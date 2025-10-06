Futu Holdings の本日のライブ価格は 168.7 USD です。FUTUON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで FUTUON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Futu Holdings の本日のライブ価格は 168.7 USD です。FUTUON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで FUTUON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Futu Holdings ロゴ

Futu Holdings価格(FUTUON)

1 FUTUON から USD へのライブ価格：

$168.71
$168.71$168.71
-0.18%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:54:14 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 164.88
$ 164.88$ 164.88
24H 最安値
$ 169.52
$ 169.52$ 169.52
24H 最高値

$ 164.88
$ 164.88$ 164.88

$ 169.52
$ 169.52$ 169.52

$ 194.05605335665007
$ 194.05605335665007$ 194.05605335665007

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.33%

-0.18%

+3.35%

+3.35%

Futu Holdings (FUTUON) のリアルタイム価格は $ 168.7 です。過去24時間、FUTUON は最低 $ 164.88 から最高 $ 169.52 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。FUTUON の史上最高値は $ 194.05605335665007 で、史上最安値は $ 150.44906962587248 です。

短期的なパフォーマンスでは、FUTUON は過去1時間で +0.33%、過去24時間で -0.18% 、過去7日間で +3.35% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Futu Holdings (FUTUON) 市場情報

No.2114

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 55.39K
$ 55.39K$ 55.39K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

6.74K
6.74K 6.74K

6,743.41725942
6,743.41725942 6,743.41725942

ETH

Futu Holdings の現在の時価総額は $ 1.14M、24時間取引高は $ 55.39K です。FUTUON の循環供給量は 6.74K、総供給量は 6743.41725942 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.14M です。

Futu Holdings (FUTUON) 価格履歴 USD

Futu Holdings の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.3042-0.18%
30日$ -8.04-4.55%
60日$ +18.7+12.46%
90日$ +18.7+12.46%
Futu Holdings 本日の価格変動

本日 FUTUON は、 $ -0.3042 (-0.18%) の変動を記録しました。

Futu Holdings 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -8.04 (-4.55%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Futu Holdings 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FUTUON は、 $ +18.7 (+12.46%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Futu Holdings 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +18.7 (+12.46%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Futu Holdings (FUTUON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Futu Holdings 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Futu Holdings ( FUTUON ) とは何か

Ondoはブロックチェーン技術を活用する企業です。その使命は、金融市場をオンチェーン化するためのプラットフォーム、資産、およびインフラを構築し、オープンな経済への移行を加速させることです。

Futu Holdings は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Futu Holdings への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- FUTUON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Futu Holdings に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Futu Holdings の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Futu Holdings 価格予測 (USD)

Futu Holdings (FUTUON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Futu Holdings (FUTUON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Futu Holdings の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Futu Holdings の価格予測 をチェック！

Futu Holdings (FUTUON) トケノミクス

Futu Holdings (FUTUON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ FUTUON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Futu Holdings ( FUTUON ) の購入方法

Futu Holdings の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Futu Holdings 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

FUTUON を現地通貨に

1 Futu Holdings (FUTUON) からVND
4,439,340.5
1 Futu Holdings (FUTUON) からAUD
A$259.798
1 Futu Holdings (FUTUON) からGBP
126.525
1 Futu Holdings (FUTUON) からEUR
145.082
1 Futu Holdings (FUTUON) からUSD
$168.7
1 Futu Holdings (FUTUON) からMYR
RM711.914
1 Futu Holdings (FUTUON) からTRY
7,080.339
1 Futu Holdings (FUTUON) からJPY
¥25,473.7
1 Futu Holdings (FUTUON) からARS
ARS$245,917.364
1 Futu Holdings (FUTUON) からRUB
13,789.538
1 Futu Holdings (FUTUON) からINR
14,806.799
1 Futu Holdings (FUTUON) からIDR
Rp2,811,665.542
1 Futu Holdings (FUTUON) からPHP
9,860.515
1 Futu Holdings (FUTUON) からEGP
￡E.8,023.372
1 Futu Holdings (FUTUON) からBRL
R$907.606
1 Futu Holdings (FUTUON) からCAD
C$236.18
1 Futu Holdings (FUTUON) からBDT
20,606.705
1 Futu Holdings (FUTUON) からNGN
247,359.749
1 Futu Holdings (FUTUON) からCOP
$656,420.135
1 Futu Holdings (FUTUON) からZAR
R.2,942.128
1 Futu Holdings (FUTUON) からUAH
7,053.347
1 Futu Holdings (FUTUON) からTZS
T.Sh.417,572.988
1 Futu Holdings (FUTUON) からVES
Bs34,583.5
1 Futu Holdings (FUTUON) からCLP
$160,433.7
1 Futu Holdings (FUTUON) からPKR
Rs47,789.336
1 Futu Holdings (FUTUON) からKZT
90,991.719
1 Futu Holdings (FUTUON) からTHB
฿5,546.856
1 Futu Holdings (FUTUON) からTWD
NT$5,185.838
1 Futu Holdings (FUTUON) からAED
د.إ619.129
1 Futu Holdings (FUTUON) からCHF
Fr133.273
1 Futu Holdings (FUTUON) からHKD
HK$1,309.112
1 Futu Holdings (FUTUON) からAMD
֏64,684.641
1 Futu Holdings (FUTUON) からMAD
.د.م1,555.414
1 Futu Holdings (FUTUON) からMXN
$3,102.393
1 Futu Holdings (FUTUON) からSAR
ريال632.625
1 Futu Holdings (FUTUON) からETB
Br25,470.326
1 Futu Holdings (FUTUON) からKES
KSh21,785.918
1 Futu Holdings (FUTUON) からJOD
د.أ119.6083
1 Futu Holdings (FUTUON) からPLN
615.755
1 Futu Holdings (FUTUON) からRON
лв738.906
1 Futu Holdings (FUTUON) からSEK
kr1,590.841
1 Futu Holdings (FUTUON) からBGN
лв283.416
1 Futu Holdings (FUTUON) からHUF
Ft56,610.659
1 Futu Holdings (FUTUON) からCZK
3,537.639
1 Futu Holdings (FUTUON) からKWD
د.ك51.6222
1 Futu Holdings (FUTUON) からILS
555.023
1 Futu Holdings (FUTUON) からBOB
Bs1,165.717
1 Futu Holdings (FUTUON) からAZN
286.79
1 Futu Holdings (FUTUON) からTJS
SM1,548.666
1 Futu Holdings (FUTUON) からGEL
455.49
1 Futu Holdings (FUTUON) からAOA
Kz153,781.859
1 Futu Holdings (FUTUON) からBHD
.د.ب63.4312
1 Futu Holdings (FUTUON) からBMD
$168.7
1 Futu Holdings (FUTUON) からDKK
kr1,086.428
1 Futu Holdings (FUTUON) からHNL
L4,436.81
1 Futu Holdings (FUTUON) からMUR
7,669.102
1 Futu Holdings (FUTUON) からNAD
$2,923.571
1 Futu Holdings (FUTUON) からNOK
kr1,693.748
1 Futu Holdings (FUTUON) からNZD
$293.538
1 Futu Holdings (FUTUON) からPAB
B/.168.7
1 Futu Holdings (FUTUON) からPGK
K720.349
1 Futu Holdings (FUTUON) からQAR
ر.ق614.068
1 Futu Holdings (FUTUON) からRSD
дин.17,069.066
1 Futu Holdings (FUTUON) からUZS
soʻm2,032,529.653
1 Futu Holdings (FUTUON) からALL
L14,040.901
1 Futu Holdings (FUTUON) からANG
ƒ301.973
1 Futu Holdings (FUTUON) からAWG
ƒ303.66
1 Futu Holdings (FUTUON) からBBD
$337.4
1 Futu Holdings (FUTUON) からBAM
KM283.416
1 Futu Holdings (FUTUON) からBIF
Fr497,496.3
1 Futu Holdings (FUTUON) からBND
$217.623
1 Futu Holdings (FUTUON) からBSD
$168.7
1 Futu Holdings (FUTUON) からJMD
$27,155.639
1 Futu Holdings (FUTUON) からKHR
680,240.575
1 Futu Holdings (FUTUON) からKMF
Fr71,191.4
1 Futu Holdings (FUTUON) からLAK
3,667,391.231
1 Futu Holdings (FUTUON) からLKR
රු51,198.763
1 Futu Holdings (FUTUON) からMDL
L2,866.213
1 Futu Holdings (FUTUON) からMGA
Ar756,501.41
1 Futu Holdings (FUTUON) からMOP
P1,351.287
1 Futu Holdings (FUTUON) からMVR
2,581.11
1 Futu Holdings (FUTUON) からMWK
MK292,881.757
1 Futu Holdings (FUTUON) からMZN
MT10,781.617
1 Futu Holdings (FUTUON) からNPR
रु23,759.708
1 Futu Holdings (FUTUON) からPYG
1,196,420.4
1 Futu Holdings (FUTUON) からRWF
Fr245,121.1
1 Futu Holdings (FUTUON) からSBD
$1,386.714
1 Futu Holdings (FUTUON) からSCR
2,306.129
1 Futu Holdings (FUTUON) からSRD
$6,692.329
1 Futu Holdings (FUTUON) からSVC
$1,476.125
1 Futu Holdings (FUTUON) からSZL
L2,921.884
1 Futu Holdings (FUTUON) からTMT
m590.45
1 Futu Holdings (FUTUON) からTND
د.ت494.7971
1 Futu Holdings (FUTUON) からTTD
$1,143.786
1 Futu Holdings (FUTUON) からUGX
Sh587,750.8
1 Futu Holdings (FUTUON) からXAF
Fr95,484.2
1 Futu Holdings (FUTUON) からXCD
$455.49
1 Futu Holdings (FUTUON) からXOF
Fr95,484.2
1 Futu Holdings (FUTUON) からXPF
Fr17,207.4
1 Futu Holdings (FUTUON) からBWP
P2,252.145
1 Futu Holdings (FUTUON) からBZD
$339.087
1 Futu Holdings (FUTUON) からCVE
$16,021.439
1 Futu Holdings (FUTUON) からDJF
Fr30,028.6
1 Futu Holdings (FUTUON) からDOP
$10,746.19
1 Futu Holdings (FUTUON) からDZD
د.ج22,022.098
1 Futu Holdings (FUTUON) からFJD
$386.323
1 Futu Holdings (FUTUON) からGNF
Fr1,466,846.5
1 Futu Holdings (FUTUON) からGTQ
Q1,292.242
1 Futu Holdings (FUTUON) からGYD
$35,335.902
1 Futu Holdings (FUTUON) からISK
kr20,581.4

Futu Holdings資料

Futu Holdings についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Futu Holdingsウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Futu Holdings に関するその他の質問

Futu Holdings (FUTUON) の本日の価値はいくらですか？
FUTUON の USD でのライブ価格は 168.7 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の FUTUON から USD の価格はいくらですか？
FUTUON から USD の現在価格は $ 168.7 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Futu Holdings の時価総額はいくらですか？
FUTUON の時価総額は $ 1.14M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
FUTUON の循環供給量はどれくらいですか？
FUTUON の循環供給量は 6.74K USD です。
FUTUON の史上最高値（ATH）はいくらですか？
FUTUON は史上最高値 194.05605335665007 USD に達しました。
FUTUON の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
FUTUON の史上最安値は 150.44906962587248 USD です。
FUTUON の取引高はいくらですか？
FUTUON の24 時間ライブ取引高は $ 55.39K USD です。
FUTUON は今年さらに上昇しますか？
FUTUON は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、FUTUON 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:54:14 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

