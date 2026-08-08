ページの最終更新日：2026-08-08 22:27:01 (UTC+8)
MCM 本日の価格
MCM (MCM) の本日のライブ価格は -- で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の MCM から JPY への変換レートは、-- につき MCM です。
MCM は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- MCM です。直近24時間の MCM は、-- (安値) から -- (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。
短期的なパフォーマンスでは、MCM は直近1時間で --、直近7日間で -- 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。
MCM (MCM) 市場情報
MCM の現在の時価総額は --、24時間取引高は -- です。MCM の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。
MCM 価格履歴 JPY
MCM (MCM) 価格履歴 JPY
MCM の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
MCM 本日の価格変動
本日 MCM は、 -- (--) の変動を記録しました。
MCM 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は -- (--) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
MCM 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、MCM は、 -- (--) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
MCM 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は -- (--) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
MCM の価格予測
MCM (MCM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MCM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。MCM (MCM) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、MCM の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
MCM が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MCM の 2026–2027 年の価格予測は MCM 価格予測
ページでご確認いただけます。
よくある質問： MCM に関するその他の質問
MCM が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 MCM の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の MCM の価格は -- です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
MCM は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、MCM への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の MCM がMEXCで取引されました。
MCM ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の MCM 価格を確認するには、MCM 価格のページにアクセスしてください。
MCM の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,057.43
+0.18%
ETH
1,921.29
+0.17%
GOLD(XAUT)
4,329.38
+0.19%
SOL
75.6
+2.30%
XMR
384.7
+4.09%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、MCM/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、MCM の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
MCM 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については MCM (MCM) の価格予測をご覧ください。
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MCM (MCM) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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