Robinhood xStock の本日のライブ価格は 131.08 USD です。HOODX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで HOODX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Robinhood xStock の本日のライブ価格は 131.08 USD です。HOODX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで HOODX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

HOODX についての詳細

HOODX 価格情報

HOODX 公式ウェブサイト

HOODX トケノミクス

HOODX 価格予測

HOODX 履歴

HOODX 購入ガイド

HOODX から法定通貨への変換

HOODX 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Robinhood xStock ロゴ

Robinhood xStock価格(HOODX)

1 HOODX から USD へのライブ価格：

$131.08
$131.08$131.08
-2.27%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:56:09 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 129.51
$ 129.51$ 129.51
24H 最安値
$ 136.85
$ 136.85$ 136.85
24H 最高値

$ 129.51
$ 129.51$ 129.51

$ 136.85
$ 136.85$ 136.85

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.01%

-2.27%

-5.44%

-5.44%

Robinhood xStock (HOODX) のリアルタイム価格は $ 131.08 です。過去24時間、HOODX は最低 $ 129.51 から最高 $ 136.85 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。HOODX の史上最高値は $ 153.08036045849482 で、史上最安値は $ 91.00407335090168 です。

短期的なパフォーマンスでは、HOODX は過去1時間で -0.01%、過去24時間で -2.27% 、過去7日間で -5.44% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Robinhood xStock (HOODX) 市場情報

No.1523

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

$ 64.22K
$ 64.22K$ 64.22K

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84960465
30,999.84960465 30,999.84960465

SOL

Robinhood xStock の現在の時価総額は $ 4.06M、24時間取引高は $ 64.22K です。HOODX の循環供給量は 31.00K、総供給量は 30999.84960465 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 4.06M です。

Robinhood xStock (HOODX) 価格履歴 USD

Robinhood xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -3.0446-2.27%
30日$ +7.8+6.32%
60日$ +21.64+19.77%
90日$ +27.19+26.17%
Robinhood xStock 本日の価格変動

本日 HOODX は、 $ -3.0446 (-2.27%) の変動を記録しました。

Robinhood xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +7.8 (+6.32%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Robinhood xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、HOODX は、 $ +21.64 (+19.77%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Robinhood xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +27.19 (+26.17%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Robinhood xStock (HOODX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Robinhood xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Robinhood xStock ( HOODX ) とは何か

Robinhood xStock (HOODx) は、ソラナのSPLトークンおよびERC-20トークンとして発行されたトラッカー型証券です。このトークンは、Robinhood Markets, Inc. (原資産) の株価に連動しており、規制に準拠した形で、暗号資産市場の適格な参加者にRobinhood Markets, Inc. 株価への投資機会を提供するとともに、ブロックチェーンならではの利便性も併せ持っています。

Robinhood xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Robinhood xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- HOODX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Robinhood xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Robinhood xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Robinhood xStock 価格予測 (USD)

Robinhood xStock (HOODX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Robinhood xStock (HOODX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Robinhood xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Robinhood xStock の価格予測 をチェック！

Robinhood xStock (HOODX) トケノミクス

Robinhood xStock (HOODX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ HOODX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Robinhood xStock ( HOODX ) の購入方法

Robinhood xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Robinhood xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

HOODX を現地通貨に

1 Robinhood xStock (HOODX) からVND
3,449,370.2
1 Robinhood xStock (HOODX) からAUD
A$201.8632
1 Robinhood xStock (HOODX) からGBP
98.31
1 Robinhood xStock (HOODX) からEUR
112.7288
1 Robinhood xStock (HOODX) からUSD
$131.08
1 Robinhood xStock (HOODX) からMYR
RM553.1576
1 Robinhood xStock (HOODX) からTRY
5,501.4276
1 Robinhood xStock (HOODX) からJPY
¥19,793.08
1 Robinhood xStock (HOODX) からARS
ARS$191,077.9376
1 Robinhood xStock (HOODX) からRUB
10,714.4792
1 Robinhood xStock (HOODX) からINR
11,504.8916
1 Robinhood xStock (HOODX) からIDR
Rp2,184,665.7928
1 Robinhood xStock (HOODX) からPHP
7,661.626
1 Robinhood xStock (HOODX) からEGP
￡E.6,234.1648
1 Robinhood xStock (HOODX) からBRL
R$705.2104
1 Robinhood xStock (HOODX) からCAD
C$183.512
1 Robinhood xStock (HOODX) からBDT
16,011.422
1 Robinhood xStock (HOODX) からNGN
192,198.6716
1 Robinhood xStock (HOODX) からCOP
$510,038.834
1 Robinhood xStock (HOODX) からZAR
R.2,286.0352
1 Robinhood xStock (HOODX) からUAH
5,480.4548
1 Robinhood xStock (HOODX) からTZS
T.Sh.324,454.4592
1 Robinhood xStock (HOODX) からVES
Bs26,871.4
1 Robinhood xStock (HOODX) からCLP
$124,657.08
1 Robinhood xStock (HOODX) からPKR
Rs37,132.3424
1 Robinhood xStock (HOODX) からKZT
70,700.6196
1 Robinhood xStock (HOODX) からTHB
฿4,309.9104
1 Robinhood xStock (HOODX) からTWD
NT$4,029.3992
1 Robinhood xStock (HOODX) からAED
د.إ481.0636
1 Robinhood xStock (HOODX) からCHF
Fr103.5532
1 Robinhood xStock (HOODX) からHKD
HK$1,017.1808
1 Robinhood xStock (HOODX) からAMD
֏50,260.0044
1 Robinhood xStock (HOODX) からMAD
.د.م1,208.5576
1 Robinhood xStock (HOODX) からMXN
$2,410.5612
1 Robinhood xStock (HOODX) からSAR
ريال491.55
1 Robinhood xStock (HOODX) からETB
Br19,790.4584
1 Robinhood xStock (HOODX) からKES
KSh16,927.6712
1 Robinhood xStock (HOODX) からJOD
د.أ92.93572
1 Robinhood xStock (HOODX) からPLN
478.442
1 Robinhood xStock (HOODX) からRON
лв574.1304
1 Robinhood xStock (HOODX) からSEK
kr1,236.0844
1 Robinhood xStock (HOODX) からBGN
лв220.2144
1 Robinhood xStock (HOODX) からHUF
Ft43,986.5156
1 Robinhood xStock (HOODX) からCZK
2,748.7476
1 Robinhood xStock (HOODX) からKWD
د.ك40.11048
1 Robinhood xStock (HOODX) からILS
431.2532
1 Robinhood xStock (HOODX) からBOB
Bs905.7628
1 Robinhood xStock (HOODX) からAZN
222.836
1 Robinhood xStock (HOODX) からTJS
SM1,203.3144
1 Robinhood xStock (HOODX) からGEL
353.916
1 Robinhood xStock (HOODX) からAOA
Kz119,488.5956
1 Robinhood xStock (HOODX) からBHD
.د.ب49.28608
1 Robinhood xStock (HOODX) からBMD
$131.08
1 Robinhood xStock (HOODX) からDKK
kr844.1552
1 Robinhood xStock (HOODX) からHNL
L3,447.404
1 Robinhood xStock (HOODX) からMUR
5,958.8968
1 Robinhood xStock (HOODX) からNAD
$2,271.6164
1 Robinhood xStock (HOODX) からNOK
kr1,316.0432
1 Robinhood xStock (HOODX) からNZD
$228.0792
1 Robinhood xStock (HOODX) からPAB
B/.131.08
1 Robinhood xStock (HOODX) からPGK
K559.7116
1 Robinhood xStock (HOODX) からQAR
ر.ق477.1312
1 Robinhood xStock (HOODX) からRSD
дин.13,262.6744
1 Robinhood xStock (HOODX) からUZS
soʻm1,579,276.7452
1 Robinhood xStock (HOODX) からALL
L10,909.7884
1 Robinhood xStock (HOODX) からANG
ƒ234.6332
1 Robinhood xStock (HOODX) からAWG
ƒ235.944
1 Robinhood xStock (HOODX) からBBD
$262.16
1 Robinhood xStock (HOODX) からBAM
KM220.2144
1 Robinhood xStock (HOODX) からBIF
Fr386,554.92
1 Robinhood xStock (HOODX) からBND
$169.0932
1 Robinhood xStock (HOODX) からBSD
$131.08
1 Robinhood xStock (HOODX) からJMD
$21,099.9476
1 Robinhood xStock (HOODX) からKHR
528,547.33
1 Robinhood xStock (HOODX) からKMF
Fr55,315.76
1 Robinhood xStock (HOODX) からLAK
2,849,565.1604
1 Robinhood xStock (HOODX) からLKR
රු39,781.4692
1 Robinhood xStock (HOODX) からMDL
L2,227.0492
1 Robinhood xStock (HOODX) からMGA
Ar587,802.044
1 Robinhood xStock (HOODX) からMOP
P1,049.9508
1 Robinhood xStock (HOODX) からMVR
2,005.524
1 Robinhood xStock (HOODX) からMWK
MK227,569.2988
1 Robinhood xStock (HOODX) からMZN
MT8,377.3228
1 Robinhood xStock (HOODX) からNPR
रु18,461.3072
1 Robinhood xStock (HOODX) からPYG
929,619.36
1 Robinhood xStock (HOODX) からRWF
Fr190,459.24
1 Robinhood xStock (HOODX) からSBD
$1,077.4776
1 Robinhood xStock (HOODX) からSCR
1,791.8636
1 Robinhood xStock (HOODX) からSRD
$5,199.9436
1 Robinhood xStock (HOODX) からSVC
$1,146.95
1 Robinhood xStock (HOODX) からSZL
L2,270.3056
1 Robinhood xStock (HOODX) からTMT
m458.78
1 Robinhood xStock (HOODX) からTND
د.ت384.45764
1 Robinhood xStock (HOODX) からTTD
$888.7224
1 Robinhood xStock (HOODX) からUGX
Sh456,682.72
1 Robinhood xStock (HOODX) からXAF
Fr74,191.28
1 Robinhood xStock (HOODX) からXCD
$353.916
1 Robinhood xStock (HOODX) からXOF
Fr74,191.28
1 Robinhood xStock (HOODX) からXPF
Fr13,370.16
1 Robinhood xStock (HOODX) からBWP
P1,749.918
1 Robinhood xStock (HOODX) からBZD
$263.4708
1 Robinhood xStock (HOODX) からCVE
$12,448.6676
1 Robinhood xStock (HOODX) からDJF
Fr23,332.24
1 Robinhood xStock (HOODX) からDOP
$8,349.796
1 Robinhood xStock (HOODX) からDZD
د.ج17,111.1832
1 Robinhood xStock (HOODX) からFJD
$300.1732
1 Robinhood xStock (HOODX) からGNF
Fr1,139,740.6
1 Robinhood xStock (HOODX) からGTQ
Q1,004.0728
1 Robinhood xStock (HOODX) からGYD
$27,456.0168
1 Robinhood xStock (HOODX) からISK
kr15,991.76

Robinhood xStock資料

Robinhood xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Robinhood xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Robinhood xStock に関するその他の質問

Robinhood xStock (HOODX) の本日の価値はいくらですか？
HOODX の USD でのライブ価格は 131.08 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の HOODX から USD の価格はいくらですか？
HOODX から USD の現在価格は $ 131.08 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Robinhood xStock の時価総額はいくらですか？
HOODX の時価総額は $ 4.06M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
HOODX の循環供給量はどれくらいですか？
HOODX の循環供給量は 31.00K USD です。
HOODX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
HOODX は史上最高値 153.08036045849482 USD に達しました。
HOODX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
HOODX の史上最安値は 91.00407335090168 USD です。
HOODX の取引高はいくらですか？
HOODX の24 時間ライブ取引高は $ 64.22K USD です。
HOODX は今年さらに上昇しますか？
HOODX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、HOODX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:56:09 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

HOODX から USD の計算機

金額

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 131.08 USD

HOODX を取引

HOODX/USDT
$131.08
$131.08$131.08
-2.32%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料