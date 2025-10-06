KLK Foundation の本日のライブ価格は 0.4723 USD です。KLK から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで KLK の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。KLK Foundation の本日のライブ価格は 0.4723 USD です。KLK から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで KLK の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

KLK Foundation ロゴ

KLK Foundation価格(KLK)

1 KLK から USD へのライブ価格：

$0.4722
$0.4722$0.4722
+0.44%1D
USD
KLK Foundation (KLK) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:58:23 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.4596
$ 0.4596$ 0.4596
24H 最安値
$ 0.477
$ 0.477$ 0.477
24H 最高値

$ 0.4596
$ 0.4596$ 0.4596

$ 0.477
$ 0.477$ 0.477

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.74%

+0.44%

+3.39%

+3.39%

KLK Foundation (KLK) のリアルタイム価格は $ 0.4723 です。過去24時間、KLK は最低 $ 0.4596 から最高 $ 0.477 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。KLK の史上最高値は $ 0.631953236889443 で、史上最安値は $ 0.35187983578947896 です。

短期的なパフォーマンスでは、KLK は過去1時間で -0.74%、過去24時間で +0.44% 、過去7日間で +3.39% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

KLK Foundation (KLK) 市場情報

No.530

$ 47.23M
$ 47.23M$ 47.23M

$ 295.36K
$ 295.36K$ 295.36K

$ 472.30M
$ 472.30M$ 472.30M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

KLK Foundation の現在の時価総額は $ 47.23M、24時間取引高は $ 295.36K です。KLK の循環供給量は 100.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 472.30M です。

KLK Foundation (KLK) 価格履歴 USD

KLK Foundation の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.002069+0.44%
30日$ +0.0032+0.68%
60日$ -0.0168-3.44%
90日$ +0.0911+23.89%
KLK Foundation 本日の価格変動

本日 KLK は、 $ +0.002069 (+0.44%) の変動を記録しました。

KLK Foundation 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.0032 (+0.68%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

KLK Foundation 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、KLK は、 $ -0.0168 (-3.44%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

KLK Foundation 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.0911 (+23.89%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

KLK Foundation (KLK) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

KLK Foundation 価格履歴ページ を今すぐチェック。

KLK Foundation ( KLK ) とは何か

KLK Foundationは、Payfiおよびデジタル資産管理の未来を再定義しています。機関投資家、先進的な企業、そして個人ユーザーを対象に設計されたKLKは、シームレスな国際送金ソリューション、安全なバーチャル資産のカストディ、そして次世代の金融サービスをWeb3.0エコシステム全体に提供します。KLKは、信頼性が高く、効率的で、包括的なWeb3.0金融インフラの構築において最前線に立っています。

KLK Foundation は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 KLK Foundation への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- KLK のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で KLK Foundation に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が KLK Foundation の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

KLK Foundation 価格予測 (USD)

KLK Foundation (KLK) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの KLK Foundation (KLK) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば KLK Foundation の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ KLK Foundation の価格予測 をチェック！

KLK Foundation (KLK) トケノミクス

KLK Foundation (KLK) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ KLK トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

KLK Foundation ( KLK ) の購入方法

KLK Foundation の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの KLK Foundation 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

KLK を現地通貨に

KLK Foundation資料

KLK Foundation についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式KLK Foundationウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： KLK Foundation に関するその他の質問

KLK Foundation (KLK) の本日の価値はいくらですか？
KLK の USD でのライブ価格は 0.4723 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の KLK から USD の価格はいくらですか？
KLK から USD の現在価格は $ 0.4723 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
KLK Foundation の時価総額はいくらですか？
KLK の時価総額は $ 47.23M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
KLK の循環供給量はどれくらいですか？
KLK の循環供給量は 100.00M USD です。
KLK の史上最高値（ATH）はいくらですか？
KLK は史上最高値 0.631953236889443 USD に達しました。
KLK の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
KLK の史上最安値は 0.35187983578947896 USD です。
KLK の取引高はいくらですか？
KLK の24 時間ライブ取引高は $ 295.36K USD です。
KLK は今年さらに上昇しますか？
KLK は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、KLK 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:58:23 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

KLK から USD の計算機

金額

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4723 USD

KLK を取引

KLK/USDT
$0.4722
$0.4722$0.4722
+0.44%

