028223705314342616 USD です。
MNDE の取引高はいくらですか？
MNDE の24 時間ライブ取引高は $ 55.81K USD です。
MNDE は今年さらに上昇しますか？
MNDE は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、MNDE 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:41:05 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
免責事項

