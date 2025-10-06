Karma Coin の本日のライブ価格は 0.001814 USD です。KARMA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで KARMA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Karma Coin の本日のライブ価格は 0.001814 USD です。KARMA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで KARMA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

KARMA についての詳細

KARMA 価格情報

KARMA ホワイトペーパー

KARMA 公式ウェブサイト

KARMA トケノミクス

KARMA 価格予測

KARMA 履歴

KARMA 購入ガイド

KARMA から法定通貨への変換

KARMA 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Karma Coin ロゴ

Karma Coin価格(KARMA)

1 KARMA から USD へのライブ価格：

$0.001814
$0.001814$0.001814
-5.02%1D
USD
Karma Coin (KARMA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:58:02 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.001661
$ 0.001661$ 0.001661
24H 最安値
$ 0.002301
$ 0.002301$ 0.002301
24H 最高値

$ 0.001661
$ 0.001661$ 0.001661

$ 0.002301
$ 0.002301$ 0.002301

--
----

--
----

0.00%

-5.02%

-16.14%

-16.14%

Karma Coin (KARMA) のリアルタイム価格は $ 0.001814 です。過去24時間、KARMA は最低 $ 0.001661 から最高 $ 0.002301 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。KARMA の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、KARMA は過去1時間で 0.00%、過去24時間で -5.02% 、過去7日間で -16.14% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Karma Coin (KARMA) 市場情報

--
----

$ 920.56
$ 920.56$ 920.56

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Karma Coin の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 920.56 です。KARMA の循環供給量は --、総供給量は 999988284 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.81M です。

Karma Coin (KARMA) 価格履歴 USD

Karma Coin の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00009588-5.02%
30日$ -0.000186-9.30%
60日$ -0.000186-9.30%
90日$ -0.000186-9.30%
Karma Coin 本日の価格変動

本日 KARMA は、 $ -0.00009588 (-5.02%) の変動を記録しました。

Karma Coin 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.000186 (-9.30%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Karma Coin 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、KARMA は、 $ -0.000186 (-9.30%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Karma Coin 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.000186 (-9.30%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Karma Coin (KARMA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Karma Coin 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Karma Coin ( KARMA ) とは何か

人々のために還元する、心ある暗号資産。技術の進歩は社会的責任とともにあるべきという考えのもと、$KARMAはシンプルで力強いビジョンを掲げて誕生しました。$KARMAは、暗号資産の革新と現実の人々のニーズをつなぐ、安定的で透明性が高く持続可能な架け橋となることを目指します。私たちは、真の価値は市場だけでなく、人々の生活の中で生まれると信じています。だからこそ、$KARMAは必要な場所に還元し、実際に意味のある変化をもたらすことを目指して構築されています。

Karma Coin は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Karma Coin への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- KARMA のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Karma Coin に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Karma Coin の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Karma Coin 価格予測 (USD)

Karma Coin (KARMA) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Karma Coin (KARMA) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Karma Coin の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Karma Coin の価格予測 をチェック！

Karma Coin (KARMA) トケノミクス

Karma Coin (KARMA) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ KARMA トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Karma Coin ( KARMA ) の購入方法

Karma Coin の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Karma Coin 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

KARMA を現地通貨に

1 Karma Coin (KARMA) からVND
47.73541
1 Karma Coin (KARMA) からAUD
A$0.00279356
1 Karma Coin (KARMA) からGBP
0.0013605
1 Karma Coin (KARMA) からEUR
0.00156004
1 Karma Coin (KARMA) からUSD
$0.001814
1 Karma Coin (KARMA) からMYR
RM0.00765508
1 Karma Coin (KARMA) からTRY
0.07613358
1 Karma Coin (KARMA) からJPY
¥0.273914
1 Karma Coin (KARMA) からARS
ARS$2.64430408
1 Karma Coin (KARMA) からRUB
0.14827636
1 Karma Coin (KARMA) からINR
0.15921478
1 Karma Coin (KARMA) からIDR
Rp30.23332124
1 Karma Coin (KARMA) からPHP
0.1060283
1 Karma Coin (KARMA) からEGP
￡E.0.08627384
1 Karma Coin (KARMA) からBRL
R$0.00975932
1 Karma Coin (KARMA) からCAD
C$0.0025396
1 Karma Coin (KARMA) からBDT
0.2215801
1 Karma Coin (KARMA) からNGN
2.65981378
1 Karma Coin (KARMA) からCOP
$7.0583647
1 Karma Coin (KARMA) からZAR
R.0.03163616
1 Karma Coin (KARMA) からUAH
0.07584334
1 Karma Coin (KARMA) からTZS
T.Sh.4.49008536
1 Karma Coin (KARMA) からVES
Bs0.37187
1 Karma Coin (KARMA) からCLP
$1.725114
1 Karma Coin (KARMA) からPKR
Rs0.51386992
1 Karma Coin (KARMA) からKZT
0.97841718
1 Karma Coin (KARMA) からTHB
฿0.05964432
1 Karma Coin (KARMA) からTWD
NT$0.05576236
1 Karma Coin (KARMA) からAED
د.إ0.00665738
1 Karma Coin (KARMA) からCHF
Fr0.00143306
1 Karma Coin (KARMA) からHKD
HK$0.01407664
1 Karma Coin (KARMA) からAMD
֏0.69554202
1 Karma Coin (KARMA) からMAD
.د.م0.01672508
1 Karma Coin (KARMA) からMXN
$0.03335946
1 Karma Coin (KARMA) からSAR
ريال0.0068025
1 Karma Coin (KARMA) からETB
Br0.27387772
1 Karma Coin (KARMA) からKES
KSh0.23425996
1 Karma Coin (KARMA) からJOD
د.أ0.001286126
1 Karma Coin (KARMA) からPLN
0.0066211
1 Karma Coin (KARMA) からRON
лв0.00794532
1 Karma Coin (KARMA) からSEK
kr0.01710602
1 Karma Coin (KARMA) からBGN
лв0.00304752
1 Karma Coin (KARMA) からHUF
Ft0.60872398
1 Karma Coin (KARMA) からCZK
0.03803958
1 Karma Coin (KARMA) からKWD
د.ك0.000555084
1 Karma Coin (KARMA) からILS
0.00596806
1 Karma Coin (KARMA) からBOB
Bs0.01253474
1 Karma Coin (KARMA) からAZN
0.0030838
1 Karma Coin (KARMA) からTJS
SM0.01665252
1 Karma Coin (KARMA) からGEL
0.0048978
1 Karma Coin (KARMA) からAOA
Kz1.65358798
1 Karma Coin (KARMA) からBHD
.د.ب0.000682064
1 Karma Coin (KARMA) からBMD
$0.001814
1 Karma Coin (KARMA) からDKK
kr0.01168216
1 Karma Coin (KARMA) からHNL
L0.0477082
1 Karma Coin (KARMA) からMUR
0.08246444
1 Karma Coin (KARMA) からNAD
$0.03143662
1 Karma Coin (KARMA) からNOK
kr0.01821256
1 Karma Coin (KARMA) からNZD
$0.00315636
1 Karma Coin (KARMA) からPAB
B/.0.001814
1 Karma Coin (KARMA) からPGK
K0.00774578
1 Karma Coin (KARMA) からQAR
ر.ق0.00660296
1 Karma Coin (KARMA) からRSD
дин.0.18354052
1 Karma Coin (KARMA) からUZS
soʻm21.85541666
1 Karma Coin (KARMA) からALL
L0.15097922
1 Karma Coin (KARMA) からANG
ƒ0.00324706
1 Karma Coin (KARMA) からAWG
ƒ0.0032652
1 Karma Coin (KARMA) からBBD
$0.003628
1 Karma Coin (KARMA) からBAM
KM0.00304752
1 Karma Coin (KARMA) からBIF
Fr5.349486
1 Karma Coin (KARMA) からBND
$0.00234006
1 Karma Coin (KARMA) からBSD
$0.001814
1 Karma Coin (KARMA) からJMD
$0.29199958
1 Karma Coin (KARMA) からKHR
7.3145015
1 Karma Coin (KARMA) からKMF
Fr0.765508
1 Karma Coin (KARMA) からLAK
39.43478182
1 Karma Coin (KARMA) からLKR
රු0.55053086
1 Karma Coin (KARMA) からMDL
L0.03081986
1 Karma Coin (KARMA) からMGA
Ar8.1345202
1 Karma Coin (KARMA) からMOP
P0.01453014
1 Karma Coin (KARMA) からMVR
0.0277542
1 Karma Coin (KARMA) からMWK
MK3.14930354
1 Karma Coin (KARMA) からMZN
MT0.11593274
1 Karma Coin (KARMA) からNPR
रु0.25548376
1 Karma Coin (KARMA) からPYG
12.864888
1 Karma Coin (KARMA) からRWF
Fr2.635742
1 Karma Coin (KARMA) からSBD
$0.01491108
1 Karma Coin (KARMA) からSCR
0.02479738
1 Karma Coin (KARMA) からSRD
$0.07196138
1 Karma Coin (KARMA) からSVC
$0.0158725
1 Karma Coin (KARMA) からSZL
L0.03141848
1 Karma Coin (KARMA) からTMT
m0.006349
1 Karma Coin (KARMA) からTND
د.ت0.005320462
1 Karma Coin (KARMA) からTTD
$0.01229892
1 Karma Coin (KARMA) からUGX
Sh6.319976
1 Karma Coin (KARMA) からXAF
Fr1.026724
1 Karma Coin (KARMA) からXCD
$0.0048978
1 Karma Coin (KARMA) からXOF
Fr1.026724
1 Karma Coin (KARMA) からXPF
Fr0.185028
1 Karma Coin (KARMA) からBWP
P0.0242169
1 Karma Coin (KARMA) からBZD
$0.00364614
1 Karma Coin (KARMA) からCVE
$0.17227558
1 Karma Coin (KARMA) からDJF
Fr0.322892
1 Karma Coin (KARMA) からDOP
$0.1155518
1 Karma Coin (KARMA) からDZD
د.ج0.23679956
1 Karma Coin (KARMA) からFJD
$0.00415406
1 Karma Coin (KARMA) からGNF
Fr15.77273
1 Karma Coin (KARMA) からGTQ
Q0.01389524
1 Karma Coin (KARMA) からGYD
$0.37996044
1 Karma Coin (KARMA) からISK
kr0.221308

Karma Coin資料

Karma Coin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Karma Coinウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Karma Coin に関するその他の質問

Karma Coin (KARMA) の本日の価値はいくらですか？
KARMA の USD でのライブ価格は 0.001814 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の KARMA から USD の価格はいくらですか？
KARMA から USD の現在価格は $ 0.001814 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Karma Coin の時価総額はいくらですか？
KARMA の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
KARMA の循環供給量はどれくらいですか？
KARMA の循環供給量は -- USD です。
KARMA の史上最高値（ATH）はいくらですか？
KARMA は史上最高値 -- USD に達しました。
KARMA の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
KARMA の史上最安値は -- USD です。
KARMA の取引高はいくらですか？
KARMA の24 時間ライブ取引高は $ 920.56 USD です。
KARMA は今年さらに上昇しますか？
KARMA は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、KARMA 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:58:02 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

KARMA から USD の計算機

金額

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001814 USD

KARMA を取引

KARMA/USDT
$0.001814
$0.001814$0.001814
-5.02%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料