この分析では、AIモデルを活用して SUPERFORTUNE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GUA 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 売られ過ぎ < 30 やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

GUA_USDTは4時間足チャート上で0.03867の水準に位置し、S1（0.03781）と中枢（0.03998）の間にあります。価格はピボットポイントを下回っており、弱気な調整局面が見られます。MAおよびEMAの移動平均線群はいずれも買いシグナルを示しており、短期トレンドには一定のサポートが存在しています。一方で、MACDはデッドクロスを形成し、モメンタム指標ではダイバージェンスが確認されています。RSIは超売買ゾーンに到達しており、短期的な売り圧力は十分に解放された状態です。KDJおよびStochRSIの数値は低水準で推移しており、速い指標と遅い指標の間で明確な層構造が見られます。ボラティリティは収束状態を維持しており、市場には明確な方向性のブレイクアウトを促す原動力が欠けています。近隣の下方サポートはS1の0.03781であり、現行価格から約2.3%の距離にあります。上側の第一抵抗レベルは中枢の0.03998で、現行価格から約3.4%の距離に位置します。遠方の参考レベルとしては、S2の0.03655およびR1の0.04124が挙げられます。現在の価格は短期的なサポートと中期的な抵抗の狭間で推移しており、多空双方がハブエリアを中心に激しい攻防を繰り返しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。